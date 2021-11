–

Portal Libertario OACA November 24, 2021

El Monje de La Muerte y La Flor de Lis

La Vida es la Flor de La Abundancia y mi relato tiene que ver con un acontecimiento que no va a pasar pero va a pasar.

Empieza con un encapuchado.

Sigue con un Ladrón.

Y termina con La Libertad del Pueblo.

En La Llama de mi Corazón está la voz de La Locura que oculta mil lindezas que tienen que ver con La Oscuridad.

El encapuchado se fue y terminó haciéndose amigo del Ladrón, encontrando a su mujer y teniendo una Vida feliz.

Se escapó por La Noche en La Más Tierna Abundancia y se enmascaró de tal forma que parecía un ladrón.

En ese tiempo se encontró a un ladrón. Él había sido crucificado.

El otro Ladrón se fue a La Más Remota China y se embarco en Un Barco Pirata.

Esto pasó… Quizá remotamente, quizá en la actualidad.

Quizás esto nunca hubiera pasado si el ladrón hubiese dicho La Verdad… Era un mal ladrón, nunca fue El Ladrón.

¿Quién es el encapuchado?:

El encapuchado es El Monje de La Muerte, dijo el encapuchado.

¿Y yo?:

El Ladrón.

¿Quién atraca bancos?:

El ladrón.

Yo soy yo y no soy otro. Soy El Narrador, soy La Noche Triste, soy La Luz de La Oscuridad.

El bello enmascarado montó estribos y se marchó a caballo en busca del ladrón.

No hay Más Oscuridad que La Luz, dice La Biblia.

Yo soy ateo, dijo el enmascarado.

Él se perdió.

La Biblia nos dice que seamos ateos.

La Biblia: El Complot del Kaos que hace que rece el Diablo. Esa es mi Biblia y no La Católica.

“¡Muy bien!”: dijo el ladrón.

¿Dónde está esta conversación?

¡Soy La Insumisión en Persona! Y es lo que quiero ser…

¿Tengo faltas de ortografía?

Eso dice el ladrón que es la mentira.

El yugo de los hombres. Vieja historia que me contó una mujer que creía en el matriarcado.

¡Yo soy feminista!

¡Yo también!

¡Odio el Patriarcado!

Pero no a los hombres pues es su don.

Exactamente.

Yo, ladrón, me proclamo:

Soy un insumiso de mentira donde dice la verdad y acaba en la cruz.

Yo me proclamo: Resurrector de los ángeles, Luz de Los Infiernos, Vida de Los Eternos.

Yo soy El Monje de La Muerte, la Más Temida de La Eternidad, El Eterno Castico; soy Mundo Infierno.

¿Está basado en hechos reales?

¡Tú estás castigado y yo soy el huracán!

El pobre ladrón quedó Castigado para La Eternidad. Igual que Caín…

Yo Soy Tu Amigo. En esperas hago de ti.

¡Has caído! ¡Luz de La Oscuridad, ven a por Él!

Ahora somos amigos, Monje de La Muerte. Y, este ladrón, nunca tuvo que salir de La Cruz.

¡Vida Eterna a mis esposas!: ¡He encontrado a mi mujer!

¡Sé feliz, amigo! ¡La Amistad es La Verdadera Flor del Ser!

Empuñaré esta Flor hasta El Final de Los Tiempos. En recordatorio de nuestra amistad.

Los cuervos del Druida y la mafia

Esta es una reflexión que a un no muy conocido mío le pasó por la cabeza hace tres noches mientras calentaba en el hogar una hoguera:



La espera que tuvo la crisis del Apocalipsis se sintió a lo largo y ancho del mundo.



¿Qué será del Mundo?



¿¡Qué sé yo, si acaso soy Druida!?



Me vienen a maldecir y a injuriar mis aspectos y, además, quieren que les de todo el dinero del mundo…



¿Qué se piensas?



¿Qué soy el rico feliz y ellos los pobres defectuosos?



Yo para mí que no hay nada que decir ante tan gran desafecto que no sea la condenación…



¡Dios!



¡Ya estoy pensando en aspectos cristianos!



¡Dios!: ¡he pensado “¡Dios!”!



¿Qué será el mundo sin un adalid al que adorar y perpetuar? (Que se me entienda el sarcasmo, yo no quiero ninguno así.



¿Será acaso esta empresa la que debe llevar la Resurrección al mundo?



¡Dios…! ¡Ya estoy con los aspectos cristianos!



¿Sabrán que me he estudiado La Biblia y que lo suyo no es nada más que una mafia?



¡Y lo quieren con mayúscula!



¡Quieren la palabra “mafia” con mayúscula!



¡Ni que tuviera cuervos!



Bueno… yo… he visto cuervos libres pero no se me ocurriría ni por asomo raptar a uno.



¿Qué será de La Patria?



¿Se entiende el significado de Patria?



Eso de la banderita…



(Yo estoy por asentir que la banderita solo es un símbolo de su mafia).



Me acuerdo de un águila.



Me acuerdo de que estaba en otra bandera.



Bueno, ese águila perteneció a quién perteneció y no se sabe su significado.



¿O sí?



¡No ves como me río! ¡Me estoy riendo constantemente!



¿Qué será de mi pensamiento sin la risa?



¿Qué voy a hacer?: nací así…



Y recordar a Gea en lo más profundo del corazón y despertar cada mañana riendo porque nos vamos de aquí.



¡Déjalo! ¡Parafernalias mías! ¡Qué por supuesto no le interesan a nadie…! ¡Nadie se ha fijado que sentimos con el corazón y que pensamos con la cabeza! ¡Jajajajaja…!



¡Bueno…! ¡Un alquimista!



¡Pero qué más da, si la Tierra está aquí para cuidarnos! ¡Jajajajajaja…!



¡Dios…! ¡Qué bien me siento…!



… ¿Y tú?: ¿crees en Dios…?



… Jajajajajajajajaja…

¡Qué royo el de la mafia! ¡Qué se creen que gobiernan el mundo!



¡Y después yo que soy valiente por enfrentarme a ellos…!



¡…Esta gente…!



Yo estoy esperando aquí a mi cuervo que trae noticias de los demás cuervos y no sabe nadie que tengo un cuervo… ¡Un cuervo Salvaje…! ¡Jajajajajajajaja…!



¡Qué mi risa es tétrica…!



¡Jajajajaja…!



¡Qué suena a hojalata…!



¡Jajajajajajajajajajajaja…!



¿Qué me diferencia a mí de un animal?:



¡Nada!: yo soy un animal.



Y, por último, me he enterado que me han puesto de nombre “El Monje de La Muerte”… ¡Y lo escriben así y todo…!



¡…Nada! ¡Qué me he perdido en el Kaos!



¡Por cierto!: sabéis algo de mí o de mis creencias…: ¡Pues soy Kaota!

-Richie punk-