De parte de SAS Madrid July 31, 2021 22 puntos de vista

En tiempos de ‘fake news’ y de la llamada ‘posverdad’ es cada vez más difícil pensar hacia adonde va nuestra sociedad”, con esta frase empieza el último libro publicado en la argentina de Renata Salecl. Titulado “El placer de la transgresión”, recorré en artículos breves cada capítulo de la realidad actual, en que las personas se sienten “culpables de sus fracasos” y con la sensación constante de que no son “lo suficientemente buenos, bellos, interesantes”. La relación con la comida, la belleza, el dinero, los hijos y las redes sociales son algunos de los temas que tocan sus artículos, publicados semanalmente por el diario esloveno “Delo”.

Salecl nació en Eslovenia y allí trabaja como investigadora de la Universidad Ljubljana. Fuera de su país, se desempeña como profesora del Birkbeck College de Londres y de la escuela de leyes Benjamin N. Cardozo de Nueva York. Un dato no menor en su biografía es haber estado casada con uno de los filósofos más influyentes de la actualidad, Slavoj Žižek, con quien tuvo un hijo.

Su trabajo filosófico se nutre de sus investigaciones en el campo del psicoanálisis, las neurociencias y el derecho. Salecl estuvo hace unos años en la Argentina presentando su libro, “Angustia” (Godot), un volumen que es una muestra del estilo de sus trabajos: una mirada sobre los hechos cotidianos, en contrapunto con la interioridad de las personas, en el marco de político de un mundo paradójico y desigual.

Sobre los efectos de la pandemia, el impacto de las redes sociales en la vida de todos y el feminismo actual, Renata Salecl dialogó con NOTICIAS.

NOTICIAS: Usted es una especialista en psicoanálisis y neurociencias. ¿Cuál cree que serán las consecuencias del encierro al que nos sometió la pandemia?

Renata Salecl: Vamos a tener que enfrentar recuerdos traumáticos y, al mismo tiempo, olvidaremos lo que pasó. Las personas que perdieron seres queridos, las afectadas por el “long-Covid” y los chicos que sufrieron la falta de contacto social y educativo pueden llegar a tener que afrontar traumas más prolongados en el tiempo. Otros, tal vez, aparten los recuerdos y traten de olvidar en cuanto la pandemia termine. Pandemias anteriores fueron rápidamente olvidadas. Lo triste es que no nos estamos preparando para las que vienen. Podría muy bien suceder que no saquemos ninguna lección de esta y que la próxima nos encuentre, de nuevo, desprevenidos.

NOTICIAS: ¿Qué nuevos tipos de angustia aparecieron en tiempos de pandemia?

Salecl: Pienso en el comienzo. Entonces, hubo una ansiedad creciente sobre la cuestión de quién podía infectarnos y dónde acechaba el virus.

NOTICIAS: ¿El coronavirus devolvió a los médicos un lugar incuestionable de autoridad?

Salecl: En muchos países, enfermeras y médicos sacrificaron sus vidas para ayudar a la gente infectada. Hubo una importante investigación para encontrar respuestas científicas a la pandemia y crear vacunas con rapidez. Sin embargo, también observamos un incremento de las teorías conspirativas y las ‘fake news’ en relación con la pandemia y las vacunas, por eso no podemos decir que los médicos se hayan transformado en autoridades incuestionables. Ya no vivimos en un tiempo en el que existan ese tipo de autoridades. Y no está mal. Cuando los científicos unen sus conocimientos como lo están haciendo ahora, con sus estudios sobre las vacunas, son de gran ayuda para la gente. Siempre que la gente crea en esas investigaciones y no preste atención a las teorías conspirativas.

NOTICIAS: ¿Cuál será el poder de los laboratorios en el futuro después de esta carrera para crear vacunas eficaces?

Salecl: Muchas empresas farmacéuticas tendrán grandes beneficios. Lamentablemente, la idea de distribuir vacunas con sentido igualitario alrededor del mundo no ha tenido suficiente apoyo. En este sentido, el proyecto Covax apunta a proveerlas. Pero esto no es suficiente. Estamos cerrando los ojos ante la amenaza del virus en los próximos meses, si no se apura la distribución de vacunas a los países pobres.

NOTICIAS: Cambiamos de tema por completo. ¿Qué fenómenos dentro de las redes sociales le llaman la atención?

Salecl: Dar “like” y compartir “posts” se ha transformado en el nuevo impuesto que pagamos para tener amigos. Lamentablemente, las redes sociales no sólo están cambiando las relaciones humanas, también están afectando, en profundidad, las creencias de la gente. Son, además, nuevos mecanismos de manipulación y lugares donde parece muy fácil expresar la agresión.

NOTICIAS: Usted ha escrito sobre los dilemas de la maternidad y el rol de las mujeres en la sociedad actual. ¿Qué cambios ha sumado esta nueva ola del feminismo que vivimos?

Salecl: El feminismo ha ayudado inmensamente a las mujeres en sus luchas por alcanzar derechos políticos y sociales. El derecho al aborto, a la licencia paga por maternidad, al cuidado para los chicos (en guarderías, por ejemplo). Cada mujer debe tener la posibilidad de hacer una elección. En principio, si quiere o no ser madre. Y si es madre, contar con el apoyo de la sociedad. Los factores económicos tienen un gran impacto sobre el deseo de tener hijos. La glorificación de la maternidad y los altos estándares en relación a la imagen de la “madre ideal” (que podemos observar en algunas revistas femeninas) las afectan en sentido negativo. Muchas pueden dudar de estar haciendo las cosas bien y sentirse ansiosas por no parecerse a esos ideales.

NOTICIAS: En su opinión, ¿qué mandatos sociales generan hoy más ansiedad: tener dinero, mantenerse joven o ser famoso?

Salecl: Todos ellos.

