La aparici贸n en Espa帽a de la ultraderecha posmoderna tuvo poco de inesperado dadas las paternidades: la Iglesia y el Partido Popular. Hist贸ricamente, ambos progenitores, cada uno con sus l贸gicas cronolog铆as, muestran condiciones embrionarias de lo ultra; en ocasiones, rotundas manifestaciones. Sin el concurso de ambos 鈥搚 de las condiciones ya tratadas anteriormente鈥 no contar铆amos con un partido como Vox, ni con los efectos que de su existencia se desprenden. La simplificaci贸n enunciativa no ha de ocultar la participaci贸n de otros importantes actores, como la prensa o el Ibex, no necesariamente subordinados de los anteriores ni desligables entre s铆.

La Iglesia tiene una larga historia de integrismo. Como antecedentes encontramos la cruzada acometida durante la segunda mitad del siglo XIX contra los procesos pol铆tico-culturales de la secularizaci贸n 鈥el desencantamiento del mundo鈥 y de la sacralizaci贸n del poder pol铆tico de la naci贸n 鈥揺l Estado liberal鈥, empe帽os particulares del Concilio Vaticano I. Llegaron las enc铆clicas condenatorias y las promotoras de una nueva actuaci贸n eclesial: la pol铆tica sin tapujos 鈥搒i es que alguna vez la Iglesia no fue pol铆tica鈥. Al calor de la cruz surgieron partidos pol铆ticos, sindicatos, peri贸dicos, editoriales y todo un conglomerado de celebraciones y consumos culturales que trataban de sostener un concepto de sociedad y creyente trentino, ortodoxo. Hab铆a que ir m谩s all谩 de los muros parroquiales, conquistar las calles, los parlamentos, las culturas de clase… Llegaron, 隆c贸mo no!, las apariciones marianas, siempre atentas a las crisis institucionales, a las llegadas de rep煤blicas laicistas y revoluciones鈥, y prometieron desastres, cataclismos y sufrimientos 鈥揷omo si la historia de la humanidad no fuera exactamente eso鈥. Los objetivos de esta denodada lucha eran resistir, mantener los seculares privilegios, afirmarse frente a las demandas de un mundo de libertades y derechos no custodiados. Su pr茅dica: la santa intolerancia. La vigencia de este partido, contrario al esp铆ritu del Concilio Vaticano II 鈥搚 al papado actual鈥, contin煤a hasta hoy.

En cuanto al Partido Popular, desde su (re)fundaci贸n en 1989 ha contado con un fuerte n煤cleo nost谩lgico de la dictadura, am茅n de otras sensibilidades como los democratacristianos 鈥揷on la CDU alemana como espejo mayor鈥, los (neo)liberales de postulados antikeynesianos, y una suma de grup煤sculos muy trabajados por Jos茅 Mar铆a Aznar que, en su conjunto, se han movido en los m谩rgenes del ultraconservadurismo. Dados los mimbres, los v铆nculos con el pasado preconstitucional pesan notablemente en la identidad y memoria pol铆tica del PP. Su condici贸n cuasi confesional ha hecho de 茅l el partido de la Iglesia-aparato, y por esa doble trabaz贸n ideol贸gica, el nido de la irrupci贸n ultra. Hogar de extremistas, el PP tambi茅n ha sido un claro precedente y cultivador de las formas y estrategias de lo que hoy reconocemos como comportamientos ultras o trumpistas: victimismo, posverdad, fanatismo religioso, negacionismo, libertarianismo e hipernacionalismo. Una paternidad cantada.

Hysteria

Existe entre las gentes conservadoras la convicci贸n de que ellos son quienes pisan la tierra, mientras que los izquierdistas pajarolean imaginando otros mundos. Hist贸ricamente, lo que acabaremos llamando las derechas se ha arrogado una relaci贸n privilegiada con la realidad, posesiva y clarividente, de manera que quienes no participan de ella son peligrosos, alumbrados, locos visionarios, revolucionarios鈥 Su visi贸n conservadora enra铆za en la doble circunstancia de su tradicional detentaci贸n del poder 鈥搊 de su identificaci贸n con 茅l鈥, y de una convicci贸n de verdad aportada por la religi贸n institucional. As铆, el mundo ha de ajustarse a sus deseos. Est谩n en la realidad porque definen la realidad que ha de ser.

Una de las paradojas del tradicionalismo cat贸lico hispano es el giro reinterpretativo de los movimientos eclesi谩sticos que configuran hoy la base-v铆nculo con la extrema derecha. Estas corrientes aparecieron en su momento como ejemplos de modernidad, particularmente en sus manifestaciones externas. Su mayor singularidad, sin embargo, era su car谩cter profundamente retardatario en lo social y una beligerante oposici贸n a cambios en los contenidos dogm谩ticos de la Iglesia, todo lo cual surg铆a, parad贸jicamente, de su viraje hacia el protestantismo.

El Opus Dei fue el movimiento m谩s avezado con la adopci贸n de patrones elitistas del cristianismo reformado anglosaj贸n, dirigiendo su atenci贸n a las clases medias y altas, a las que reforzaba su identidad excluyente propugnando su reconocimiento en patrones de alto consumo y ostentaci贸n. La 鈥渟antificaci贸n del trabajo鈥 supon铆a la conciencia de licitud de la riqueza y la naturalizaci贸n de su car谩cter de 茅lite empresarial y pol铆tica. El empe帽o de la Obra por penetrar en las altas esferas, o el control del conocimiento y la ciencia se percibe en la historia del Consejo Superior de Investigaciones Cient铆ficas, en su af谩n por encastrarse en las universidades 鈥搑edirigido a la promoci贸n de su propia red universitaria privada鈥, y en un proselitismo obsesivo en la captaci贸n del talento, la fortuna y la clase alta. Al frente de los gobiernos tecnocr谩ticos de la dictadura consiguieron la modernizaci贸n capitalista del r茅gimen franquista. Desde entonces, gracias a su car谩cter cuasisectario, con arraigadas redes de colaboraci贸n entre sus integrantes, se han constituido en una poderosa familia dentro de muchas instituciones, particularmente en el Partido Popular y, 煤ltimamente, en Vox. Adem谩s, es uno de los principales integrantes de los n煤cleos provida.

El otro gran elemento de protestantizaci贸n, en este caso de base popular, lo encontramos en movimientos religiosos como el Camino Neocatecumenal 鈥搇os Kikos鈥, volcados a una construcci贸n emocional del culto, a partir de lo que denominaremos la histerizaci贸n religiosa. Estos colectivos de base carism谩tica se encuentran muy pr贸ximos al modelo neopentecostal del evangelismo norteamericano: centrados en el principio de comunidad absoluta y autosuficiente, buscan la sensaci贸n religiosa por encima de la reflexi贸n intelectual 鈥viven los dones del Esp铆ritu Santo, con mucho canto y guitarra鈥, y defienden obsesivamente los 鈥渧alores familiares鈥 鈥provida radicales.

Este proyecto-s谩ndwich 鈥揳tendiendo a la parte alta y baja de la sociedad鈥, se interpenetra e influye, adapt谩ndose a los modelos posmodernos, de los que la histerizaci贸n es parte no menor. As铆, a trav茅s de la religiosidad, estas milicias cristianas consiguen vincularse al juego de la exclusividad, de la diferencia, la propugnaci贸n de experiencias sensitivo-trascendentales, casi con un sentido alternativo. Ah铆 encajan nuevas fundaciones que expresan ingenuidad desde la riqueza, la desconexi贸n del mundo, y perpetuidad adolescente, como la que encarnan los monasterios contemplativos de Iesu Communio, constituidos por las hijas de la 茅lite econ贸mica espa帽ola, vestidas con h谩bitos de tela vaquera, en un eterno Sonrisas y l谩grimas musical; o tambi茅n el Hakuna postopusdeista, dirigido, una vez m谩s, a la juventud m谩s exclusiva y piji, desencantada del panorama de incertidumbres posmodernas. Estas 鈥渕odernidades religiosas鈥 ofrecen propuestas 鈥渇rescas鈥, juveniles, de levedad contracultural, pol铆glotas, musicales, muy sensitivas, de lenguaje cuqui y anglosificado鈥 Y llenas de mensajes ultraconservadores. Su tenue rechazo de la realidad no busca cambiarla, sino abrazar un universo contrafactual, paralelo.

La cuesti贸n provida es, posiblemente, el espacio de intersecci贸n m谩s importante para todos estos grupos. Ideol贸gicamente, siendo uno de los viejos mantras cat贸licos, se ha convertido en uno de los principales temas de lo que podr铆amos llamar ecumenismo ultra. Las pol铆ticas de familia son uno de los elementos de m谩xima beligerancia del cristianismo pol铆tico, propugnadores de fuertes controles informativos y educativos, profundamente contrarios a las identidades de g茅nero y con un car谩cter de vanguardia violenta en todo lo concerniente a acciones antiabortistas, como atestigua el casi excomulgado presidente Biden.

En Espa帽a, el providismo participa activamente de la histerizaci贸n religiosa. Durante la segunda legislatura de Jos茅 Luis Rodr铆guez Zapatero, con el cambio de ley del aborto, estos n煤cleos providistas protagonizaron masivos actos callejeros que construyeron una identidad de acci贸n, con profunda satisfacci贸n por la conquista del espacio p煤blico. Sus manifestaciones jalearon a segmentos sociales que no hab铆a levantado cabeza desde los atentados del 11-M, salvo en las concentraciones antietarras.

Aqu铆 aparece un segundo tejido asociativo clave en la irrupci贸n ultra, el de las v铆ctimas de ETA, que confluye con el anterior en sus movilizaciones pol铆ticas compartiendo las cabeceras de las manifestaciones. M谩s all谩 del l贸gico y necesario apoyo a este colectivo, el PP trabaj贸 intensamente la patrimonializaci贸n de las v铆ctimas para convertirlos en un ariete contra el gobierno socialista. Las v铆ctimas de ETA 鈥搉o todas, principalmente las agrupadas en la AVT鈥 fueron convertidas en una suerte de guardianes de los s铆mbolos nacionales, otorg谩ndoseles un delicado papel como 煤nicos int茅rpretes v谩lidos de lo que deb铆a ser la pol铆tica antiterrorista del gobierno: de aniquilaci贸n y sin negociaciones. La manipulaci贸n lleg贸 a tal punto que fueron utilizados para devaluar socialmente el inmenso logro del abandono de las armas de los etarras, en octubre de 2011, con Rodr铆guez Zapatero como presidente.

En el uso de las v铆ctimas tambi茅n hubo una cesura: el 11-M (2004), que alter贸 definitivamente la percepci贸n social de aquellas. Despu茅s de casi 70 a帽os de asesinatos vinculados a la violencia pol铆tica, con v铆ctimas apropiadas, rechazadas o culpabilizadas de su propia suerte 鈥搇as de la represi贸n franquista, de la republicana, las de ETA鈥 los fallecidos en los atentados islamistas fueron percibidos por la poblaci贸n espa帽ola como v铆ctimas sin matiz, sin atribuci贸n ideol贸gica鈥 Salvo para el PP. La terrible gesti贸n informativa de las bombas de los trenes madrile帽os, manipulada desde afanes puramente electoralistas, supuso, a ojos de muchos expertos, la principal raz贸n de la derrota en las urnas de los conservadores. Con los atentados de Atocha comenz贸 la gran operaci贸n de posverdad en Espa帽a, y otro acto de histerizaci贸n: los ac茅rrimos tuvieron que hacer de aquella manipulaci贸n acto de fe, y hasta afeamiento a las v铆ctimas que rechazaron tal operaci贸n. Todo un curso acelerado de tergiversaci贸n informativa pre-era Trump, con el impagable concurso del diario El Mundo y otros medios audiovisuales y digitales ultras. A partir de aquella intoxicaci贸n, el periodismo no volvi贸 a ser igual en Espa帽a. El PP abrazaba de lleno la posmodernidad: la realidad no le iba a estropear un diagn贸stico o un titular conveniente.

La cuesti贸n del independentismo catal谩n fue, por razones obvias, un revulsivo de lo ultra. Al reforzar la percepci贸n de riesgo nacional, especialmente en 2017, desat贸 un evidente proceso de histerizaci贸n en cuanto al uso de banderas y otros s铆mbolos, reverdeciendo las ret贸ricas antietarras adaptadas al contexto catal谩n, con la exaltaci贸n de la polic铆a, la guardia civil y el ej茅rcito 鈥搖n ausente muy presente鈥. Contar con enemigos internos compacta las bases electorales de los partidos nacionalistas, a uno y otro lado.

La trumpizaci贸n

Los dos pilares del proceso de ultraderechizaci贸n social comparten estrategias discursivas y organizativas, titularidades y prop贸sitos. Su influencia va m谩s all谩 de las sedes centrales de sus instituciones, se extiende por una tupida red de agrupaciones y asociaciones, de foros y colectivos, de confesiones, cofrad铆as, parroquialismo y el viejo clientelismo de pe帽as y sociedades de toda laya. Habr谩 quien piense que esto se debe a una saludable activaci贸n de la sociedad civil, pero tambi茅n podr铆a estar basado en un concepto corpuscular largamente desarrollado por el viejo catolicismo 鈥搊 el evangelismo norteamericano鈥.

Mediante el tejido de esta malla de complicidades, de peque帽os/medianos corp煤sculos muy activos que van de fuera a dentro, el proyecto ultra consigue la captaci贸n de muy diversos espacios sociales previos al pol铆tico, fuertemente retroalimentados por las RR.SS., present谩ndose como grupos independientes centrados en aspectos meramente espirituales, 茅ticos, empresariales o de ocio. Un modelo que construye bases sociales cori谩ceas y nost谩lgicas, asociacionismo comprometido, fundaciones educativas pre y universitarias, amplia penetraci贸n en el tejido parroquial, en el gremialismo econ贸mico, desde los que se produce la conquista de las instituciones pol铆ticas. Para muestra, el bot贸n murciano.

La base corpuscular parte de un principio de autoorganizaci贸n, de autonom铆a corporativa que traslada la idea de peque帽as comunidades fuertemente organizadas en las que el Estado es visto con desconfianza. Frente a la penosa implantaci贸n territorial de Unidas Podemos, el modelo corpuscular de lo ultra confiere una sensaci贸n de penetraci贸n densa, de grupos activos, en guardia, en cualquier 谩mbito o segmento sociocultural. Una sensaci贸n de poder que apuntala su pretensi贸n de menos Estado, de que lo privado funciona mejor, de 鈥渓ibertad鈥 鈥揺l Estado adoctrina, constri帽e, succiona鈥, dicen鈥. La construcci贸n del mal, del enemigo, es important铆sima para conseguir cohesionar estas comunidades a trav茅s de su histerizaci贸n: ah铆 llegan las satanizaciones de l铆deres y siglas, una deshumanizaci贸n de base religiosa que llega a concebir como anticristos a los oponentes pol铆ticos clave 鈥揚edro S谩nchez, Pablo Iglesias鈥, como lo fue en su momento Obama鈥, contra los que cualquier acci贸n es l铆cita.

La ultraderecha actual brota con fuerza con el fin de la barra libre de privatizaciones, de las 煤ltimas concertaciones de las troikas neoliberales tras la crisis del 2008, de la acumulaci贸n desmedida de riqueza en pocas manos y aumento de la desigualdad y pobreza. La ultraderecha esconde ser el instrumento para la batalla por la desarticulaci贸n del Estado-naci贸n mediante el desarbolo del primer concepto, el Estado, y la asfixia y travestismo del segundo, Naci贸n 鈥損or histerizaci贸n鈥.

La acumulaci贸n de experiencias negativas por las pol铆ticas de choque post 2008, el shock mundial de la pandemia reactivando la necesidad de un fuerte sistema p煤blico de salud y asistencia social, la guerra de Ucrania y subsiguiente crisis energ茅tica, han hecho del neoliberalismo un zombi pol铆tico. Ni el propio mercado se f铆a de su pretendida ortodoxia m谩s radical, como hemos visto con el malhadado proyecto econ贸mico de Liz Truss. La ultraderecha es el 煤ltimo reducto que le queda a las 茅lites econ贸micas m谩s exclusivas para tratar de contrarrestar estos afanes regulatorios, fiscales y asistenciales, para volver a incrementar sus ganancias. Por eso claman libertad. Y en este r铆o revuelto, los gritos pueden venir por la invocaci贸n al cerveceo y la vida loca, por la defensa de la familia y sexualidad tradicional de manos de pijas de familias arribistas, por seguir agitando a ETA, por propugnar el sinsentido del pluriling眉ismo nacional, por montar broncas en el Congreso o pitidos en el desfile del 12 de octubre鈥, para acabar reclamando la bajada de impuestos a los m谩s ricos como primera medida de prioridad nacional.

La prueba del 9: follow the money. Por un lado tenemos a las grandes fundaciones o corporaciones que desinhibidamente financian partidos u ONGs transnacionales ultras 鈥搇os rublos de los oligarcas pro-Putin, que tambi茅n tienen que ver con la iglesia ortodoxa rusa鈥; por otro, una suerte de micromecenazgos constantes de fortunas particulares y grandes empresas que apoyan reuniones, foros, m铆tines, marchas, conferencias鈥 Estas fuentes econ贸micas est谩n detr谩s del proyecto cultural ultra 鈥損arte de las famosas guerras culturales鈥 que, de forma independiente o a trav茅s de grupos de comunicaci贸n propios, articulan el revisionismo hist贸rico, la obsesiva conquista del pasado que irrumpe en forma de libros, documentales, pel铆culas o infames musicales desmitificadores de la Guerra Civil, imperi贸filos, exaltadores de biograf铆as guerreras, etc. Pero, el proyecto cultural de fondo sigue siendo la resurrecci贸n del zombi neoliberal.

El PP ha agotado su imagen de partido de Estado. Su trumpizaci贸n le ha situado en una carrera de provocaciones y agitaciones necesarias para mantener su propio espacio electoral, de cuyas estrategias es subsidiario Vox. Retiene el reservorio m谩s antidemocr谩tico del sistema espa帽ol: jueces y militares que, en una mezcla de convicci贸n y endogamia, resisten los embates de modernizaci贸n del sistema alterando, por medio del Judicial, las actuaciones de los otros poderes. En definitiva, act煤an contra los cambios sociales que alcanzan categor铆a de evidencia a trav茅s de las elecciones.

Lo ultra tiene su propia realidad. No compite en la misma liga. Su mundo se asienta sobre muros que dicen ser transparentes, pero rebosan de grafitismo agitprop, nueva caverna plat贸nica. Nada les va a convencer o descentrar. Luchan por valores inmarcesibles, aunque ignoren que estos cotizan en el Dow Jones, el FTSE 100 o el Ibex 35.

Ignacio Fern谩ndez de Mata es profesor titular de Antropolog铆a Social de la Universidad de Burgos