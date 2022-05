–

芦Tendremos que hacernos a la mar y embarcarnos en un viaje hacia lo desconocido. Depende de nosotros elegir el rumbo desde la marcha. Somos libres de equivocarnos禄. Gustavo Rodr铆guez 芦Breve informe sobre el tiempo禄

Un abrazo de vida, fuego y complicidad a todos los compa帽eros anarquistas presos para este 11 de junio. He sido invitado a participar por los compa帽eros de Norteam茅rica, por lo que tienen mi agradecimiento y acuerdo. Aunque no estoy condenado a una pena especialmente larga, me enfrent茅 a m谩s de una d茅cada en mi juicio del pasado octubre en la 芦Operaci贸n Adream禄 y la semana que viene ir茅 a juicio de nuevo en Bristol el 6 de mayo. Esta vez los fiscales 芦antiterroristas禄 exigen hasta cinco a帽os de arresto domiciliario y vigilancia especial, lo que podr铆a hacer que volviera a la c谩rcel con frecuencia. Tambi茅n tiene un precedente para el resto del espacio anarquista en el Reino Unido si el Estado tiene 茅xito. Las movilizaciones internacionales son esenciales para conocer y combinar nuestras luchas compartidas. Abrir un espacio de discusi贸n y praxis nos permite escapar de los muros y las alambradas que nos dividen y a铆slan. Estoy encerrado 23 horas al d铆a en una celda solitario, sometido a una vigilancia y censura reforzadas, catalogado como de 芦alto riesgo禄 e incluido en la 芦lista de fugados禄. No podr铆a importarme menos. Me ir茅 de aqu铆 sin retroceder ni un mil铆metro.

芦Quien tiene un por qu茅 para vivir puede soportar casi cualquier c贸mo禄. 鈥 F. Nietzsche.

Se avecinan tormentas en el horizonte.

Toby Shone

Escrito en la v铆spera del revolucionario 1 de mayo de 2022. G4S Parc, Reino Unido.

