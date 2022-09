–

Ya he escrito anteriormente sobre la necesidad de recrear un puente atlántico, basado en la solidaridad revolucionaria internacional y el conocimiento recíproco, que avance hacia la afinidad y la acción directa en apoyo de nuestros compañeros encarcelados. Desde entonces, he recibido recientemente la visita de un compañero de la Cruz Negra Anarquista de Filadelfia en las instalaciones de G4S en las que estoy recluido. G4S es originalmente una empresa estadounidense, Wackenhut, que ha sido pionera en la industria de la seguridad y las prisiones privadas en todo el mundo. En el marco de nuestra discusión entre el compañero de ABC Filadelfia y yo, hablamos de la necesidad de evitar que nuestros grupos y comunes se vuelvan introvertidos y se cierren sobre sí mismos en escenas microscópicas y de miopía. El mundo anglófono es particularmente susceptible a esta tendencia, aunque no se limita únicamente a los territorios de habla inglesa. ¿Cómo podemos traducir la retórica en actividad práctica? Las palabras y los hechos deben coincidir.

Durante demasiado tiempo ha estado vigente una especie de discurso unidireccional, traspasado por muy pocos individuos y grupos valientes. Podemos hablar de una pérdida de solidaridad que fluye a través del Atlántico entre el norte y el sur, el este y el oeste. Sin querer abogar por ningún tipo de anarco-turismo ni por el enfoque colonial de los programas políticos de exportación-importación al por mayor de la izquierda activista, estoy a favor de reforzar nuestras redes internacionales frente a un mayor autoritarismo tecnocrático. Permanecer encerrados en nuestras áreas locales sin tener en cuenta las luchas en otros lugares es contraproducente, ya que las operaciones represivas buscan confinarnos y frenar nuestro contagio anárquico específicamente para promover la esterilidad. ¿Podemos renovar un puente atlántico que conecte nuestras tendencias, que conecte los levantamientos de las metrópolis norteamericanas con los de Europa, América Latina y Asia? ¿Podemos unir las luchas de los presos de larga condena de COINTELPRO con las de otros lugares del complejo industrial penitenciario mundial?

Como una contribución muy básica con los pequeños medios que tengo, me uniré a la carrera de 5K «Running Down The Walls» organizada por los compañeros americanos de la Cruz Negra Anarquista, convocada para el 11-18 de septiembre de este año, durante el tiempo que tengo fuera de mi celda en el patio o el gimnasio. Este evento pretende crear un sentimiento de unión a través del atletismo. Mantener nuestra forma física y nuestra salud es importante en el exterior, y el dinero recaudado por el evento suministrará fondos a la Cruz Negra Anarquista de Warchest.

El verdadero reto es permitir una evolución en la autoorganización, la ósmosis, la descentralización y la cooperación; una acción crítica y práctica. Como primer principio y mínimo comienzo, podemos mencionar el intercambio de cartas y postales que rompen el aislamiento de los muros de la cárcel y las fronteras nacionales que nos separan. Al estar prohibida gran parte de mi correspondencia, y especialmente la de contenido político, es justo decir que esto constituye una solidaridad significativa de cierto tipo. Luego está la recopilación y publicación de las cartas y actualizaciones de nuestros compañeros encarcelados, y los diálogos incendiarios que siempre estallan y se multiplican, como han escrito los compañeros Alfredo, Gabriel y Gustavo. Este diálogo entre el interior y el exterior es muy importante. Hay que romper las barreras que nos dividen a todos para apoyar nuestras huelgas de hambre, para identificar las estructuras de represión, para recaudar fondos, para realizar campañas, para realizar actos y para echar una mano a los que están a nuestro lado aunque parezca que nos separa un océano. Espero que algunos compañeros puedan perdonarme por haber trabajado el tema, ya que estoy seguro de que todo lo que he escrito ya existe en mayor o menor medida en varios territorios, pero soy consciente de la necesidad de reiterar de vez en cuando aspectos clave de nuestras prácticas para difundirlas y crear nuevas conexiones.

Dejen que sus voces se escuchen en protesta desde el Atlántico hasta el Pacífico, desde Maine hasta México. Avisen a la clase capitalista asesina de que no volverán a quedarse de brazos cruzados y ver a sus hermanos convertidos en víctimas porque así lo desean, ¡y no se atreverán a hacerlo! – Lucy Parsons, La matanza propuesta, 1905

Todos a la calle,

Toby Shone

19 de agosto de 2022