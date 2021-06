–

Nadie quiere morir. Supongo que tampoco aquel que decide poner fin a su extenuada existencia, negando de ese modo a su 鈥渃orporalidad-subjetividad viviente鈥 y a la sustancia que anima y hace factible los incendios colosales que le queman el coraz贸n y las borrascas tempestuosas que confunden su l煤cido pensamiento y atentan contra la paz de su memoria. 脡ste tambi茅n quiere vivir, teme desaparecer; despu茅s de pasar desapercibido, de ser un ser invisible, sufriendo en soledad sus enormes grietas y cardenales interiores, para el mundo externo, anhela permanecer por lo menos en la endeble y l谩nguida memoria colectiva de sus parientes y amigos. La muerte es algo que ning煤n ser humano est谩 deseoso de que acaezca en los estadios m谩s tempranos de su existencia, ni en ninguno; su ego est谩 demasiado erguido y despegado de la tierra para aceptar que aqu茅l tiene un fin, que es finito.

La religi贸n desde hace muchos siglos se ha aprovechado de esta debilidad y orgullo humanos y promete de forma gratuita la eternidad, al menos la cristiana, as铆 lo hace.

La realidad en la que se despliega la naturaleza compleja

La realidad en su crudeza, brutalidad e indiferencia, sin filtros, tal como es, y desprovista de toda prenda, no es f谩cil de soportar. Mirarla fr铆a y objetivamente constituye uno de nuestros mayores temores, si no me creen consulten los escritos filos贸ficos de Plat贸n. Casi nadie le gusta ir al doctor, el conocimiento de un diagn贸stico poco favorable podr铆a mandar a un sujeto a la tumba antes de tiempo. Es que, aunque se niegue, los seres humanos o naturalezas complejas como aqu铆 se les denomina est谩n en general inclinados a aceptar la mentira con mayor facilidad, lo que no se ajusta a sus disposiciones internas suele ser evitado. La verdad es que la realidad cuando se vuelve muy pesada, no es f谩cil de soportar.

La popularidad de la mentira

Por eso no es de extra帽ar que 2.400 millones (32%) de los 7,300 millones de habitantes de la tierra se declaren como cristianos, esto pone de manifiesto que un n煤mero bien grueso de personas no quiere enfrentar la realidad tal como es, prefieren la mentira, prefieren creer, no pueden dudar, prefieren el dogma. El ser humano en general se siente m谩s c贸modo en el terreno del dogma pues aquel le suministra cierta paz mental que busca desesperadamente en este ring existencial sin 谩rbitro.

El origen posible de la religi贸n

Resulta f谩cil suponer que la religi贸n surgi贸 debido a la incapacidad de los hombres y mujeres para aceptar adultamente que con la muerte, ese precipicio infinito donde se despe帽a el esp铆ritu, se produce el fin definitivo de la conciencia; evento que no ocurre en un momento indicado y preciso de la vida, nunca se est谩 preparado para 茅l, por eso la mayor铆a de los seres humanos le teme tanto. Considero pertinente decir que fue el miedo a la muerte, al fracaso, y a todo lo feo e indeseable que existe en la naturaleza lo que origin贸 el sentimiento religioso y la religi贸n organizada a la postre; ese miedo cobarde individual y colectivo es lo que ha hecho posible los delirios milenarios y las empresas descabelladas de la religi贸n.

La naturaleza de la religi贸n: la mentira

Si el ser humano no est谩 inclinado a la mentira m谩s que a la verdad, como ya se mencion贸 atr谩s, c贸mo se explica entonces que seis de cada diez personas sean religiosas. S贸lo alguien incapaz de aceptar con esp铆ritu adulto la realidad cruda y como es puede ser religioso; no necesariamente se dice que se convertir谩 en un fan谩tico, pero el terreno religioso es suelo ideal y dorado para la gente incapaz de integrarse sanamente a la sociedad.

Si la religi贸n se aceptara como una mera ficci贸n, que es en efecto eso y nada m谩s, una m谩s de las muchas qu茅 hay en el mundo, y sus creencias religiosas, dogmas, libros y normas de comportamiento sin ning煤n sentido trascendente; en fin, una simple convenci贸n humana para consolar el absurdo, al que se trata de dar sentido de diversas formas, que es la realidad, no ser铆a tan perversa. La perversidad de la religi贸n no estriba en su car谩cter mitol贸gico y falaz, sino m谩s bien en que siendo un mito y una estafa descomunal pretende hacer pasar como ciertas las necedades abundantes de sus libros y manuales teol贸gicos. Es esa pretensi贸n de verdad, cuando se sabe a kil贸metros que es mentira, lo que incomoda a una naturaleza compleja con un razonamiento normal.

Apat铆a hacia la verdad ontol贸gica

Si existiera un inter茅s genuino y generalizado entre las masas por alcanzar la verdad tal como es y debe ser y por compatibilizar con la realidad, que en cierto modo los determina, muchos pa铆ses de la periferia del mundo no ser铆an tan religiosos. Casi siempre los individuos religiosos justifican su creencia apelando a los supuestos fracasos de la ciencia para responder de manera adecuada a las grandes preguntas e inquietudes existenciales; se sienten defraudados por la ciencia, quieren que aquella est茅 a la altura de sus expectativas emocionales, de sus pueriles anhelos; en todo caso para no buscar limones en el peral se debe tener bien claro lo siguiente: 茅sta se limita a descubrir las leyes y los principios m谩s generales que gobiernan los fen贸menos de la realidad, constituye un ingente esfuerzo por comprender, sistematizar, clasificar y explicar la naturaleza de los fen贸menos a la luz de la raz贸n pr谩ctica; es, en esencia, un acercamiento fr铆o, calculado y desapasionado a lo 贸ntico. Se considera como cient铆fico a un saber que ha sido obtenido mediante el uso riguroso del m茅todo cient铆fico; es una visi贸n-descripci贸n lo m谩s objetiva posible del mundo positivo.

Resulta extra帽o despu茅s de todos los reveses y bofetadas bien dadas a la 鈥渞az贸n religiosa鈥, a saber, a sus pueriles dogmas que los siguientes pa铆ses sean tan religiosos; Nigeria (97%), Kosovo, India, Ghana, Costa de Marfil, Pap煤a Nueva Guinea (todos con 94%), Fiji (92%), Armenia (92% ) y Filipinas (90%) est谩n bien dormidos y cocin谩ndose a fuego lento en las cacerolas rupestres de la religi贸n.

Esto demuestra a las claras que un gran n煤mero de seres humanos, por m谩s que lo niegue, les gusta m谩s creer que dudar. Es que dudar es mucho m谩s dif铆cil ya que implica investigar, analizar, clasificar y determinar hechos y eventos mundanos. Si los seres humanos adoptaran un criterio m铆nimamente cient铆fico habr铆a mucho menos creencia de la que existe y, por lo mismo, menos miseria y sufrimiento objetivo y subjetivo.

V铆ctor Salmer贸n

Fuente: https://www.xn--irrupcinfilosfica-mybg.com/2021/06/religion-y-mentira%20.html