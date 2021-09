–

Reino Unido raciona su gasolina. La raz贸n, en cualquier caso, no tiene nada que ver con la crisis clim谩tica. Lo que ocurre es que, tras el Brexit, el pa铆s se ha quedado sin camioneros que lleven el combustible hasta las estaciones de servicio. Falta mano de obra y los visados para dejar entrar a los trabajadores extranjeros no son suficientes. Ante la perspectiva de quedarse sin gasolina, miles de brit谩nicos y brit谩nicas se han lanzado a llenar sus dep贸sitos en previsi贸n de un desabastecimiento severo. Las colas de coches registradas el pasado fin de semana fueron kilom茅tricas. Esa reacci贸n de miedo ha empeorado el problema. Muchas gasolineras han tenido que cerrar.

Las rutas de abastecimiento m谩s baratas para las empresas de carburantes son las de las gasolineras situadas en mitad de las autopistas, lo que ha vaciado literalmente las estaciones m谩s cercanas a las ciudades y las de las zonas rurales. La otra prioridad de estas empresas son los supermercados. Las gasolineras independientes est谩n a la cola y, por consiguiente, est谩n pr谩cticamente secas.

El ministro de Empresas, Energ铆a y Estrategia Industrial, Kwasi Kwarteng, asegur贸 que hay suficiente combustible en las refiner铆as pero reconoci贸 que hay 芦algunos problemas con las cadenas de suministro禄. Mientras el Gobierno brit谩nico ha expedido 5.000 permisos temporales para que conductores extranjeros puedan trabajar en Reino Unido, la patronal considera esa cifra claramente insuficiente. Piden poder contratar, al menos, a 100.000 transportistas. Pero el pa铆s abandon贸 el mercado 煤nico europeo y la uni贸n aduanera el pasado 1 de enero. La libre circulaci贸n de personas, mercanc铆as, servicios y capitales se acab贸, y ahora la burocracia amenaza el bienestar de la poblaci贸n. La misma que, en junio de 2016, vot贸 s铆 a la salida de la Uni贸n Europea.

Kwarteng, en cualquier caso, es fiel a su ideolog铆a. Conservador del ala dura del partido y seguidor de las teor铆as de Margaret Thatcher, en 2012 particip贸 en un libro colectivo llamado Britannia Unchained en el que calificaba a sus compatriotas como los 芦peores holgazanes禄 del mundo. 芦Demasiadas personas en el Reino Unido prefieren quedarse en la cama a trabajar duro禄, a帽ad铆a el hoy ministro en un volumen en el que se ensalzaba la 茅tica asi谩tica de trabajo. As铆 pues, si quieren gasolina los brit谩nicos tendr谩n que llevarla por s铆 mismos hasta las gasolineras y los dep贸sitos鈥 o que los tories hagan alg煤n tipo de concesi贸n temporal que ponga en suspenso su ideolog铆a.

Un ensayo para el racionamiento

La primera medida del gobierno de Boris Johnson ha sido, de momento, suspender las leyes de competencia para que las empresas suministradoras puedan compartir informaci贸n y facilitar el suministro. La palabra m谩gica es 芦optimizaci贸n禄, lo que tambi茅n puede traducirse por 芦racionamiento禄: que lo poco que se pueda transportar se reparta racionalmente para que llegue al mayor n煤mero de personas. Este tipo de pol铆ticas se ha revelado eficaz a la hora de regular el mercado en una coyuntura de crisis. Y en alg煤n momento, en un futuro no muy lejano, habr谩 que tomarlas, pero no para que todo el mundo pueda conducir su coche, como ocurre hoy en el Reino Unido, sino todo lo contrario: para que no lo haga a causa de la emergencia clim谩tica. 驴Servir谩 esta crisis de los combustibles como lecci贸n para el futuro? Tras lo ocurrido con la pandemia de la COVID-19 parece poco probable.

El gabinete de Johnson piensa a corto plazo. Necesita solucionar la crisis ya. Tras la suspensi贸n de las leyes de competencia (que permite a las empresas de hidrocarburos pactar los precios de la gasolina sin necesidad de guardar las apariencias), la segunda medida de urgencia que planea su Ejecutivo es poner al ej茅rcito a conducir esos camiones que, por el momento, carecen de conductor. Han bautizado el plan como 芦Operaci贸n Escalin禄.

En Downing Street culpan de todo a los medios de comunicaci贸n. Si no hubieran dado tanta importancia al tema, dicen, se habr铆a evitado el p谩nico y la escasez de combustible habr铆a afectado a los conductores de veh铆culos pesados de forma muy marginal. Ahora, 芦la situaci贸n en Inglaterra es muy mala禄, admiten. Cientos de soldados est谩n ya siendo sondeados para hacerse cargo de la situaci贸n. Desde la industria automovil铆stica observan la maniobra con inquietud. No conf铆an en que todos los soldados reclutados tengan las habilidades necesarias para manejar un cami贸n cisterna.

A la falta de manos que manejen el volante de esos veh铆culos se une la subida del precio de los carburantes, lo que empeora la situaci贸n de forma alarmante. El ministro de Energ铆a expres贸 hace unos d铆as su preocupaci贸n y anticip贸 芦un invierno duro禄 para muchos brit谩nicos y brit谩nicas.

