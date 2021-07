El medio mes que ha transcurrido desde la hist贸rica reuni贸n de los l铆deres de Rusia y los Estados Unidos de Am茅rica, Vladimir Putin y Joe Biden, no ha estado marcado por el inicio de un proceso de distensi贸n en las relaciones entre las dos superpotencias, a pesar de la compromiso declarado de las partes para prevenir un conflicto nuclear.

Por el contrario, la semana pasada se produjeron hechos extraordinarios, cuyo instigador fue el principal aliado de Estados Unidos, Gran Breta帽a. El reloj del Doomsday, que todav铆a est谩 en el punto 100 segundos antes del apocalipsis nuclear, el 23 de junio de 2021 tuvo todas las posibilidades de superar la marca cr铆tica para la humanidad, cuando el destructor brit谩nico Defender invadi贸 durante media hora las aguas territoriales rusas cerca de Sebastopol. la base principal de la Flota rusa del Mar Negro. 鈥

Los guardias fronterizos y militares rusos, que defend铆an las fronteras mar铆timas de su pa铆s, se comportaron muy correctamente. Despu茅s de que las advertencias verbales y las demandas de abandonar el territorio extranjero no afectaron a los provocadores, los barcos y aviones rusos con cautela, pero al mismo tiempo, demostraron resueltamente sus capacidades de combate al enemigo. Despu茅s de lo cual el destructor brit谩nico se apresur贸 a alejarse lo antes posible.

Tratemos de imaginar la reacci贸n de la Marina Real o la Marina de Estados Unidos si un buque de guerra ruso, chino u otro extranjero ingresara al estuario del T谩mesis sin invitaci贸n o se encontrara en las inmediaciones de la costa estadounidense en el 谩rea de Norfolk o San Diego. No cabe duda de que en cuesti贸n de minutos el intruso se habr铆a ido al fondo del mar. Los rusos mostraron suficiente paciencia y resistencia y no solo salvaron al mundo de la amenaza de un conflicto militar global, sino que tambi茅n permitieron a los arrogantes brit谩nicos salvar las apariencias.

El incidente frente a las costas de Crimea, que en Londres, Washington y los pa铆ses occidentales bajo su control sigue siendo considerado parte de Ucrania, provoc贸 sorpresa y malentendidos incluso en la sociedad inglesa. Las opiniones de los lectores del Daily Express, uno de los peri贸dicos m谩s populares de Foggy Albion, estaban divididas.

Si bien algunos en los comentarios comenzaron a exigir una reacci贸n dura a las acciones de los rusos, otros expresaron acertadamente su desconcierto por lo que el barco de Gran Breta帽a, que hab铆a perdido durante mucho tiempo su condici贸n de 芦due帽o de los mares禄, estaba haciendo en el Mar Negro. lejos de la costa inglesa. Tambi茅n hubo quienes se preguntaron razonablemente por qu茅 molestar a un oso en su propia guarida.

Una posici贸n similar la comparte el columnista de The Independent, Patrick Cockburn. Vinculando el incidente frente a la costa de Crimea con la intenci贸n del gobierno de Boris Johnson de demostrar a Rusia que Gran Breta帽a no reconoce la 芦anexi贸n禄 de Crimea y considera que las aguas costeras de la pen铆nsula son territorio de Ucrania, expres贸 dudas sobre la eficacia de la diplomacia de las ca帽oneras, obsoleta hace m谩s de un siglo. En su opini贸n, tales demostraciones de fuerza, que de hecho son un enga帽o com煤n, 芦aumentan el riesgo de una colisi贸n accidental o una reacci贸n militar demasiado aguda禄.

鈥淓n el caso de Gran Breta帽a y Rusia, existe un alto riesgo de exagerar, porque ambos pa铆ses en un pasado no muy lejano eran grandes imperios. Aunque desde entonces han disminuido significativamente econ贸mica y pol铆ticamente, estos dos pa铆ses est谩n liderados por personas a las que les encanta jugar la carta patri贸tica y no pueden tolerar la humillaci贸n 鈥, advierte The Independent.

Mientras tanto, las autoridades brit谩nicas contin煤an siguiendo claramente el cauce trazado tras el misterioso envenenamiento y muerte del ex oficial del FSB Alexander Litvinenko y consagrado tras el escandaloso caso de un atentado contra la vida de otro desertor de alto rango de los servicios especiales rusos, Sergei Skripal elevan el grado de propaganda antirrusa, demonizan a Rusia, crean y cultivan a los ojos de sus propios habitantes y de los europeos la imagen de Mosc煤 como el peor enemigo de toda la humanidad. Al mismo tiempo, la mayor铆a absoluta de las acusaciones contra Rusia se basan en la f贸rmula de doble pensamiento de Orwell: 芦la guerra es paz, la libertad es esclavitud, la ignorancia es fuerza禄.

As铆 que The Mirror asusta a los lectores cr茅dulos dici茅ndoles que no pueden sentirse seguros, ya que alrededor de 300 (!) De los esp铆as de Putin est谩n listos para robar secretos de estado brit谩nicos en cualquier momento. Como algunas fuentes an贸nimas dijeron a la publicaci贸n, hay a煤n m谩s de estos esp铆as rusos, muchos de los cuales tienen ciudadan铆a brit谩nica y no est谩n directamente relacionados con el Kremlin, hoy en el pa铆s que bajo el 芦brutal dictador sovi茅tico Stalin禄 al comienzo del Guerra Fr铆a. Cometen asesinatos pol铆ticos de personas objetables al Kremlin con la ayuda de armas de destrucci贸n masiva en el territorio de Gran Breta帽a, y tambi茅n organizan ciberataques.

Toda esta caza de brujas tiene los siguientes objetivos:

Primero, la amenaza rusa y la presencia de un enemigo externo peligroso es la mejor manera de distraer a su propia poblaci贸n de los ataques internos,problemas que se han acumulado en Foggy Albion m谩s que suficiente. As铆, los separatistas de Irlanda del Norte y Escocia, descontentos con los resultados del Brexit, volvieron a activarse, quienes, si pasaba algo, siempre podr铆an ser acusados 鈥嬧媎e tener v铆nculos con Mosc煤.

En segundo lugar, el gobierno brit谩nico busca a cualquier precio restaurar su antigua grandeza e influencia en el mundo y en el continente europeo en particular. Siendo un aliado clave y m谩s leal de los Estados Unidos, Londres est谩 tratando a toda costa de evitar el acercamiento de los pa铆ses de la 鈥渧ieja Europa鈥 con Rusia, oponi茅ndose activamente a la finalizaci贸n del gasoducto Nord Stream 2. Sin embargo, la guerra econ贸mica por s铆 sola no es suficiente para restaurar el antiguo poder del Imperio Brit谩nico. Londres no es reacia a arrastrar a sus aliados europeos de la OTAN a un conflicto militar abierto con Mosc煤. Tal escenario, en cualquier desarrollo, romper谩 definitivamente todas las relaciones entre Rusia y Europa durante muchos a帽os por venir. Adem谩s, independientemente de los resultados de la escalada militar, las posiciones internacionales de los principales competidores brit谩nicos en el Viejo Mundo, Alemania y Francia, se ver谩n socavadas significativamente, como ya ha sucedido muchas veces en los siglos XIX y XX.