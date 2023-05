–

De parte de Nodo50 May 10, 2023 457 puntos de vista

Documentales, reportajes y hasta series y pel铆culas de ficci贸n rescatan la memoria de nombres como Nadiuska, Susana Estrada, B谩rbara Rey o Sandra Mozarowsky, pero algunas especialistas cuestionan no se haya roto la l贸gica del control de sus cuerpos y su conducta sexual.

El pasado 15 de enero se estrenaba en Atresplayer, la plataforma de streaming de pago del grupo Atresmedia, la serie Cristo y Rey, que ficciona en ocho episodios el matrimonio entre la actriz y vedette B谩rbara Rey y el domador de circo 脕ngel Cristo. Parte del reclamo de la producci贸n era incluir tambi茅n la relaci贸n intermitente que la artista mantuvo durante casi 20 a帽os como amante del entonces rey Juan Carlos I. El primer episodio alteraba sutilmente los hechos hist贸ricos, haciendo coincidir el momento en que los protagonistas se conocieron, ocurrido en 1979, con el rodaje de Me siento extra帽a, estrenada, en realidad, dos a帽os antes.

Dicha cinta, dirigida por Enrique Mart铆, es conocida como una de las primeras en mostrar abiertamente una relaci贸n l茅sbica en el cine espa帽ol, entre los personajes interpretados por Rey y la cantante Roc铆o D煤rcal. Cambiarla de fecha no aporta nada a la trama, no se presenta el impacto social que tuvo en su momento y la incomodidad que D煤rcal confes贸 en su momento haber sentido por rodar desnudos y escenas de sexo se menciona en un breve comentario. Se deja claro que el 煤nico prop贸sito de aquel t铆tulo fue la explotaci贸n de los cuerpos de sus protagonistas, pero al mismo tiempo la escena parece incluida solo para tener desnudos en el primer episodio. Es decir, para hacer lo mismo que, supuestamente, est谩 denunciando sobre aquel tipo de cine.

En los 煤ltimos a帽os una peque帽a ola de documentales ha buscado rescatar el cine de la Espa帽a de la transici贸n considerado underground o directamente basura. Desde Sesi贸n salvaje (2019), de Paco Lim贸n y Julio Cesar S谩nchez, donde se reivindicar el papel de todo ese underground y cine exploitation en la visibilizaci贸n de identidades no normativas en la transici贸n, hasta la serie Pajares y CIA (2022), de Carlos Torres, donde a trav茅s de la figura de Andr茅s Pajares se repasaban los 茅xitos de finales de los a帽os 70 y primeros de los 80. Tanto este como su habitual pareja profesional, Fernando Esteso, confesaban, desde la distancia, lo rid铆culo, forzado o directamente falt贸n de los desnudos y las escenas de sexo de la 茅poca. Periodistas, analistas e incluso expertas en feminismo daban sus opiniones en la cinta, pero se echaba una voz en falta: la de las propias interesadas, las actrices del llamado destape.

El cine del destape, bautizado as铆 ir贸nicamente por el cr铆tico y periodista 脕ngel Casas a principios de los a帽os 80, se entiende como el periodo del audiovisual espa帽ol entre la muerte de Franco, en 1975, y la aprobaci贸n en 1983 de la primera ley del cine de la democracia, la ley Mir贸 -por la cineasta y entonces directora general de Cinematograf铆a de Cultura, Pilar Mir贸-. Una filmograf铆a en la que dominaban las comedias er贸ticas de protagonistas masculinos provenientes de la comedia y poco atractivos respecto al canon normativo, como Alfredo Landa, los mencionados Pajares y Esteso, junto a actrices m谩s j贸venes y convencionalmente atractivas, cuyos desnudos serv铆an de reclamo.

La veterana documentalista Eva Vizcarra ha estrenado este mismo 2023, en el Festival de Cine de M谩laga, Mujeres sin censura, una suerte de revisi贸n de dichos t铆tulos desde el punto de vista de las actrices. Vizcarra estaba trabajando en otro documental, uno m谩s gen茅rico sobre el cine de la transici贸n, hasta que lleg贸 a sus manos La criatura (1977), de Eloy de la Iglesia. 鈥淢e impresion贸 el trabajo en esa pel铆cula de la actriz Claudia Gravy y me pregunt茅, 驴qu茅 habr谩 sido de ella? Y conforme m谩s investigaba m谩s quise contar la historia de todas esas actrices. En cinco a帽os hab铆an estado en todos los peri贸dicos, en las portadas de todas las revistas, en todas las pel铆culas鈥 y luego hab铆an desaparecido de golpe鈥, explica.

En su filme Vizcarra ha contado con la propia Gravy y con Teresa Gimpera, Mar铆a Jos茅 Goyanes o Eva Lyberten, adem谩s de una de las pocas que pudo reconvertirse en actriz de comedia convencional, Josele Rom谩n. Se quedaron fuera varias c茅lebres divas del destape, cada una por diversos motivos. 鈥Nos encontr谩bamos con una resistencia constante a hablar, hasta el punto de cancelarse entrevistas a dos d铆as del rodaje. Entiendo que no quisiesen volver a esas situaciones, porque hablamos de cosas grav铆simas, como que un director se metiese en la cama con una de ellas con la excusa de explicarle al actor c贸mo ten铆a que actuar y aprovechar para meter mano鈥, comparte la directora.

Tres de las que no aparecen son nombres que suenan a todo el mundo: B谩rbara Rey, Susana Estrada y Nadiuska. Esta 煤ltima, actualmente internada en una instituci贸n psiqui谩trica, se quej贸, en un cameo de una pel铆cula de la 茅poca, de que en la Espa帽a 鈥渁ctual鈥 (la de finales de los a帽os 70) est谩 bien visto que un hombre exprese deseo sexual, pero una mujer, no. Icono er贸tico masculino de la transici贸n, Nadiuska era el nombre art铆stico de Roswicha Bertasha Smid Honczar, alemana de origen polaco que se traslad贸 a Barcelona en 1971, con apenas 19 a帽os, y salt贸 r谩pidamente de trabajar como modelo a protagonizar comedias del cine de destape. Su carrera empieza en 1972 con Soltero y padre en la vida y llega hasta 1997 con Br谩cula: Condemor II, s铆, una de las pel铆culas de Chiquito de la Calzada.

En agosto del a帽o pasado la plataforma Sonora le dedic贸 un documental sonoro en el que repasaba su trayectoria hasta acabar viviendo en la calle y su posterior ingreso psiqui谩trico. Conchi Cejudo, subdirectora de contenidos de la plataforma, constata el mismo problema que Vizcarra: 鈥淎 su alrededor hay mucho silencio. A eso se suma que muy pocas personas han mantenido contacto con ella con el paso del tiempo. Nadiuska signific贸 una fuente de ingresos importante para la industria pero, como tantas otras, dej贸 de trabajar. Aquel cine no valoraba sus capacidades interpretativas sino su cuerpo. Y entre quienes la rodearon, tanto managers y productores como parejas y amigos, prefieren quedarse con an茅cdotas graciosas y no profundizar en la deriva de su carrera, de su vida personal y de su salud鈥.

En el otro extremo se encontrar铆a Susana Estrada, cuya etapa f铆lmica es muy breve, conocida por la fotograf铆a mostrando un pecho mientras recib铆a un premio de la mano de Enrique Tierno Galv谩n, primer alcalde democr谩tico de Madrid tras el fin de la dictadura. En octubre de 2021, RTVE Play, el canal de streaming de la televisi贸n p煤blica, estren贸 el documental Susana y el sexo, que part铆a de esos retazos para retratar a una empresaria teatral que desde los a帽os 80 produjo su propio espect谩culo de revista y a una mujer que rompi贸 tab煤es respondiendo consultas sexuales en revistas femeninas de la 茅poca, casi en un desaf铆o a la figura de la Elena Francis del franquismo.

C茅sar Vallejo, director de la pel铆cula, explica que eligieron su figura porque 鈥渂usc谩bamos personajes a los que RTVE nunca les hubiese prestado atenci贸n. Nos pareci贸 un perfil que pod铆a interesar al p煤blico joven, que no la conoci贸 en los 80, y se demostr贸 acertado, porque se convirti贸 en lo m谩s visto de la plataforma鈥. Para el periodista, Susana Estrada 鈥渇ue una especie de Bad Gyal de entonces. Se autoprodujo, triunf贸 desde fuera del sistema industrial鈥 Y consigui贸 mantenerse en el tiempo, sin sucumbir ni al patriarcado ni al mercado鈥︹.

B谩rbara Rey protagoniza una serie de ficci贸n y otra documental, Una vida B谩rbara, estrenada por Antena 3 en abierto a finales de abril y a煤n en emisi贸n al cerrar este reportaje. Raquel Pi帽eiro, una las periodistas que ha participado en esta 煤ltima, cree que esta recuperaci贸n de la memoria de las actrices del destape no es una mirada particular sobre ellas: 鈥淓n los 煤ltimos a帽os el audiovisual espa帽ol se ha puesto a sacar partido de nuestra historia reciente, y especialmente de nuestra historia pop: Veneno, el documental sobre Jes煤s Gil o el del desastre de Palomares鈥. En su opini贸n, hablar de 鈥榣as actrices del destape鈥 resulta muy reduccionista y simplificador porque cada una ha tenido una trayectoria y circunstancias muy distintas.

Pi帽eiro no tiene problemas en relacionar que se reivindique ahora a estas actrices con movimientos como el #MeToo. 鈥淪i hasta hace menos de diez a帽os que se cosificase a las actrices o que hubiese abusos en la industria eran cosas que se daban por supuestas o se silenciaban, era peor en aquel momento. Se podr铆a decir que, en parte, en Espa帽a no se ha llegado a destapar un #MeToo ni han salido nombres importantes o testimonios completos porque a las propias v铆ctimas, sobre todo de la 茅poca del destape, les cuesta codificar lo que sucedi贸 y reconocerse a s铆 mismas como tales鈥.

Lo cierto es que hasta 2018 ni siquiera la academia se hab铆a molestado en estudiar el fen贸meno desde un enfoque feminista. Ese a帽o se ley贸 la t茅sis 鈥楨l cine del destape: un an谩lisis hist贸rico desde la perspectiva de g茅nero鈥, de Natalia Ardanaz, profesora de Historia Contempor谩nea de la Universidad de Barcelona. La autora se muestra poco optimista con este revival: 鈥淓s muy interesante, porque durante 25 a帽os o m谩s no ha habido nada que hiciese referencia a ellas, pero se sigue llegando desde el morbo o como una forma de marketing. Se las recupera como iconos pop, pero no se ofrece un an谩lisis real y en profundidad de la maquinaria pol铆tica de control sobre sus cuerpos. Vuelven a ser exhibidas como objeto comercial y se banaliza la violencia o los abusos al convertirlos鈥.

Ardanaz, que particip贸 como experta en Susana y el sexo, aclara que no ha podido ver algunos de los t铆tulos que mencionamos en este reportaje, como Mujeres sin censura, pero s铆 Cristo y Rey o Una vida B谩rbara. 鈥淢e falta el proyecto que analice el contexto hist贸rico en el que sucedi贸 todo aquello y c贸mo se prolonga hasta la actualidad. C贸mo Espa帽a pas贸 de la represi贸n franquista a una libertad que no era real, y c贸mo se vende una actual que tampoco existe, porque por ejemplo a nivel de epidermis se puede ense帽ar menos, todo sin una reflexi贸n sobre el control de la sexualidad, lo que significa el desnudo a nivel individual o colectivo鈥.

El cine del destape termin贸 en 1983 con la llamada ley Mir贸 porque, entre otras cosas, aprobaba la creaci贸n de las primeras salas X para proyecci贸n de pel铆culas pornogr谩ficas en Espa帽a, haciendo innecesario el subterfugio y principal reclamo comercial de la comedia casposa. Muchos de sus int茅rpretes, como Alfredo Landa o el mism铆simo Andr茅s Pajares, estaban en proceso de convertirse en actores respetados. Pero ellas desaparecieron. 鈥淪e las utiliz贸 como un objeto, aunque suene como una frase muy manida鈥, explica Eva Vizcarra. 鈥淓ran parte del atrezzo, y si ya no se hac铆a ese tipo de cine porque no era rentable, no se sab铆a donde incluirlas鈥. Y a帽ade: 鈥淢uchas querr铆an seguir trabajando, pero nadie parece tener en mente rescatarlas. 驴Y por qu茅 ahora tampoco? Porque no hay historias con mujeres de 70 a帽os鈥.

M谩s cine: