REINOSA. ALGUNAS HUELLAS DE LA PRIMAVERA DE 1987. Encuesta sobre un tiempo en que Reinosa abr铆a los telediarios

En tiempos en que la memoria hist贸rica se ha convertido en un tema de actualidad recurrente, por desgracia no siempre en t茅rminos constructivos, el acercamiento a unos sucesos que marcaron la vida de una ciudad y su comarca hace 34 a帽os es un reto estimulante, un ejercicio que pretende contribuir a cultivar una memoria colectiva, inspirada en principios democr谩ticos y solidarios. El objetivo es comprobar la huella que dejaron unos acontecimientos de car谩cter seguramente ambivalente: si por un lado recuerdan una uni贸n ejemplar para la defensa de unos puestos de trabajo determinantes para la vitalidad de una comarca, por otro rememoran escenas de violencia, miedo, incluso de muerte, lo que no puede dejar de enturbiar esa mirada al pasado.

Desmemoriados ha querido recordar la primavera de 1987 en Reinosa mediante un documental y una exposici贸n. Pero la mirada a esos acontecimientos estar铆a incompleta sin contar con la opini贸n de los protagonistas y de sus descendientes. Mediante sendas encuestas, se ha pulsado el recuerdo que los acontecimientos de 1987 han dejado en los campurrianos de hoy en d铆a. Para ello, se ha realizado una encuesta al alumnado de 4潞 de ESO y 2陋 de Bachillerato del IES Montesclaros, por un lado, y a padres/madres o familiares de ese mismo alumnado, por otro (ver ficha t茅cnica). A continuaci贸n, se detallan algunas de las conclusiones que de las mismas hemos extra铆do.

Antes de entrar en la valoraci贸n de los sucesos de 1987, las encuestas inclu铆an algunas cuestiones de car谩cter general. Del trabajo demosc贸pico se deriva la imagen de una juventud menos interesada por la pol铆tica que sus mayores; mientras estos siguen recurriendo a los medios tradicionales para informarse (prensa y radio), la juventud lo hace en general a trav茅s de las redes sociales y de Internet, con una presencia importante asimismo de la televisi贸n. Curiosamente, mientras que los j贸venes hablan m谩s de pol铆tica en el 谩mbito familiar que en el relacional, los adultos afirman hacerlo m谩s con las amistades que con los familiares; en realidad, la contradicci贸n no es tal: parece que los adultos tienen entre sus temas de conversaci贸n la pol铆tica en mucha mayor medida que los j贸venes.

Por lo que respecta a la auto-ubicaci贸n pol铆tica, la mayor铆a tanto del alumnado como sus familiares se sit煤an en el centro, con una mayor presencia de la izquierda moderada frente a la derecha; tanto la extrema izquierda como la extrema derecha son minoritarias en ambos casos. El centro es la posici贸n con la que se identifica casi un tercio de la muestra del alumnado, al que le siguen las ubicaciones en la izquierda con un 19,79 % y en la derecha con un 15,63 %. Las posiciones de extrema derecha e izquierda son menos frecuentes (12,50 % se identifican con la extrema derecha y 8,33 % con la extrema izquierda). Hay un 12,50 % que, o bien no se localiza en ninguna posici贸n o que no reconocen el significado de las categor铆as izquierda y derecha. M谩s escorados a la izquierda parecen encontrarse los familiares, con un significativo 14% en la extrema izquierda. M谩s de la mitad se sit煤an en el centro del espectro: mientras que un tercio de las respuestas se sit煤an en la izquierda.

La muestra revela que el 58,9 % del alumnado, es decir, 56 estudiantes de los 96 que componen el total de la muestra, dicen tener alg煤n conocimiento sobre las protestas obreras, porcentaje que se ha considerado bastante elevado si se tiene en cuenta que estos j贸venes no fueron coet谩neos ni vivieron en primera persona estos acontecimientos.

Las respuestas del alumnado permiten concluir que los j贸venes han otorgado gran relevancia a los motivos de las protestas: la lucha por la supervivencia de los trabajadores y de toda la comarca de Campoo, que sufrir铆a las consecuencias del desmantelamiento del tejido industrial por la enorme dependencia que ten铆an todos sus habitantes de la industria, no solo los trabajadores de las f谩bricas sino tambi茅n las peque帽as empresas, el comercio o el sector servicios. La violencia desmedida que ejercieron las fuerzas del orden y la toma de la ciudad por la guardia civil fueron elementos distintivos de las protestas, por lo que aparecen en algo m谩s de la mitad de las respuestas de los alumnos. Sin embargo, los acontecimientos con mayor impacto medi谩tico, como fueron la muerte de Gonzalo Ruiz o la retenci贸n de Enrique Antol铆n, aparecen en los discursos de los informantes, pero con una frecuencia bastante menor. De todo ello se puede concluir que en el recuerdo de los estudiantes prevalecen las causas y el contexto de las protestas en mayor medida que los hechos concretos.

El conocimiento de los sucesos de 1987 ha tenido lugar de forma abrumadoramente mayoritaria a trav茅s de los padres, ya que un 80% de los que han contestado ha marcado esta respuesta. En segunda posici贸n se encuentran otros familiares (abuelos y t铆os), con un 49,1%. Con ello se confirma el papel que el entorno familiar con el que el joven interact煤a de forma cotidiana, constituido por padres, madres y los familiares m谩s cercanos, desempe帽a en los procesos de socializaci贸n pol铆tica durante la adolescencia y la juventud. Los estudios sobre socializaci贸n pol铆tica juvenil mencionan otros 谩mbitos y agentes relevantes, como son las instituciones educativas, el grupo de pares o iguales y los medios de comunicaci贸n; sin embargo en el presente caso, concerniente a la transmisi贸n de la memoria colectiva del ciclo de protesta obrera de 1987 en Reinosa, muestran una importancia marginal si lo comparamos con el entorno familiar (s贸lo un 14,5% tuvieron noticia de estos hechos por profesores, un 9,1% a trav茅s de los medios de comunicaci贸n y un escaso 5,6% a trav茅s de sus amistades).

De los 21 alumnos/as que afirman que la informaci贸n sobre los sucesos de Reinosa les ha cambiado su forma de pensar 17 han contestado a esta pregunta abierta ofreciendo su propio discurso. Al analizar las respuestas, se han observado tres tipos de argumentaciones: en primer lugar, el 41,2%, es decir, 7 estudiantes, ha contestado que enterarse de lo que ocurri贸 en Reinosa en 1987 cambi贸 de alguna manera su perspectiva sobre la realidad social y sus valores 茅ticos, por ejemplo, su sentido de la justicia. El mismo porcentaje y n煤mero de estudiantes sostiene que les ha influido en el sentido de valorar m谩s el bienestar del que disfrutamos actualmente y darse cuenta de la influencia que el pasado tiene en el presente, al ser conscientes de que los derechos de los que ahora disfrutamos se deben a las luchas de las generaciones anteriores. Un porcentaje menor de sujetos (17,6%, es decir, 3 alumnos/as) han contestado que les ha ayudado a descubrir o ampliar su conocimiento sobre la realidad y el contexto de su comarca.

Acto de inauguraci贸n de la exposici贸n 芦Reinosa quiere vivir: Cr贸nica de una lucha por el empleo禄 (12/11/2021). Foto Desmemoriados.

Entre los sentimientos y emociones que emergieron en el alumnado, destacan, por orden de frecuencia, la pena, el miedo, la curiosidad, la sorpresa y la rabia o indignaci贸n, causando un gran impacto en ellos, a excepci贸n de un estudiante que manifest贸 una actitud de indiferencia ante el conocimiento de las acciones obreras de protesta en Reinosa. Muy ilustrativas son asimismo las respuestas de los ascendientes, testigos directos en buena parte de los casos de los acontecimientos analizados. Sobresalen algunos t茅rminos muy expresivos: Uni贸n, miedo, injusticia, descontento con los medios de comunicaci贸n, odio a los pol铆ticos, tristeza, experiencia surrealista, pueblo en guerra, defensa de puestos de trabajo, protesta por la violencia de las fuerzas del orden, decepci贸n por la actuaci贸n de un partido obrero, impotencia, terror, incertidumbre, rabia, pena.

Es llamativa la atracci贸n que genera en muchos de los estudiantes examinados la historia de su localidad o comarca. Les gustar铆a saber m谩s sobre lo que ha ocurrido y ocurre en su entorno m谩s cercano y cotidiano, y sobre c贸mo ha evolucionado hasta la 茅poca actual. Muestran predilecci贸n por profundizar en el conocimiento de hechos o acontecimientos que tuvieron lugar en el lugar en el que viven y en los que participaron personas a las que conocen por ser familiares o vecinos. Igualmente creen que este conocimiento del pasado de su localidad les afecta directamente, porque a trav茅s de 茅l pueden explicar y comprender mejor la situaci贸n actual, valorar los derechos de los que disfrutan y evitar que los errores del pasado se repitan. Estos resultados definen a un alumnado interesado y motivado en adquirir nuevos conocimientos de la historia y ampliar los que ya tienen.

Entre los familiares, la gran mayor铆a considera muy importante que se conozcan los hechos, mientras solo 5 de las 33 respuestas conceden poca o ninguna importancia a revisar en la actualidad los hechos del pasado. Asimismo, 17 sobre 28 consideran que recordar el pasado sirve para sanar las heridas mientras que 11 (casi el 40%) creen que recordando las heridas se reabren.

En la explicaci贸n a la respuesta anterior, coinciden la mayor铆a en la conveniencia de aprender del pasado, aunque se trasluce en las contestaciones el sufrimiento que se vivi贸. Mientras algunos abogan por erradicar odios o resentimientos, otros contin煤an lamentando que no se depuraran responsabilidades por los excesos cometidos por la guardia civil y, sobre todo, por la muerte de Gonzalo Ruiz. No falta tampoco la idea de que en aquellos momentos estaban arraigados ideales que hoy d铆a en buena parte se han perdido.

Merece la pena resaltar algunas de las ideas que en las preguntas abiertas trasmiten los familiares:

*El orgullo por la uni贸n expresada por el pueblo en aquellos d铆as, en defensa de sus puestos de trabajo, y haciendo frente a la ocupaci贸n de Reinosa por la guardia civil.

*Rechazo por la actuaci贸n de los dirigentes pol铆ticos, ante los cuales varias personas manifiestan su decepci贸n.

*Tambi茅n se aprecia una critica a los medios de comunicaci贸n, que, seg煤n algunos encuestados, habr铆an tergiversado los hechos para dar una visi贸n negativa de la lucha de los trabajadores y del resto de ciudadanos. Hay que tener en cuenta que en aquella 茅poca los medios de comunicaci贸n eran la prensa, radio y tv, que conformaban un panorama medi谩tico mucho m谩s controlado y menos plural que en la actualidad.

En conclusi贸n, se puede afirmar que las opiniones de los reinosanos/as confirman algunas de las hip贸tesis de las que se part铆a al abordar el tema de los sucesos acaecidos en Reinosa en la primavera de 1987: que se trataba de unos acontecimientos de gran trascendencia que hab铆an dejado una profunda huella en la memoria de los que lo vivieron; m谩s dudas pod铆an albergarse en torno al conocimiento y a la percepci贸n que de los mismos pod铆an tener los j贸venes. Las encuestas han puesto de manifiesto que el conocimiento por parte de 茅stos es amplio, pero no un谩nime. Tambi茅n se deduce que, mientras los que no lo vivieron se centran m谩s en las causas (despidos masivos, resistencia a la decadencia de una comarca), los testigos directos y protagonistas inciden en las im谩genes de conflicto y violencia que difundieron los informativos de la 茅poca. Tanto en unos como en otros predomina en el recuerdo una percepci贸n negativa. De todas las palabras invocadas, solo a 鈥渦ni贸n鈥 puede asign谩rsele una connotaci贸n positiva. Es evidente que la ciudadan铆a recuerda con orgullo el compromiso demostrado en aquellos d铆as para defender las f谩bricas y el conjunto de la econom铆a de la comarca. Pr谩cticamente todos los dem谩s (miedo, injusticia, tristeza, pueblo en guerra, protesta, decepci贸n, impotencia, terror, incertidumbre, rabia, sorpresa, indignaci贸n, pena) aluden a un periodo sombr铆o y vivido con angustia. No obstante, la mayor铆a considera positiva la rememoraci贸n y cree que la misma debe contribuir a conocer y explicar el presente de la comarca y a no repetir los errores cometidos en el pasado. La dureza de lo acontecido hace d茅cadas no impide que tanto adultos como j贸venes consideren adecuado recordar los hechos, uniendo la experiencia de primera mano con el acercamiento acad茅mico que la inserci贸n de una historia local relevante en los contenidos de la materia de Historia facilita.

