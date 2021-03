–

Normalmente, en Inflamable les traemos dos o tres noticias diferentes sobre otras luchas, pero viendo que las cosas están arrancando en el Reino Unido, algunos compañeros pensaron que centrarlo en la propuesta de «Ley de policía, crimen y sentencias» sería una buena idea.

El parlamento del Reino Unido está impulsando una nueva ley que amenaza el derecho a la protesta, enviando a las personas que participan en protestas «muy molestas o incómodas» a penas de hasta diez años de prisión, así como criminalizando la propia existencia de los viajeros y el pueblo romaní mediante la criminalización de la entrada ilegal y añadiendo penas de prisión al «delito». Incluso menciona la posibilidad de expulsión de los extranjeros que reciban una amonestación en una protesta, o que sean declarados culpables de formar parte de una protesta inconveniente. Es una ley peligrosa que afecta a los campamentos de protesta, apunta a los indigentes y asegura que los sabuesos de caza no podrán hacer su trabajo, por ejemplo, y amplía los ya brutales poderes que tiene la policía para detener las voces disidentes.

Por ello, miles de personas han salido a la calle en las principales ciudades del Reino Unido. Se han llevado a cabo protestas, manifestaciones e incluso acciones militantes sin paliativos para oponerse a la ley propuesta, y se cree que van en aumento.

La gente ha adoptado muchas formas de acción creativa. Hemos visto cómo activistas trepadores han desplegado pancartas en los árboles, cómo la gente ha entrado a propósito para liberar a los animales o ha roto trampas, y cómo han surgido múltiples okupas para desafiar a la RSPC.

El jueves pasado, y tras organizar un reparto gratuito de comida en una okupación de pizzas en Londres, la policía antidisturbios entró en el nuevo restaurante ocupado por RAT y lanzó un violento ataque contra los okupas que estaban dentro. Golpearon a alguien hasta dejarlo inconsciente, y todos fueron arrestados con cargos falsos.

La brutalidad policial no termina ahí. En Bristol la policía antidisturbios ha golpeado repetidamente a la gente con porras por cometer el delito de no moverse del suelo, y esta mañana se ha sabido que un periodista fue engañado para acercarse a la policía sólo para ser detenido y que otro periodista fue golpeado gravemente mientras filmaba la manifestación.

La gente está actuando para proteger el derecho a la protesta y lo están haciendo de la manera que creen que es correcta. En una entrevista, alguien que estuvo presente en la primera protesta de Bristol dijo: «Pronto no podremos salir a la calle a manifestarnos, así que no me sorprende que alguien quemara ese furgón policial. Si vamos a ir a la cárcel, más vale que les demos fuego».

Desde los okupas hasta la gente que lucha por la tierra, pasando por los activistas del ALF e incluso gente sin ningún tipo de formación política están luchando contra este proyecto de ley. Si estás en el Reino Unido, se están convocando manifestaciones sin líderes en múltiples ciudades. Aconsejan a la gente que se vista de negro y se enmascare para mantenerse a salvo. Desde el extranjero, la gente está llamando a acciones de solidaridad por encima y por debajo de la mesa para hacer el mayor ruido posible sobre la nueva ley autoritaria.

Solidaridad con nuestros compañeros del Reino Unido que luchan contra esta locura.

LIBERAR O MORIR.

FUENTE: UNOFFENSIVE ANIMAL

TRADUCCIÓN: ANARQUÍA