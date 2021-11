–

De parte de Portal Libertario OACA November 30, 2021 66 puntos de vista

En la mente un Oscuro lugar.

La Luz.

En La mente un Oscuro lugar.

La Luz.

En la mente un Oscuro lugar.

¡La Luz!

En una habitación oscura se encontraba una calamidad.

Se encontraba una calamidad.

¿Una calamidad?

Te quiero decir con penas y espanto que he muerto; y, ¿qué será que he muerto que mi luz se ha transformado en oscuridad?

Si quieres sentir ve a las tinieblas. Ellas te darán arropo de los defectos de los diablos.

¡En tus penas!

¿En mis penas?

En tu espanto.

¿En mi espanto?

Dime tú, príncipe de la oscuridad, dónde está la guarida de ese Monje que viene a luchar en una tierra de horror y sufrimiento.

¿En mis penas está la luz del acorde sésamo en las tinieblas?

En tus penas está tu Luz de princesa desvencijada y atormentada por las tinieblas.

¿Eres tú?

Yo soy la guía que marcará las horas y vendrá después a llevarte al Infierno.

¿Convives con el diablo?

Los diablos son para quién quiera creer en ellos. Deja de creer y desaparecerán.

¡Yo creo en los diablos!

Tú crees en que van a venir a por ti y se te van a llevar al Cielo.

No.

Si no crees en eso, no crees en nada.

…

He de decir que no estoy aquí para espantar a las moscas de tu rebaño.

Habla. ¡Habla! Qué no te escucharán nada más que buenas personas.

Quiero decir que cambio mi voz, qué una vez soy una y otra vez soy otra.

En tus recuerdos está La Luz y en los míos el sufrimiento de un Pueblo que fue enterrado en lo más profundo de una cueva y que salió al exterior, allá como dijo Platón, para ver en que realidad se encontraba. Y se encontró con La Realidad.

¿Y tú quisieras que ese Pueblo sobreviviera?

Ese es mi Pueblo y no hay otro. En sus horas de vida me he dado cuenta que sobrevive y que llama a La Luz por su nombre y a La Oscuridad por el suyo.

Yo soy solo tinieblas. Déjame aquí y convertiré el mundo en eso.

Tú no crees en ningún mundo. El Mundo está hecho para los seres humanos y tú no eres otra cosa que uno de ellos.

¿Y los hombres?

¿Y los Hombres?

Pura ridícula es tu voz. Con eso no engañas a nadie. Ve a ver qué tal está tu chico y dime si él en realidad es un ser humano.

No lo sé… No recuerdo… Su calamidad…

Ya te has ido. No es problema para mí hacer que nunca vuelvas a esta tierra; no obstante, no soy quién para decidir eso.

¡En mis perras patuas!

¿Qué se cree que ha terminado con este obelisco de sin-piedad que quiere arremeter contra el mundo y salirse de él hacia afuera sin ni siquiera saber escribir?

No sé escribir, no sé leer. ¡Y la culpa para él!

Y la culpa para él.

Hasta que se confundan los mensajes y solo quede uno: ¡yo!

Déjalo… Han encontrado mi IP. Me han localizado. Me esconderé y me perderé por el bosque.

“En La Luz está La Oscuridad y en La Oscuridad, La luz. No os confundáis con las tinieblas. Eso es el camino de la maldad. Todo esto se dijo en un lugar muy remoto de Oriente. Todo esto se dijo para guiar el camino de los virtuosos, todo esto se dijo para guiar el camino de las virtuosas. Mi Oscuridad contiene Luz y las tinieblas no habitan en mí. Soy un cuervo. Un cuervo de tres ojos. Un gato llamado felino que acecha a la maldad desde un rinconcito Oscuro de tu ciudad. No me he perdido. Me he encontrado en lo más profundo de la casa okupada. Me he encontrado en La Ingobernable. En aquel castillo subterráneo. Mis amigos me llaman jachisino. Yo soy mi voluntad. Yo soy mi Luz en cuervo que me viene a guiar. Yo soy aquel caballero que aparece en los caminos. Yo soy quién dijo que se fuera. Hoy por mí. Mañana por mis amigos. Hoy por mí. Mañana por el Mundo. Hoy por El Mundo. Mañana será el día en que yo y mi Pueblo podamos vivir bien”.

-Richie punk-