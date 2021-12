–

De parte de Portal Libertario OACA December 14, 2021 93 puntos de vista

… 隆eeeehhh!

驴Qu茅 pasa?: 驴qu茅 no reconoces la pureza de la corrupci贸n en mi persona?

隆T煤 est谩s volado! 驴o qu茅?

He descubierto que tratas de construir un movimiento que pretende la mejor铆a del mundo.

隆Pero macho!: 驴de qu茅 vas?

Yo soy el caballero de la corrupci贸n e impido que construyas eso.

隆Mira, memo!: no s茅 de qu茅 hablas y me da a m铆 que est谩s pas谩ndote un poco de la raya.

驴Me vas a pegar?

隆Anda!: 隆l谩rgate!

隆Ven aqu铆!: 隆hijo m铆o!

隆Qu茅 te apartes!

隆aaaaahhhh! 隆Qu茅 duro golpe!

隆Pero t煤 de que vas, idiota!

隆T煤 eres El Monje de La Muerte y me debes obediencia!

隆Mira!: yo no obedezco a nadie. A m铆 nunca he necesitado obedecer. Para m铆, obedecer, es degradar

El Alma y no me gusta obedecer.

隆T煤 eres mi siervo!

隆Mira!: 隆qu茅 te pires!

No me voy sin antes advertirte de que estoy protegido y que nadie me puede tocar.

隆Y ese pu帽etazo que te has llevado!

No me puede tocar nadie y nadie me puede tocar.

隆Vale!: 隆vete! Pero yo te he tocado, a ver qui茅n osa usurpar mi nombre.

隆Nadie!: 隆he perdido!

Si a m铆 me tocan los malos… 隆Pero pobre pringado! 隆Si no sabe ni llevarse el chupete a la boca! 隆Por favor!: 隆salgo de una, me meto en otra! 隆Esto no termina!

隆Antes de irme me gustar铆a presentarte a mi mujer!

隆Por favor!: 隆l谩rgate! 隆Qu茅 me estorbas! 隆Maldito facha! 驴隆Qu茅 te crees t煤 de la corrupci贸n ni ocho cuartos!? 隆Qu茅 a m铆 me estorbas!: 隆PEDAZO PRINGADO! 隆Qu茅 te largues! 隆Qu茅 no te quiero en ning煤n sitio! 隆PEDAZO DE IDIOTA! 隆MALNACIDO! 隆HIJO DE LA GRAN…!

隆Ostias una sirena!

隆Ala!: 隆ya han llegado a por ti!

隆Me voy!

鈥驴Qu茅 ha pasado aqu铆?鈥

Este idiota intentaba abducirme.

鈥驴隆Qu茅!?鈥

Qu茅 intentaba meterme en una secta.

鈥隆Queda usted detenido!鈥

隆Adi贸s!

隆Pi茅rdete!

-Richie punk–