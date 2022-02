–

De parte de Portal Libertario OACA February 21, 2022 56 puntos de vista

En mi memoria hay otra opini贸n, otra opini贸n que se vac铆a a si misma y la dejo de entender en el momento que caen las cascadas de mi memoria en el viejo Infierno de la sumisi贸n.

Yo ser茅 mejor o ser茅 peor pero esto solo es un trasunto de mi vida.

Vida amargada por la locura y en base a un suceso que m谩s bien se forj贸 en mi imaginaci贸n y no en el mundo exterior: una violaci贸n.

Desde siempre he intentado escribir en cascada. El sonido de las letras al son de mi escritura me relaja y no me deja recordar otros momentos que para m铆 fueron algo m谩s que destructores.

Lo vi.

Vi eso.

Me escap茅.

Hecho o no hecho se lo dejo al posmodernismo elegir, ya que parece la nueva forma de tornar a la leche azul.

He vivido tanto tiempo intentando sacarle el mayor partido a La Vida que ya la escribo con may煤scula.

No s茅 si sab茅is que esto es mi imaginaci贸n.

En mi imaginaci贸n hay muchas cosas pero no hay odio.

Soy creyente.

Soy creyente pero no religioso. Abomino de las religiones as铆 como de toda esa clase de dioses que solo pretenden que seamos sumisos a ellos.

Yo creo en La Insumisi贸n. Y as铆 la escribo porque lo manda mi mandamiento.

驴Qui茅n soy?:

Un viejo alcatraz que de nada sabe pero lo sabe todo.

En mi rango y en mi nuevo d铆a a d铆a sorprendo a la madurez abri茅ndose puerta entre todos mis amigos y amigas.

Yo, 驴m谩s? Yo, 驴menos?

Esa no es la cuesti贸n. La cuesti贸n es m谩s all谩 de los hechos. Es m谩s all谩 de esa cosa que llamamos ser humano y de como me sent铆 Luz.

Luz de d铆a, Luz de noche; esa es la cuesti贸n que me viene a m铆 dej谩ndome perplejo y que no alcanzo a distinguir ni una minucia de este mundo real.

Para m铆 El Mundo solo es un haz de ente esf茅rica que es regido por lo que viene siendo 鈥渓os cuatro bienes de La Naturaleza鈥.

驴Yo soy abolicionista?

Yo lo 煤nico que soy es la parte m谩s capaz e incapaz del ser humano. La parte en donde se escaparon los locos y no volvieron m谩s porque supieron de su locura.

En mi voz veraz solo encontrar茅is la prueba de que La Verdad ha sido escondida en los arduos rincones del capitalismo. En este Capitaloceno que, bien llamado o mal llamado, solo ha demostrado ser destructor de la m谩s clara idea contra el capitalismo.

No voy a decir cu谩l.

Pero voy a decir que sin esa idea los relojes no funcionan. Y as铆 como alguien la siente, otro abomina de ella crey茅ndola caos y desolaci贸n.

En mi mundo solo hay Kaos. Y ese Kaos tiene un orden. Rica obviedad para qui茅n diga que es caos.

Rica tonter铆a para qui茅n se sienta tan 鈥渄e libro鈥 que no pueda so帽ar con algo m谩s all谩 de una leche azul.

En mis ricas vivencias solo volver茅 a decir que soy un trasunto. Un trasunto que vivi贸 y creci贸 en suburviales.

Qu茅 no hay m谩s que decir.

Qu茅 en mi memoria hay una cosa. Y esa memoria se viene conmigo. Y se convirti贸. Y fue. Y, quiz谩, una serpiente negra lo supo. Pero hay Oscuridad. Pero hay Luz. Pero hay diferencias que hacen a todo diferente. Y en mi vida. Solo una cosa. Sin rencor. Pasi贸n.

-Richie punk-