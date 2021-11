–

De parte de Portal Libertario OACA November 15, 2021 15 puntos de vista

En una sequedad de lo oscuro de una habitaci贸n dorm铆a un viejo muchacho que no pod铆a m谩s que imaginar el mundo en anarqu铆a.

No fue el sue帽o lo que le quit贸 el miedo sino un mensaje por red interneuronal que le despert贸 y le empuj贸 a desertar.

En la noche del miedo, en el miedo entre las sombras el muchacho se levant贸 y encendi贸 su computadora para enviar un mensaje.

La computadora se abri贸 en la interfaz de escritorio y le hizo una pregunta:

鈥溌縋ara qui茅n es el mensaje?鈥

El muchacho contest贸:

鈥淧ara el frente鈥.

La m谩quina se puso a funcionar y empez贸 a acribillar a todos los trollers de la red hasta que no qued贸 ni uno vivo. Entonces el mensaje ya estaba escrito y el muchacho le dio a enviar.

Se dio cuenta de que ya era por la ma帽ana, qu茅 se hab铆a pasado toda la noche escribiendo.

Ya no pod铆a pensar. 鈥淪ectas鈥.

Crudas 鈥渟ectas鈥 se creen que somos. No ven nuestra identidad. No ven nuestro pasaporte. No ven nuestra identificaci贸n… 隆No ven ni nuestro maldito blanco de los ojos!

Se visti贸.

Sali贸 a la calle.

No hab铆a nadie.

Eran las 8:57 de la ma帽ana y solo se ve铆a el resplandor de las bombas en su ciudad.

Sab铆a lo que iba a pasar.

Sab铆a todo lo que iba a pasar.

鈥溌ectas!鈥

Se fue detr谩s de un edificio y se encendi贸 un cigarrillo.

鈥淭odo de estraperlo. Todo de estraperlo. No tengo ni un art铆culo que no sea de estraperlo鈥.

Se puso la capucha y empez贸 a andar por la calle:

Contrabandistas, chorizos, ladrones, putas…

Todo se ve铆a por la calle. Todo, menos gente normal.

Entr贸 en un sitio y se quedo estupefacto por el olor a cargado que emanaba el lugar.

Nadie.

Pens贸:

鈥淣o es lo m铆o. Yo ten铆a que haber sido otra cosa鈥.

No se sabe nada de su trabajo.

No se sabe nada de sus estudios.

Se sabe que est谩 hay y tiene que entregar un cargamento de ametralladoras alfa al frente de batalla y, que sin ese cargamento, el frente de batalla no funciona.

Han pasado dos a帽os desde que est谩 en esta situaci贸n. Los tiragatos se quedaron peque帽os y hubo que reunir nuevos materiales para nuevas armas.

Son贸 la sirena.

隆Son贸 la sirena!

隆Son贸 la sirena de que se acababa el peligro!

隆Son贸 la sirena!

隆Son贸!

Ella estaba all铆. Esper谩ndole. Le dio un beso. 脡l sinti贸 algo parecido a la brisa del mar.

隆Hab铆an ganado!

隆Hab铆an ganado!

El pens贸:

鈥淣unca empezar una revoluci贸n, si antes no hab铆a habido agresi贸n鈥.

Siempre hab铆a habido agresi贸n. Por eso La Revoluci贸n.

Revis贸 su manual.

La 煤ltima fecha se hab铆a quedado lejos.

Ya solo quedaba La Anarqu铆a.

-Richie punk-