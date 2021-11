El Grupo Renault Espa帽a ha presentado a los sindicatos la ampliaci贸n del

Expediente de Regulaci贸n Temporal de Empleo para las plantas de

Valladolid y Palencia, desde el 1 de diciembre de 2021 hasta el 30 de junio de 2022 por

“persistir la falta de componentes electr贸nicos” para poder fabricar

veh铆culos. Esta situaci贸n afectar谩 a 8.777 trabajadores.

La ampliaci贸n del ERTE en Renault se debe, seg煤n indicaron desde la

direcci贸n en la Comisi贸n Negociadora, por causas productivas, debido a

que contin煤a la penuria de falta de componentes el茅ctricos. La direcci贸n de la empresa ha hecho entrega de la documentaci贸n

explicativa y justificativa que motivan la solicitud de dicho ERTE a los

sindicatos. La pr贸xima reuni贸n de las partes tendr谩 lugar ma帽ana jueves d铆a 18 de noviembre.

Las jornadas solicitadas por la empresa para llevar a cabo este nuevo Expediente ser谩n las siguientes:

鈥 Factor铆a Montaje y Direcciones Centrales (DDCC): 77 jornadas de parada para toda la plantilla.

鈥 Factor铆a Carrocer铆a: 90 jornadas de parada para toda la plantilla.

鈥 Factor铆a Motores: 76 jornadas de parada para toda la plantilla.

鈥 Factor铆a de Palencia y l铆neas concatenadas: 78 jornadas de parada para toda la plantilla.

La aplicaci贸n del ERTE se realizar谩 una vez agotadas los descansos

por bolsa y herramientas de flexibilidad del convenio colectivo,

motivada por las bajadas productivas de la factor铆a y la crisis de los

semiconductores.

驴TIEMPOS DUROS PARA EL METAL?

Se aproximan tiempos duros para los trabajadores de Renault en Espa帽a seg煤n la prensa burguesa. De hecho, el 2022 amenaza con ser bastante m谩s dif铆cil

de lo que ha sido el ya complicado 2021. La raz贸n no se encuentra tanto

en la falta de microchips, que atenaza al sector y que se extender谩 en

el tiempo, como en el reparto que hace la compa帽铆a. En concreto, la

direcci贸n ya ha dejado claro que 鈥減riorizar谩鈥 su uso

para los modelos superventas y los nuevos lanzamientos. El plan de Luca de Meo, consejero delegado de Renault, para solventar los problemas de escasez de microchips es claro y conciso: 鈥淰amos a priorizar nuestra asignaci贸n de recursos en funci贸n de los modelos m谩s vendidos y la rentabilidad de los mercados鈥. Nada que no sepamos: los capitalistas solo se preocupan de la rentabiliad. Y aunque no son palabras del propio de Meo, sino de su n煤mero dos Clotilde Delbos,

reflejan a la perfecci贸n el sentimiento de la compa帽铆a. Pero esas palabras tienen un reverso: implican que a los directivos no les importa mantener cerradas (o inoperativas) las otras f谩bricas.

De hecho, eso es precisamente lo que est谩n haciendo en la actualidad en

Espa帽a al extender los despidos temporales, los famosos ERTEs, o

reduciendo el n煤mero de turnos. Lo peor es que para 2022 la situaci贸n se agravar谩 todav铆a m谩s.