“La situaci贸n sigue siendo muy complicada”, dec铆a la Direcci贸n de la Empresa en una de las 煤ltimas reuniones del comit茅 intercentros. Y s铆, la situaci贸n es muy complicada: pero para el trabajador lo viene siendo … desde siempre.

APOYO DEL ESTADO A LA INDUSTRIA DEL AUTOM脫VIL.



El presidente del Gobierno, Pedro S谩nchez, visit贸 el pasado lunes el nuevo centro de desarrollo I+D+i de Renault en Valladolid y elogi贸 el compromiso 鈥渋ndudable鈥 del grupo con la descarbonizaci贸n, destacando su reducci贸n del 12% en el consumo de energ铆a. El presidente de Renault Espa帽a, Jos茅 Vicente de los Mozos, ha recogido el guante y ha pedido al jefe del Ejecutivo que incluya al grupo en el pr贸ximo Perte de la automoci贸n. Adem谩s, ha anunciado que todos los 鈥渁vances鈥 en el software del I+D+i llevados a cabo en el nuevo centro van a requerir de la contrataci贸n de 500 ingenieros m谩s expertos en esta materia. 鈥淩enault es el constructor m谩s integrado en la electrificaci贸n en Espa帽a en toda la cadena de valor y estamos preparados para el 100% el茅ctrico en nuestras cadenas鈥, ha se帽alado de los Mozos, mientras S谩nchez destacaba que es 鈥渦na garant铆a de 茅xito鈥 que Renault acompa帽e al Gobierno en su apuesta por la sostenibilidad.

No olvidamos aquella foto en la que De los Mozos se sentaba a la derecha del presidente del gobierno. Si a帽adimos la Banca y las el茅ctricas ya tenemos la santa trinidad del capital.

La visita, la tercera que realiza S谩nchez a las instalaciones vallisoletanas, ha sido aprovechada por el director de Ingenier铆a del Grupo, Gilles Le Borgne, para pedir ayudas a la multinacional del rombo (隆ser谩 que nunca se les ha ayudado!) para hacer de Espa帽a “el hogar de la hibridaci贸n, de las bater铆as de alta capacidad y del e-fuel”, algo que acto seguido ha remarcado el propio presidente de la compa帽铆a, Jos茅 Vicente de Los Mozos, tras recordar a Pedro S谩nchez que el veh铆culo h铆brido no hab铆a sido incluido en el 煤ltimo PERTE del autom贸vil.

Y A脷N AS脥…

El futuro m谩s pr贸ximo de Renault vuelve a estar marcado por la incertidumbre despu茅s de que la marca francesa anunciara hace unos meses a los sindicatos la elaboraci贸n de un plan de viabilidad sobre la posible separaci贸n de la producci贸n de motores y cajas de cambios para sus veh铆culos el茅ctricos, que se mantendr铆a en Francia, y los del resto de modelos t茅rmicos e h铆bridos, separada por diferentes pa铆ses.

Precisamente, Espa帽a ser铆a uno de los destinos afectados, ya que est谩n incluidas la planta de motores de Valladolid y la que monta cajas de cambios en Sevilla, empleando entre ambas a m谩s de 3.000 trabajadores. De hecho, la factor铆a vallisoletana es la que cuenta con mayor plantilla, superior a las 2.000 personas. La marca francesa habr铆a garantizado a los representantes de los trabajadores que no se cerrar谩 ninguna de las plantas, aunque por el momento no se les ha facilitado m谩s informaci贸n acerca de como se acometer铆a esa separaci贸n en la producci贸n.

En cualquier caso, esta no es la 煤nica inc贸gnita en el horizonte, puesto que los mismos sindicatos tambi茅n se han hecho eco de algunas informaciones que publican importantes medios europeos. Al parecer, habr铆a una empresa china interesada en hacerse con el control de la producci贸n de motores de combusti贸n de Renault. Se trata de Geely, una automovil铆stica que ya cuenta en su haber con importantes marcas, como Volvo o Mercedes-Benz, y que en mayo ya se hizo con el control de la divisi贸n surcoreana de la firma del rombo. Precisamente, a trav茅s de esta operaci贸n que desde Renault no han confirmado a los trabajadores, Geely se har铆a con el control de un 40% del fabricante franc茅s. Sin embargo, otro 20% de la compa帽铆a tambi茅n dejar铆a de tener el sello franc茅s si se confirman los rumores de una compra por parte de una petrolera saud铆.

El importante capital invertido (capital fijo) en las instalaciones de Renault (Valladolid, Palencia, Sevilla), junto a los cambios en la conformaci贸n del capital internacional (entrada del capital asi谩tico y 谩rabe en Europa), nos llevan a concluir que se venda o no se venda, la f谩brica no se va a cerrar. Hay demasiada inversi贸n en juego y aunque el mercado del coche no est茅 en sus mejores momentos, es evidente que el proceso es de gran importancia para el futuro del capitalismo. A los trabajadores, que laboran en Renault, nos debe dar igual quien nos explota: lo 煤nico que de verdad nos importa es C脫MO Y CU脕NTO. Y, m谩s all谩 de lo inmediato, luchar contra toda forma de opresi贸n y explotaci贸n.

LA FLEXIBILIDAD Y LOS RITMOS



La propuesta que ha realizado la Direcci贸n es la AMPLIACI脫N DEL L脥MITE DE LA BOLSA DE HORAS; en este caso, hasta -50 d铆as. Esto va a hipotecar a los trabajadores durante varios a帽os y supondr谩 trabajar muchos s谩bados ma帽ana o domingos noche, c贸mo no, gratis (otro fruto del convenio).

CGT ha preguntado a la Direcci贸n de la Empresa si puede garantizar que la situaci贸n de crisis con los proveedores quedar谩 resuelta lo antes posible. La empresa dice que “No lo puede garantizar”. El acuerdo, firmado por CCOO y UGT, nada garantiza y no evitar谩 un futuro ERTE (la Empresa podr谩 recurrir a 茅l cuando considere oportuno). Mientras tanto, nuestros contadores ya han pasado de n煤meros rojos a granates. Hay que recordar, adem谩s, la incapacidad de las f谩bricas

de dimensionar la plantilla en relaci贸n con la carga de trabajo, para evitar este tipo de situaciones (por todos es conocidos los cientos y cientos de contratos que se han formalizado mientras otros trabajadores estaban de ERTE). Con respecto a la Bolsa de Horas, CGT pide su ABOLICI脫N, puesto que no ha evitado ERTEs, funciona de manera injusta, discriminatoria y genera una deuda de d铆as que en algunos casos puede convertirse en econ贸mica.

Desde la factor铆a de Palencia se est谩n denunciando los ritmos de explotaci贸n abusivos y no se descartan movilizaciones (https://cgtresa.files.wordpress.com/2022/10/si-esto-no-mejora…-huelga_page-0001.jpg)

ELECTRIFICACI脫N Y DESORDEN INDUSTRIAL



La electrificaci贸n del autom贸vil es un proceso imparable que va ganando velocidad a pasos agigantados, espoleada por el endurecimiento de las regulaciones europeas, la mejora de la tecnolog铆a, las ayudas p煤blicas y la mayor conciencia social sobre el cambio clim谩tico y la calidad del aire de las ciudades. Se pretende que en 2026 supongan el 50% del mercado europeo de coches nuevos; y en 2030, el 70% del mercado.

La autonom铆a y el tiempo de recarga son de los grandes retos a los que se enfrentan los coches el茅ctricos. Aunque existen diferencias significativas entre modelos, la autonom铆a media real de todos los el茅ctricos actuales es de aproximadamente 300 kil贸metros, que llegan hasta los 500 km en algunos modelos. Esta cifra es inferior a los m谩s de 600 kil贸metros de autonom铆a media de un veh铆culo con motor de combusti贸n; pero la tecnolog铆a sigue evolucionando y en 2025 la autonom铆a media de los el茅ctricos podr铆a llegar a los 500 kil贸metros. Por otro lado, se intenta por todos los medios que las recargas tambi茅n sean cada vez m谩s r谩pidas por el aumento de la potencia de las bater铆as y los cargadores. Ya hay modelos con bater铆as de 100 kWh y cargadores que permiten unas velocidades de carga m谩ximas de hasta 150 kW; y los modelos de gama media ofrecen una considerable velocidad de hasta 100 kW con bater铆as de 50 kWh. Con un cargador r谩pido es posible recargar el 80% de la capacidad de la bater铆a de un modelo medio en media hora. Pero el valor de estas bater铆as sigue siendo muy elevado, lo que har谩 probablemente que el coche se vaya convirtiendo en un objeto casi de lujo.

Est谩 claro que la diferencia de precio de los coches el茅ctricos respecto a los de combusti贸n se va a ir reduciendo a帽o tras a帽o, por una simple cuesti贸n de econom铆as de escala y por la reducci贸n del precio de las bater铆as, cuyo peso en el precio total del autom贸vil ir谩 disminuyendo. Se considera que la paridad de precios entre los veh铆culos di茅sel o gasolina y los el茅ctricos se lograr谩 cuando el precio de las bater铆as alcance los 125 $ / kWh. Pero estamos en un momento relativamente temprano en el desarrollo de las bater铆as en t茅rminos de la curva de maduraci贸n tecnol贸gica, todo esto claro, es lo que se quiere revertir con el aumento en la inversi贸n en I+D (v. los PERTES de Ford, Renault, etc.).

Por otra parte, las regulaciones cada vez m谩s restrictivas en materia de emisiones har谩n que los coches de combusti贸n sean progresivamente m谩s caros. Y a todo lo dicho hay que a帽adir las ayudas p煤blicas, como el reciente Plan Moves II lanzado en Espa帽a, que rebajan el precio final a pagar por los usuarios de un coche electrificado. 24 de los 28 pa铆ses de la UE disponen de medidas fiscales para promover las ventas de veh铆culos el茅ctricos y se prev茅 que 茅stas aumenten, impulsadas por los debates y los acuerdos de ley del cambio clim谩tico.

Las ciudades y los gobiernos han implementado Zonas de Bajas Emisiones (ZBE – LEZ) y Zonas de Emisiones Ultra Bajas (ZEUM – ULEZ) con el fin de restringir el acceso a las ciudades y las poblaciones m谩s grandes a los veh铆culos m谩s contaminantes, como una medida para reducir las emisiones de NOx y de part铆culas en suspensi贸n. Las ZBE se est谩n aplicando actualmente en diversas ciudades de Europa (una panor谩mica de las mismas en https://urbanaccessregulations.eu).

Aunque la Norma Euro 6d se considera aceptada para acceder a estas zonas de bajas emisiones, se debe considerar que algunas grandes ciudades (como Roma y Par铆s a partir de 2024, y Madrid a partir de 2025) han anunciado planes para prohibir todos los veh铆culos di茅sel. Gracias a sus cero emisiones, los veh铆culos el茅ctricos no se ven afectados por las LEZ o por las prohibiciones de acceso a ciudades en episodios de alta contaminaci贸n, lo que les convierte en una opci贸n de futuro. Adem谩s, cuentan con otras ventajas, como aparcar sin coste ni l铆mite de tiempo en las zonas de estacionamiento regulado de muchas ciudades, acceder a carriles de alta ocupaci贸n con un solo ocupante o disfrutar de descuentos en peajes.

Todas estas medidas van encaminadas a que la electrificaci贸n del autom贸vil deje de ser un sue帽o lejano para pasar a convertirse en un hecho real y palpable.

Seg煤n los 煤ltimos datos de la AEDIVE, la matriculaci贸n de veh铆culos el茅ctricos puros ha aumentado un 58% en 2021 si lo comparamos con los 煤ltimos datos prepandemia. Esto significa que 12.106 nuevos veh铆culos el茅ctricos est谩n circulando por las carreteras espa帽olas, impulsados en gran parte por el plan MOVES III. En total, el n煤mero de veh铆culos el茅ctricos ha superado ya la barrera de las 65.000 unidades. Espa帽a sigue en esto a la cola de Europa en cuanto a la electrificaci贸n del autom贸vil y tambi茅n debe mejorar sus infraestructuras de recarga durante los pr贸ximos a帽os, sobre todo en cuanto puestos de recarga r谩pida en la v铆a p煤blica se refiere.

ALGUNOS RETOS DE LA ELECTRIFICACI脫N DEL AUT脫MOVIL

La gran mayor铆a de problemas de la electrificaci贸n del autom贸vil en Espa帽a est谩n directamente relacionados con los retos a los que debe enfrentarse la industria del autom贸vil durante los pr贸ximos a帽os. Los coches el茅ctricos est谩n lejos de ser perfectos, siendo este el principal motivo por el que los usuarios siguen utilizando veh铆culos de combusti贸n. Algunos de los retos m谩s importantes que se deber谩n resolver pr贸ximamente son:

Bater铆as: sin duda es el mayor problema a resolver. La autonom铆a, el coste y el tiempo de recarga de las actuales bater铆as de ion litio es insuficiente para la mayor铆a de situaciones. Se est谩 iniciando el uso de nuevas bater铆as como las de estado s贸lido o las de litio-azufre que pretenden acabar con dichos problemas.

Escasez: los materiales necesarios para fabricar las bater铆as actuales, como por ejemplo el litio, el cobalto o las tierras raras, son realmente escasos y caros, adem谩s de que su extracci贸n est谩 relacionada con problemas 茅ticos y medioambientales.

Precio: a pesar de las ayudas fiscales y subvenciones por parte del gobierno para impulsar la venta, los coches el茅ctricos siguen siendo demasiado caros para la gran mayor铆a de la poblaci贸n, incluso para las empresas.

Puntos de recarga: ya hemos hablado de ello, pero queremos recalcar la falta de puntos de recarga r谩pida p煤blicos (en la actualidad solo el 5,5 % alcanza los 50 kW), as铆 como electrolineras, etc.

Estrategias de las principales marcas

El Gobierno de Espa帽a ha marcado el a帽o 2040 como la fecha definitiva para prohibir la venta de coches di茅sel y gasolina. En Alemania lo alargan hasta 2050, mientras que Dinamarca, Irlanda, Reino Unido o Suecia proponen el 2030 como fecha l铆mite. A pesar de las diferencias entre pa铆ses, parece claro que el fin del coche de combusti贸n est谩 cerca, lo que hace que la estrategia de las principales marcas est茅 centrada en la electrificaci贸n de sus autom贸viles. Repasamos c贸mo se encuentran algunas de las principales marcas que producen en Espa帽a:



Volkswagen: es una de las marcas que m谩s est谩 apostando por la electrificaci贸n del autom贸vil. Invertir谩 44.000 millones de euros en los pr贸ximos 5 a帽os para desarrollar 27 modelos nuevos, y alcanzar la cifra de 70 veh铆culos el茅ctricos distintos para el a帽o 2028.

Renault: ha construido una alianza con Nissan para alcanzar la cifra de 1 mill贸n de coches el茅ctricos vendidos para 2022. Renault espera tener en el mercado hasta 8 veh铆culos el茅ctricos para ese mismo a帽o, aunque no quiere abandonar por el momento su estrategia de coches h铆bridos. El Renault Zoe es el veh铆culo el茅ctrico m谩s vendido en Europa.

Ford: se ha marcado como objetivo el a帽o 2030 para vender en Europa solo coches el茅ctricos, tanto turismos como veh铆culos industriales. Para ello, pretende lanzar varios modelos el茅ctricos asequibles durante los pr贸ximos a帽os, gracias a un acuerdo con Volkswagen. En el mercado estadounidense apostar谩 por modelos de alta gama con el Mustang Mach-e a la cabeza.

Mercedes-Benz: es junto a Volkswagen la marca que parece tener m谩s claro que la electrificaci贸n del autom贸vil es el 煤nico camino. Quiere que en el a帽o 2030 la mitad de sus ventas sean de modelos electrificados o totalmente el茅ctricos. Tambi茅n apuesta por las bater铆as de alta densidad, que espera que empiecen a llegar al mercado en el 2025.

En general, todas las marcas empiezan a pensar en el茅ctrico en mayor o menor medida, lo que nos hace pensar que la electrificaci贸n total de la industria del autom贸vil se producir谩 en los pr贸ximos 20 a帽os. Pero sus consecuencias empiezan ya a notarse. Todos estos “cambios obligados” en la movilidad no deber铆amos pagarlos los trabajadores, pero ya lo estamos pagando.

… ( continuar谩 ).

por la unidad obrera, la solidaridad de clase.

