«La nueva baraja» es un proyecto fin de máster de la Universidad Politécnica de Valencia, un Máster de Ilustración que pude hacer en su versión online a causa de la pandemia. Yo quería hacer un trabajo donde plasmar la diversidad que tanto necesitamos mostrar, que siempre ha estado ahí, pero a la que se ha negado y robado su espacio. La baraja de cartas española me pareció el material perfecto para contraponer visiones arcaicas del mundo frente a lo que yo veo ahora, que es un mundo cada vez más feminista y diverso.

Partiendo de una baraja española heteronormativa, sin ninguna figura femenina, absolutamente blanca y símbolo de las monarquías absolutistas, he creado una reinterpretación feminista. En las cartas podremos ver figuras con diferentes tonos de piel, edades y credos. Las cartas rompen el binarismo de género con figuras trans y no binarias, entre otras. He trabajado con mimo cada detalle. Poco se ha dejado al azar e invito al jugador a reconocer las figuras que son un guiño a referentes del feminismo y del colectivo LGTB. Los palos clásicos también han sido sustituidos: He prescindido, por ejemplo, del palo oro y en su lugar he puesto el planeta tierra, como giro de mirada hacia el medio ambiente como problema central de nuestra sociedad. La mecánica del juego es exactamente la misma, pero el diseño es totalmente diferente.

Esta baraja quiere hacer honor a los cambios sociales que estamos viviendo rediseñando un juego que lleva intacto desde principios del siglo XV. Muchas veces no cuestionamos por inercia del día a día; pero yo, un viernes de tardes de juegos, me dije: ¿por qué este señor con corona, pieles y una espada? ¿Por qué no otra cosa?

Podéis ver el trabajo completo en su web, www.silviahipotensa.com, o adquirirlo en la librería Casa Tomada. Creado e ilustrado por Silvia Hipotensa.