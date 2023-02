[Continúan las huelgas en Inglaterra, Gales y Escocia.

A lo largo de febrero -9-10, 14-16, 21-23- y marzo -2, 16-17, 20-22-, el

personal y los profesores de 150 universidades estarán en huelga. El 6 de

febrero, los conductores de ambulancias irán a la huelga. Los días 6 y 7 de

febrero, los enfermeros organizados en el Real Colegio de Enfermería irán a la

huelga. El 14 de febrero, los profesores de Gales, organizados en el

NEU-National Education Union, irán a la huelga. El 20 de febrero, los

conductores de ambulancias reanudarán su huelga. El 28 de febrero, los

profesores de las regiones Norte, Noroeste, Yorkshire y Humber, organizados en

el NEU, irán a la huelga. Está en marcha una votación por el derecho a la

huelga -del 23 de enero al 16 de febrero- en Royal Mail (la empresa de correos

que tiene estatuto de empresa privada y cotiza en bolsa). Lo mismo ocurre en el

sector del transporte de Londres, sometido a votación por el RMT (entre el 31

de enero y el 21 de febrero). Podríamos añadir a la lista huelgas y votaciones.

La

oleada de movilizaciones no tiene precedentes desde hace mucho tiempo. Lo hemos

documentado en esta web. Pero la determinación de clase del gobierno de Rishi

Sunak y de la patronal se refleja en las contrarreformas legislativas para

aumentar los obstáculos a la acción sindical, siguiendo la estela del

thatcherismo y del nuevo laborismo. Pretende criminalizar a los activistas

sindicales, con despidos a mansalva, e imponer multas masivas a las estructuras

sindicales con el objetivo de reducir al mínimo su capacidad de organización y

acción. Los órganos de gobierno y el Partido Conservador están debatiendo

medidas para prohibir las manifestaciones desde el principio, con el pretexto

de que podría «degenerar». Además, la política de tipos de interés

del banco central está repercutiendo rápidamente en los tipos hipotecarios y en

los préstamos, y también repercutirá en el llamado «mercado laboral»

para debilitar la posición de los trabajadores. Un sector de la burguesía

británica, enfrentado a una movilización social cuya magnitud no ha percibido,

está dispuesto a infligir al movimiento social y sindical una derrota que tiene

el tono de la venganza de una clase sorprendida por los desafíos que le

plantean unos trabajadores cuya existencia y potencial como actor sociopolítico

colectivo negaba. Una fracción de la clase dominante cree que un gobierno

laborista encabezado por Keir Starmer ofrecería un compromiso más adecuado al

contexto de la crisis del capitalismo británico, una crisis que no sólo es

coyuntural, sino que tiene el regusto del Brexit. En forma descriptiva, los

rasgos fuertes de esta confrontación de clases se desprenden de los artículos

que figuran a continuación. – Réd. A

l’Encontre]

***

«Este

1 de febrero, medio millón de trabajadores estarán en huelga. Sin embargo, el

Gobierno está prácticamente bloqueando las negociaciones y desinformando»

Jessica Elgot, Sally

Weale y Gwyn Topham

Hasta medio millón de trabajadores irán

a la huelga el miércoles 12 de febrero, con miles de escuelas cerradas, líneas

ferroviarias sin trenes e importantes perturbaciones fronterizas, al declarar

los sindicatos que las negociaciones que condujeron a la interrupción de las

huelgas estaban «dando marcha atrás».

Los ministros del Gobierno han sido

acusados de «engañar a la opinión pública» y de bloquear cualquier

avance hacia un acuerdo con los trabajadores del NHS y los sindicatos

ferroviarios. Fuentes gubernamentales han admitido en privado que el optimismo

de principios de enero de que se pondría fin a la huelga se ha desvanecido.

La serie de huelgas coordinadas incluye

a profesores, funcionarios, policía de fronteras y conductores de trenes. El

Gobierno ha pedido a los ciudadanos que se preparen para «importantes

trastornos».

Miles de escuelas de Inglaterra y Gales

permanecerán cerradas, o parcialmente cerradas, debido a la huelga de casi

200.000 miembros del sindicato NEU-National Education Union, que reclaman un

aumento salarial garantizado por encima de la inflación. Las escuelas de Fife y

Orkney, en Escocia, también estarán en huelga el miércoles como parte de una

huelga regional continua del Instituto Educativo de Escocia (EIS), el mayor

sindicato de profesores del país.

La NEU prevé que el 85% de las escuelas

se verán afectadas, y una encuesta indica que hasta una de cada siete escuelas

cerrará a todos los alumnos, y una de cada cuatro en Londres.

El alcance de la perturbación no se conocerá hasta el inicio de la jornada

escolar, ya que los profesores en huelga no están obligados a informar a sus

centros con antelación, lo que presiona a los padres para que adopten

disposiciones alternativas. El portavoz oficial del primer ministro declaró que

la falta de información era decepcionante.

***

La mayoría de los trenes de Inglaterra

no circularán, ya que las huelgas afectan a los 14 mayores operadores, y se

esperan mayores trastornos en los aeropuertos y colas en las salas de control

de pasaportes (inmigración) debido a las huelgas del personal organizado en el

Sindicato de Servicios Públicos y Comerciales (PCS).

También están convocados a la huelga más

de 100.000 funcionarios de más de 100 departamentos y organismos públicos,

entre ellos la Oficina del Gabinete, los departamentos de Sanidad, Transportes,

Educación y Empresa, así como el Museo Británico, la Comisión Electoral, la Agencia

Espacial del Reino Unido y el Registro de la Propiedad.

No hay previstas más negociaciones entre

ministros y sindicatos, aunque la secretaria de Educación, Gillian Keegan, se

reunió con cuatro sindicatos educativos a principios de esta semana.

Los trabajadores del NHS -que no irán a

la huelga hasta la semana que viene- están especialmente descontentos con los

informes del Gobierno según los cuales las negociaciones salariales no han

llegado a buen puerto porque sólo se tendrían en cuenta si se conseguían

mejoras de eficiencia.

Un funcionario del Royal College of

Nursing dijo que el Gobierno había «bloqueado» todas las ofertas de

nuevas reuniones. El portavoz del primer ministro, Rish Sunak, dijo que

«no tenía conocimiento de que se estuvieran celebrando

negociaciones».

***

El lunes 30 de enero fracasaron las

conversaciones en el sector educativo para evitar una huelga. El sindicato NEU

dijo que quería reabrir las negociaciones para evitar huelgas más adelante, en

febrero y marzo. Ahora parece haber pocas esperanzas de apertura, ya que el

Tesoro (el ministro de Hacienda) bloquea de hecho cualquier avance.

Mary Bousted, secretaria general

conjunta del NEU, declaró: «Este Gobierno no entiende el papel de los

sindicatos. No entiende que al final tendrán que negociar. Por el momento no

han presentado ninguna propuesta. Tenemos 27 días hasta la próxima jornada de

huelga [28 de febrero y 1 de marzo, incluido el 2 de marzo en Londres y el

sudeste y sudoeste]. Nos comprometemos a aprovechar este tiempo para negociar

una solución a este conflicto. Pedimos al gobierno que muestre el mismo

compromiso».

El Sindicato de Conductores de Trenes

(RMT) declaró que los esfuerzos por resolver el conflicto salarial estaban

ahora completamente bloqueados antes de la huelga del miércoles 1 de febrero.

Simon Weller, vicesecretario general de la Associated Society of Locomotive

Engineers and Firemen (Aslef), afirmó que los maquinistas están más lejos que

nunca de una solución. Dijo: «Desgraciadamente, las cosas han retrocedido

hasta cierto punto». Simon Weller achacó la ruptura de las negociaciones a

una propuesta inicial que el Rail Delivery Group, que representa a los

operadores ferroviarios [de mercancías y pasajeros], filtró inmediatamente a la

prensa el mes pasado, antes de que el sindicato pudiera verla. «Destrozó

cualquier confianza que tuviéramos en el proceso de negociación, las actas de

las sesiones… En conclusión, se metieron en un lío». Dijo que la oferta

y las condiciones adjuntas implicaban que estaban «diseñadas para

fracasar». Además de enfadar a los líderes sindicales, la medida fue

contraproducente para los operadores ferroviarios, ya que los maquinistas

estaban exasperados por los detalles del acuerdo, añadió. «La semana

pasada celebramos un seminario web con 1.000 afiliados… Las preguntas eran:

¿cuándo vamos a aumentar la presión? Están muy enfadados».

De los 14 operadores de Inglaterra, sólo

South Western Railway intentará prestar un servicio normal, mientras que

Greater Anglia, LNER (London North Eastern Railway) y GWR (Great Western

Railway) prestarán un servicio reducido.

***

Se espera que el miércoles se

desplieguen unos 600 militares para mitigar los efectos de las luchas, la

mayoría de ellos en tareas fronterizas. El portavoz oficial del primer ministro

ha declarado: «Sabemos que habrá importantes trastornos dada la magnitud

de la huelga de mañana y será muy difícil para el público intentar seguir con

su vida cotidiana.»

Una alta fuente gubernamental afirmó que

el primer ministro había dejado claro que los sindicatos debían poner fin a las

huelgas antes de que pudieran celebrarse negociaciones serias, aunque se hizo

una excepción con la NEU el lunes [que fracasó]. Añadió que «los

funcionarios trabajaban constantemente para encontrar una solución».

En cuanto a las demandas planteadas por

los sindicatos de sanidad y educación, la fuente gubernamental dijo que estaba

claro que las demandas actuales eran inviables sin recortes significativos del

gasto o subidas de impuestos. En cuanto a las huelgas del NHS de la próxima

semana, la misma persona dijo: «Hemos dejado claro que estamos dispuestos

a discutir los salarios, pero debe haber un punto de encuentro. No sabemos

dónde está para los sindicatos y no podemos asumir un aumento general del

10%». Sin embargo, los sindicatos sanitarios afirmaron que no habían

recibido ninguna indicación de cuál podría ser la oferta del Gobierno.

***

El director ejecutivo de Border Force

(la agencia responsable de las operaciones de control fronterizo en puertos,

aeropuertos y estaciones), Phil Douglas, declaró en una conferencia de

operadores aeroportuarios en Londres que las huelgas podrían tener un impacto

mayor que las de diciembre, cuando se desplegó el ejército y los tiempos de

espera sólo se redujeron ligeramente. Esta vez Phil Douglas dijo: «Todo el

mundo está en huelga. Todos los miembros del PCS estarán en huelga total

mañana». Y añadió: «sin duda» habrá más huelgas en la Fuerza de

Fronteras, con el mandato del PCS [tras la votación entre los miembros] que se

extiende hasta mayo: «Espero que lo utilicen».

El personal de los servicios fronterizos

que trabaja en Dover, Calais, Dunkerque y en la entrada de EuroTunnel a Francia

irá a la huelga durante el primer trimestre, según anunció el martes por la

noche el sindicato PCS. Se trata de la primera huelga en los puertos marítimos

durante el actual conflicto. Se espera que en la acción participen más de 1.000

agentes los días 17, 18, 19 y 20 de febrero. […]

***

Se espera que las huelgas del NHS se

intensifiquen la próxima semana. Tendrán lugar todos los días excepto el

miércoles y en ellas participarán personal de ambulancias, enfermeros y

fisioterapeutas. Los sindicatos también se han enfadado por la presidenta del

Órgano de Revisión Salarial del NHS, Philippa Hird, que reveló que el

Departamento de Sanidad y Asistencia Social aún no había presentado datos para

respaldar su postura de cara a la próxima ronda salarial, que comienza en

abril, casi tres semanas después de la fecha límite.

Unison, el mayor sindicato del sector de

los servicios públicos, ha dicho que anunciará fechas de huelga hasta marzo. Es

probable que las huelgas afecten al doble de centros sanitarios vinculados al

NHS e incluyan a todo el servicio de ambulancias de Inglaterra. La responsable

de Sanidad de Unison, Sara Gorton, dijo que los ministros estaban

«engañando al público» al afirmar que estaban trabajando para un

acuerdo. «No hay negociaciones salariales, y el primer ministro debe dejar

de intentar engañar a la opinión pública. La táctica del Gobierno parece

consistir en guardar silencio, esperar meses a que el organismo de revisión

salarial presente su informe y confiar en que el conflicto desaparezca. No lo

hará».

Los miembros del Royal College of

Nursing, GMB y Unite harán huelga el lunes 6 de febrero, a la que seguirá una

segunda jornada de acción del RCN el martes 7. La Chartered Society of

Physiotherapy hará huelga el jueves 9 de febrero, y 15.000 trabajadores de

ambulancias de Unison irán a la huelga al día siguiente en cinco servicios de

ambulancias de Inglaterra.

El Institute for Government [un think tank creado en 2008, cuyos miembros han trabajado en

el Times y el Financial Times,

con las conexiones sociales que ello implica] ha publicado un informe que

muestra que la rotación del personal de la función pública está en su nivel más

alto de la última década. Muestra que la moral ha bajado por primera vez desde

2015. Sólo el 41% de los encuestados afirma que su organización les motiva para

alcanzar sus objetivos, frente al 51% del año anterior. (Artículo publicado en

The Guardian, 31 de enero de 2023)

*****

Reino

Unido se prepara para la mayor jornada de huelga desde 2011 al oponerse el

Gobierno a las subidas salariales

Delphine Strauss,

Jasmine Cameron-Chileshe, Bethan Staton, Philip Georgiadis y Jim Pickard (Financial

Times)

Profesores, maquinistas y funcionarios

se sumarán este miércoles a la mayor jornada de huelga en Reino Unido desde

2011, mientras el Gobierno y sus ministros siguen resistiéndose a las demandas

sindicales de subida salarial para el sector público.

Se prevé que unos 150.000 profesores se

declaren en huelga en Inglaterra y Gales, lo que afectará a más de ocho de cada

diez centros escolares. También se prevén bloqueos para los viajeros: 12.500

maquinistas bloquearán por completo algunas líneas ferroviarias, dejando sólo

un tercio de los servicios en funcionamiento en la red. Alrededor de 70.000

profesores universitarios protagonizarán la última de una serie de huelgas.

También irán a la huelga más de 100.000

miembros del sindicato PCS-Public and Commercial Services Union, que representa

a los funcionarios. Su huelga afectará a las oficinas de Whitehall [sede del

gobierno], organismos legislativos y de otro tipo, museos y agencias de empleo,

así como a los pasos fronterizos, donde se ha contratado a personal militar

para controlar los pasaportes.

***

El Trades Union Congress (TUC),

representante del movimiento sindical británico, convocó la jornada de acción

coordinada para protestar contra la nueva legislación que en el futuro

permitirá al Gobierno imponer el mantenimiento de unos servicios mínimos

durante las huelgas en sectores clave como el transporte, la sanidad y la

educación.

«Nuestro mensaje al gobierno es:

deje de atacar el derecho de huelga y empiece a negociar de buena fe con los

sindicatos sobre los salarios del sector público», dijo Paul Nowak,

secretario general del TUC. Calculó que el trabajador medio del sector público

ha perdido 203 libras (230 euros) al mes en comparación con 2010, una vez

tenida en cuenta la inflación.

No hay indicios de que cambie la

voluntad del Gobierno de colaborar con los sindicatos en la cuestión salarial.

Por ello, los sindicatos se preparan para más huelgas si no se mejoran los

índices de indexación salarial para 2022-23.

Para 2022-23, se ha concedido a los

profesores un «aumento salarial» de al menos el 5%. Pero los

sindicatos de profesores quieren aumentos por encima de la inflación [que fue

del 9,2% interanual en diciembre de 2022]. Esto, dicen, «corregiría»

años de descenso de los salarios en términos reales.

***

Al mismo tiempo, el Gobierno ha ofrecido

al personal de la guardia de fronteras un aumento del 2% para 2022-23, pero el

PCS ha exigido un incremento del 10%.

El ministro de Sanidad, Steve Barclay,

declaró el martes (31 de enero) que el Gobierno estaba «dialogando con los

interlocutores sindicales» para intentar resolver el conflicto del sector

sanitario. «Reconocemos que el NHS ha estado sometido a una enorme presión

como consecuencia de la pandemia», declaró ante la comisión de Sanidad y

Asistencia Social de la Cámara de los Comunes, y añadió que el Gobierno

«quiere mantener conversaciones… teniendo en cuenta las propuestas del

organismo de revisión salarial para el año 2023».

Pero Sara Gorton, responsable del sector

sanitario en el sindicato Unison, afirmó que el Gobierno no estaba haciendo

«precisamente nada» para poner fin al estancamiento. Los diputados se

enteraron de que el Ministerio de Sanidad había incumplido el plazo de

presentación de pruebas al organismo de revisión salarial para fundamentar sus

recomendaciones sobre la evolución salarial en 2023-24. Sara Gorton declaró:

«Rishi Sunak quiere que la gente crea que el Gobierno y sus ministros

están haciendo todo lo posible por resolver el conflicto. Este no es el caso.

No hay negociaciones salariales y el primer ministro debe dejar de intentar

engañar a la opinión pública». Unison anunció que sus miembros de cinco

servicios de ambulancias de Inglaterra organizarían una cuarta huelga el 10 de

febrero, tras lo que ya se perfila como la mayor semana de huelgas en la

historia del NHS.

Otros cuatro sindicatos convocan huelgas

de personal de ambulancias, enfermeros y fisioterapeutas. Los responsables de

los servicios sanitarios advierten de que las medidas corren el riesgo de

causar daños «graves y de gran alcance» a largo plazo. La NHS

Confederation, que representa a los organismos de todo el sector sanitario,

afirmó que la huelga de profesores del miércoles 1 de febrero aumentaba el

riesgo de «retiradas repentinas de pacientes con responsabilidades

parentales» [ya que se encargarán de cuidar a sus hijos], lo que agravaría

los retrasos en el tratamiento.

***

Mientras tanto, los sindicatos del

transporte RMT y TSSA (Transport Salaried Staffs’ Association) están estudiando

ofertas de la patronal ferroviaria en un momento en que el sector trata de

poner fin a meses de huelgas perjudiciales. Pero Simon Weller, vicesecretario

general de Aslef, el sindicato de maquinistas, afirmó que las relaciones con

las operadoras ferroviarias habían «retrocedido» desde que en enero

rechazaron una oferta de subida salarial del 8% en dos años, propuesta

vinculada a importantes reformas. «Los maquinistas tenían una actitud

bastante dura antes de ver las propuestas de la patronal. Ahora se ha

endurecido», dijo, añadiendo que incluso sin condiciones, un aumento

salarial del 8% no resolvería el conflicto. El Rail Delivery Group, que representa

a los operadores ferroviarios, dijo que la oferta era «justa» y

elevaría el salario medio de los conductores a 65.000 libras (73.300 euros).

Downing Street advirtió de que la

magnitud de la huelga provocaría «importantes trastornos» el

miércoles, y añadió: «Será muy difícil para la gente que intente realizar

sus actividades cotidianas».

Aunque el gobierno quiere que los

sindicatos reconsideren su planteamiento y prosigan las negociaciones, el

secretario del gabinete del gobierno, Oliver Dowden, está llevando a cabo una

«importante labor de planificación», que incluye planes de

contingencia para las huelgas de maquinistas» [en otras palabras,

planificación para movilizar personal militar – ed]. Downing Street añadió que

600 militares, que habían sido movilizados durante las huelgas de Navidad,

permanecían en reserva para hacer frente a la próxima oleada de huelgas.

(Artículo publicado en el sitio web del Financial Times,

31 de enero de 2023)

*****

Cuando

los profesores en huelga se educan y educan en la lucha

Andrew Fisher

El jueves pasado recibí un correo

electrónico del colegio de mi hijo: «Hemos realizado una evaluación de

riesgos detallada y, como resultado, no podemos abrir el colegio a los alumnos

de forma segura los días de huelga.»

Esto no me sorprendió. El martes

anterior había asistido a una concurrida reunión del sindicato local National

Education Union (NEU), en la que los profesores se reunieron para debatir la

huelga nacional. La reunión fue decidida y, como cabría esperar de los

profesores, seria y organizada: planearon meticulosamente la huelga y

plantearon preguntas prácticas a los responsables sindicales que dirigen el

local. Los profesores más veteranos compartieron su experiencia de conflictos

anteriores. Se intercambiaron buenas prácticas entre las distintas escuelas.

***

A principios de este mes, más del 90% de

los 320.000 profesores de Inglaterra y Gales representados por el mayor

sindicato de educación del Reino Unido votaron a favor de la huelga en un

conflicto salarial (los profesores de Escocia, representados por los sindicatos

escoceses, ya llevan varios días de huelga).

Este año se ha ofrecido a los profesores

una subida salarial del 5%, mientras que la inflación es más del doble. Pero no

se trata sólo de una queja justificada por el salario de este año. Según el

ferozmente independiente Instituto de Estudios Fiscales, el salario de los

profesores se ha recortado en casi 6.600 libras en términos reales desde 2010,

o más de 500 libras al mes.

Muchos centros de enseñanza tienen

problemas para contratar y retener a los profesores. Un amigo profesor y jefe

de departamento de un gran centro de secundaria de las afueras de Londres me

dijo que era una «lucha constante» contratar y retener al personal.

Me habla de un profesor que se incorporó a la profesión más tarde,

«queriendo devolver algo» tras una carrera excepcional. Lo dejó al

cabo de dos años por la carga de trabajo y el bajo salario. Era «muy buen

profesor». Otro profesor que se marchó ahora da clases particulares a tiempo

parcial y gana más dinero sin la burocracia ni el estrés de gestionar una clase

de alumnos a tiempo completo. Las lagunas también se cubren con profesores

suplentes que «se esfuerzan pero no alcanzan el mismo nivel».

***

La ministra de Educación, Gillian

Keegan, se mostró «decepcionada por la acción del NEU». Sin embargo,

no parece demasiado decepcionada por el hecho de que, a nivel nacional, casi

uno de cada tres profesores abandone la profesión en un plazo de cinco años o

que el propio objetivo del Gobierno para la contratación de profesores este año

sólo se haya cumplido en un 59% (y en un 79% el año pasado). Este año, el

Gobierno sólo ha contratado al 34% de su objetivo de profesores de informática,

un dato que deja en evidencia las fanfarronadas del ministro de Hacienda,

Jeremy Hunt, de que quiere «ayudar a convertir el Reino Unido en el

próximo Silicon Valley del mundo».

Al secretario de Educación debería

preocuparle que más de medio millón de niños reciban clases de profesores no

cualificados y que más de medio millón de nuestros niños reciban clases en

aulas con más de 30 alumnos. Gillian Keegan también podría mostrar cierta

«decepción» con la política de Jeremy Hunt. Un funcionario de NEU me

dijo que el gobierno sólo ha presupuestado un aumento salarial del 3% y ha pedido

a las escuelas que compensen la diferencia entre el 3% y el aumento propuesto

del 5% que se incluirá en los presupuestos educativos existentes, lo que

significa que habrá que hacer recortes en otros gastos del sector. (Artículo

publicado en iNews en la sección Opiniones, el 31 de enero de 2023)

Texto original: Al’Encontre

Traducción: viento sur

Fuente: https://vientosur.info/reino-unido-un-creciente-dinamica-de-huelgas/