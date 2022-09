–

Otro gran d铆a para los defensores del juego limpio. En la conciliaci贸n previa al juicio que ten铆a

lugar hoy d铆a 6 de septiembre Renfe nos ha dado la raz贸n reconociendo los hechos demandados

por CGT: Las convocatorias de movilidad del Colectivo Comercial no son todo lo transparentes

que podr铆an ser.



A finales de junio presentamos Conflicto Colectivo desde CGT por todas las convocatorias de

movilidad de Personal Operativo del colectivo Comercial por incumplir manifiestamente la

sentencia N潞 70/2022 de la Audiencia Nacional. Dicha sentencia reconoc铆a que la convocatoria PO

03/2022 para Centros de Gesti贸n infring铆a 鈥los principios de seguridad jur铆dica y transparencia

que deben regir todo concurso en el sector p煤blico鈥.



Por ello no tuvimos dudas cuando vimos que las nuevas convocatorias vulneraban lo que acababa

de dictar la AN: Segu铆amos teniendo plazas no identificadas (los famosos asteriscos *), peticiones

limitadas y una bolsa de reserva que no se llamaba bolsa de reserva. Una combinaci贸n que

garantizaba de todo menos 鈥seguridad jur铆dica y transparencia鈥.



Con el acuerdo alcanzado hoy la empresa tiene que poner en conocimiento de la RLT las

adjudicaciones de las vacantes a resultas producidas e identificar el total de las adjudicaciones,

as铆 como la residencia de origen y destino de los adjudicatarios.



脡ramos conscientes de que las convocatorias que estaban en tela de juicio en esta demanda se

encuentran en un estado muy avanzado y que, de haber forzado la sentencia judicial, cab铆a la

posibilidad de que todas ellas hubieran sido tumbadas (como as铆 ocurri贸 en mayo con la

convocatoria PO 03/2022). Es por ello que consideramos muy positivo este acuerdo que estima

las demandas presentadas por CGT sin causar un grave perjuicio a las personas involucradas en

las convocatorias.



De cualquier modo, tampoco hubiera sido nuestra responsabilidad haber vuelto a la casilla de

salida por sentencia judicial: Fue Renfe la que, a sabiendas de la existencia de nuestra demanda y

con una convocatoria anulada pocos meses antes, pis贸 el acelerador negligentemente

continuando con el desarrollo de todas las convocatorias.



Con la de hoy son ya tres sentencias / actos de conciliaci贸n ganados por CGT relativos a este

asunto, de aplicaci贸n tambi茅n en futuras convocatorias:

鈥 Sentencia 1108/2021 del Tribunal Supremo declarando nula la cl谩usula 7陋 del I Convenio

Colectivo del Grupo Renfe.

鈥 La ya mencionada sentencia 70/2022 de la Audiencia Nacional declarando nula la

convocatoria PO 03/2022 para Centros de Gesti贸n.

鈥 Acto de conciliaci贸n con Avenencia en la Audiencia Nacional en el d铆a de hoy.

Tambi茅n quer铆amos comentar que 鈥no comparecen, estando citados en legal forma鈥, SEMAF,

CCOO y SF. Muchos est谩n renegando de estas convocatorias habi茅ndolas avalado con su firma:

Hoy ten铆an una buena oportunidad para mostrar inter茅s por ellas. Que cada palo aguante su vela鈥

Seguiremos vigilantes en futuros procesos de movilidad. Como acabamos de mencionar, la justicia

nos ha ido dando la raz贸n y no dudaremos en volver a reclamarla las veces que sea necesaria si la

empresa sigue sin respetar las sentencias y acuerdos alcanzados.

