–

Yo soy yo. Yo soy yo. Yo soy yo.

La verdad sobre la vida es la verdad sobre el infinito del kaos y la desigualdad…

¿¡Qué…!?

¡Lo he dicho bien!

La verdad sobre la vida es la verdad sobre el kaos y la desigualdad, la pereza es un digno pecado y la verdad depende de ella.

¡Qué lindo texto me ha salido!

Yo he dicho:

La verdad sobre la vida…

“¿Qué me pasa en mi mente?”

“¿Por qué pienso?”

Yo no quiero pensar, quiero ser la digna Reliquia de la maldad.

Y así sigo:

En la belleza de la vida está la desdicha de la gula, donde los malos caen y los buenos se van. Yo, como mala, me quedo. Y los buenos se van.

¡Ala he terminado!

“¿¡Quéeee…!?”

“¿¡Por qué pienso!?”

Ya sabes: a partir de ahora, no pensar. Digan lo que digan los demás.

“¿¡Piensoooo…!?”

“¡No pienso!”

He de dejar de tener relaciones para no pensar.

“¿Y si pienso?”

“No pienso”.

Oye, chiquilla, que he venido aquí para hacer el mal y este texto será publicado para hacer el mal; ¡y el mal se hará!

“¿No hago el mal?”

“¡Estoy pensando! ¡Estoy pensando! ¡Milagro!: ¡estoy pensando!”

“He conseguido hacer el mal”.

Yo que tú, chavalito, me apartaría de mi camino, ¡aunque te acuestes conmigo!

Yo que pienso, y pienso pienso, pienso: ¿qué pienso?

“¡Pienso!”

¡Tú, chavalito!: ¡apártate de mi camino que voy a hacer el mal!”

Se fue.

Yo digo: a esta persona le pasa algo. No puedo aguantarme de la risa. Le pasa algo… ¡jajajajajajajajajajajajajajajajajaja!

¡No me controlo, me dice! Esta tía… ¡Mira que, desde que me eché aquel cigarro, me parece que el mundo no a vuelto a ser el mismo!

¡Joder! ¡Y yo pensaba que todo esto era de estraperlo! ¡Pero, si yo creía que era contrabandista!

Yo creía que había que hacerlo con condón y eso… ¡Bueno!: ¡déjalo!: si lo más importante es que no te ha pegado nada.

¡Jodo!

¡Jajajajajajajajaja!

¡Por favor!

¡Qué historia!

¡Jodo!

¡Si es que al final el mal va a ser un retraso mental!

¡Jajajajajajajajaja!

¡Déjalo!

Esto de ser malo no me va.

¡Pero esta tía!

¡Jajajajajajajajajajajajaja!

¡Ay la red de apoyo!

¡Cómo lo clava con sus imágenes!

Yo no me había imaginado esto en el punto de encuentro.

¡Me voy!

¡No voy a decir una cosa más gorda porque no!

Si es que en realidad las nuevas tecnologías son herramientas para ayudar, no para destruir. Tú tira un misil y mata 100.000 personas. Tú tira una bomba nuclear y mata millones de personas.

¡Pero tira una foto a internet y te juro que te hundes la vida!

¡Jajajajajajajaja!

¡Te juto que es un retraso!

¡Te juro que esto de la maldad es un retraso!

¡jajaja!

¡Y yo El Monje de La Muerte! ¡Se lo han currado!: ¡eeehhhh!

-Richie punk-