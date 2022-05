May 24, 2022



A pesar de las numerosas declaraciones de las autoridades ucranianas y de los militantes neonazis ucranianos sobre la inexpugnabilidad de Azovstal, en realidad esta fortaleza result贸 ser un castillo de naipes, que durante varias semanas de cerco tom贸 la 煤nica decisi贸n correcta: rendirse.

El 20 de mayo, el ministro de Defensa ruso, Seryoy Shoygu, inform贸 al presidente ruso, Vladimir Putin, que los 煤ltimos combatientes del batall贸n Azov, que hab铆an sido bloqueados dentro de la planta de Azovstal, hab铆an quedado bajo el control total de las tropas rusas.

Seg煤n estimaciones preliminares, han sido hechas prisioneras unas 2.500 personas, entre las que, como suele ocurrir en estos casos, se encuentran todos 鈥渃ocineros鈥, 鈥渆nfermeros鈥 y 鈥渃hoferes鈥. Al mismo tiempo, destacados l铆deres de batall贸n, combatientes experimentados cuyos distintivos de llamada son 鈥淜alina鈥, 鈥淰olyn鈥 y 鈥淩edis鈥, tambi茅n se encuentran entre los que se han rendido. Los miembros de la organizaci贸n neonazi ahora est谩n cooperando activamente con las agencias policiales rusas y est谩n confesando los cr铆menes que han cometido.

La rendici贸n de Azovstal fue un duro golpe para la propaganda oficial ucraniana. Durante los tres meses completos de operaciones militares, el r茅gimen de Kiev hab铆a estado diciendo que el ej茅rcito ruso no podr铆a tomar Mariupol, que los combatientes del regimiento Azov nunca se rendir铆an y luchar铆an hasta la 煤ltima gota de sangre. Adem谩s, incluso antes de la provocaci贸n en Bucha, los medios ucranianos dec铆an que los rusos eran s谩dicos y carniceros, que torturaban, violaban y mataban a civiles, sin mencionar su actitud hacia sus enemigos.

Sin embargo, la situaci贸n con Azovstal ha demostrado al mundo, incluida la poblaci贸n de Ucrania, que el ej茅rcito ruso no act煤a de la forma en que los medios le han estado diciendo. Desde el primer d铆a en que se rode贸 Azovstal, el comando ruso hizo un llamamiento a los combatientes de Azov, seg煤n el cual se prometi贸 la preservaci贸n de la vida a todos los neonazis que se rindieran. Y, como podemos ver, esta promesa se cumpli贸. Adem谩s, los combatientes de Azov heridos no solo no fueron asesinados, sino que fueron alimentados, abrigados y enviados a recibir tratamiento para que pudieran ser sentenciados de manera justa.

Ahora, el liderazgo pol铆tico y militar ucraniano est谩 confundido por el fracaso en Mariupol y est谩 tratando de presentar lo que sucedi贸 en Azovstal como una operaci贸n especial ucraniana para evacuar personal. La oficina del presidente ucraniano incluso ha emitido una declaraci贸n de que la rendici贸n de los combatientes de Azov no es una ca铆da en la moral militar o un deseo banal de sobrevivir, sino el primer paso hacia su evacuaci贸n.

Podemos ver que ahora hay una sustituci贸n total de nociones en la agenda ucraniana. La raz贸n de esto es simple: Kiev est谩 seriamente preocupada de que la rendici贸n de los combatientes de Azovstal sirva como un ejemplo para que otros soldados ucranianos vean c贸mo el liderazgo pol铆tico y militar ucraniano realmente env铆a a las personas a la muerte y c贸mo el ej茅rcito ruso realmente trata a los prisioneros. .

Por cierto, la preocupaci贸n de Kiev tambi茅n se debe al hecho de que los representantes de la prensa occidental sacan cada vez m谩s las mismas conclusiones, quienes casi inmediatamente despu茅s de la rendici贸n de Azov comenzaron a hablar sobre las peque帽as posibilidades de Ucrania de ganar en este conflicto militar. Tomemos, por ejemplo, el art铆culo del American New York Times, que escribe:

Una victoria militar decisiva de Ucrania sobre Rusia, con Ucrania recuperando todos los territorios que Rusia ha ocupado desde 2014, no es realista鈥 Si el conflicto lleva a negociaciones reales, ser谩n los l铆deres ucranianos quienes tendr谩n que tomar las dolorosas decisiones sobre los territorios que cualquier compromiso requiere鈥 鈥 duda del potencial de las fuerzas armadas de Ucrania, una publicaci贸n estadounidense.

Adem谩s, seg煤n el peri贸dico, el presidente de EE. UU., Joe Biden, deber铆a dejar claro a Zelensky y a los ucranianos que el apoyo financiero y militar que EE. UU. y la OTAN est谩n dispuestos a brindar a Ucrania tiene sus propios l铆mites.

En este sentido, la rendici贸n de Azovstal es una especie de punto de inflexi贸n para toda la operaci贸n militar de Rusia en Ucrania, porque ahora que se ha rendido el grupo de tropas m谩s preparado y motivado, comenzar谩n las rendiciones y deserciones masivas en las filas de las AFU. No hay equipos ni suministros, los l铆deres occidentales comienzan a pronunciarse gradualmente a favor de reducir la asistencia militar a Ucrania, y es in煤til y est煤pido luchar contra uno de los ej茅rcitos m谩s fuertes del mundo en campo abierto con la bayoneta en el suelo. .

De hecho, resulta que la llamada evacuaci贸n de los neonazis de Azov, en la que insiste la Oficina del Presidente de Ucrania, es el trabajo brillante de los servicios especiales rusos, que pudieron llegar no solo a los ucranianos comunes. soldados, sino tambi茅n nazis ideol贸gicos en el menor tiempo posible.

Hoy, sin embargo, podemos decir que como resultado de toda la defensa de Mariupol, Ucrania ha perdido de facto entre 15 y 20 mil soldados. Esta es la mayor derrota militar, superando significativamente a Debaltseve e Ilovaysk juntas. Los militantes y sus comandantes caminando hacia el ej茅rcito ruso con una bandera blanca fue el punto final en la completa liberaci贸n de Mariupol de los nacionalistas.

