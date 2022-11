–

De parte de Acracia November 22, 2022 194 puntos de vista

Me entero de que un libro del repulsivo P铆o Moa, Los mitos de la guerra civil, que data de hace casi dos d茅cadas, se publica ahora en Francia. Para quien no sepa qui茅n es este personaje, hablamos de un tipo que fue comunista, nada menos que militante del Grapo, para despu茅s convertirse en ultraderechista defensor de la dictadura franquista y autor de libros de ambici贸n historiogr谩fica en los que defend铆a las tesis fachas de siempre. Hubo un tiempo en que sus libros se vend铆an mucho, en este inenarrable pa铆s, y el Partido Popular daba cierto p谩bulo a Moa, pero la cosa era intelectualmente tan rid铆cula y descabellada, que le acabaron retirando el apoyo, al menos, oficialmente. Hoy, creo que encuentra sustento en Vox y sus medios afines y, al parecer, en el pa铆s vecino ha encontrado quien cree poder sacar r茅dito de su obra. Ha habido, afortundamente, voces galas que le han puesto en su sitio y le han calificado de mero falsificador de la historia de Espa帽a. En lo que no estoy muy de acuerdo es en calificar a Moa de 芦revisionista禄, ya que, al margen de falacias, no s茅 qu茅 diablos hay de original en culpar a la izquierda del conflicto civil y en considerar que Franco y sus secuaces no tuvieron m谩s remedio que sublevarse para salvar al pa铆s de la horda roja. Es una narrativa fomentada por la dictadura durante d茅cadas, con un aut茅ntico lavado de cerebro para varias generaciones, que llega hasta el d铆a de hoy; valga como ejemplo m谩s reciente la inauguraci贸n de una infame estatua en la capital del Reino, en la que se homenajea el centenario de la Legi贸n, un cuerpo expedicionario de historial sangriento, fundado por el filofascista Mill谩n-Astray, que tanto ayud贸 al triunfo de los reaccionarios en la guerra civil (y social).

P铆o Moa, no dejando de jugar al victimismo por ello, ha sido descalificado por una gran mayor铆a de expertos, que se帽alan la contradicci贸n de sus teor铆as con toda investigaci贸n historiogr谩fica seria, al margen de lo propagado por la dictadura durante d茅cadas. De hecho, la obra en cuesti贸n publicada ahora en Francia no tiene demasiado recorrido intelectual y resulta de forma obvia una colecci贸n de t贸picos actualizados de la historiograf铆a franquista; el hispanista brit谩nico Chris Ealham, que conoc铆 personalmente hace unos a帽os, y que tan buenos libros ha escrito sobre el movimiento libertario, calific贸 a Moa de mero propagandista, algo que me parece el calificativo m谩s adecuado. Puedo se帽alar a numerosos autores que han refutado a Moa, pero no quiero tampoco ensalzar la voces acad茅micas, ya que a menudo el estudio hist贸rico es un campo de batalla para defender un determinado relato hist贸rico, incluso, para justificar el presente; cu谩ntas supuestas eminencias en historia han despreciado, por 芦tendenciosos禄, a autores que han interpretado el conflicto de Espa帽a en clave revolucionaria, como es el caso George Orwell, Frank Borkenau, Gaston Leval, Augustin Souchy, Mary Low o Emma Goldman. S铆, lo de Moa y alg煤n otro escribidor de relatos hist贸ricos, es claramente rid铆culo, pero otros autores, supuestamente prestigiosos, usan tambi茅n la historiograf铆a dentro de una determinada cultura pol铆tica para dar forma a su identidad. Simpat铆as tenemos todos, y yo no niego en absoluto las m铆as, pero con un m铆nimo de rigor, decencia y honestidad.

Volvamos a Moa y es que por mucho que el partido mayoritario de la derecha, de ese indescriptible pa铆s, no apoye expl铆citamente sus tesis neofranquistas, que encuentra en Moa un autor prol铆fico y pertinaz, es el relato hist贸rico que se sigue fomentando en gran parte del imaginario social al no condenar abiertamente ese atentado contra los derechos humanos que fue el llamado alzamiento de los genocidas generales. Se帽alaremos, una vez m谩s, que derecha y ultraderecha son algo muy parecido en este inefable pa铆s. S铆, como he dicho, lo de Moa puede resultar abiertamente irrisorio en su fondo intelectual, pero debemos vivir en tiempos confusos para un m铆nimo rigor, consenso y moralidad sobre lo que debe ser la narrativa hist贸rica. Supongo que las nuevas tecnolog铆as, con la inmediatez de los medios digitales y de las redes sociales, no han ayudado precisamente a ello; a eso se une lo de siempre en esta sociedad del lucro tan falta de escr煤pulos, los que se muestran 谩vidos por recaudar caja sin importar las tesis infames que difundan. Los m谩s indigante es que defender lo indefendible pase, como se nos quiera hacer ver, por fomentar el debate, como han dicho al parecer los responsables de la edici贸n francesa de Los mitos de la guerra civil y se esgrima la libertad como bandera de no s茅 muy bien qu茅. Negadores irrisorios de la aberraciones cometidas por nazis o estalinistas, por poner los ejemplos m谩s obvios, los ha habido siempre e incluso lo han impreso negro sobre blanco, pero lo de este pa铆s donde triunf贸 una forma de fascismo ya es, efectivamente, otra historia.

Juan C谩spar