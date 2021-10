–

De parte de Valladolor October 13, 2021 30 puntos de vista

Renovables

s铆, pero no as铆

Este s谩bado 16 octubre

en Madrid se va a producir una movilizaci贸n contra la instalaci贸n

indiscriminada de instalaciones de energ铆a e贸lica en diversas zonas

rurales y naturales de la pen铆nsula.

Este 16 de octubre Madrid

ver谩 en las calles como el mundo rural se le echa encima. La alarma

social contra los proyectos de centralizaci贸n renovable o

鈥渕acroproyectos鈥 viene creciendo desde el mes de

septiembre [1]-[12], fomentada con las 煤ltimas legislaciones en el

sector de la energ铆a [13]-[18]. Como clase trabajadora nos toca de

lleno, y por ello queremos compartir nuestra postura.

La instalaci贸n de dichas

turbinas est谩 siendo denunciada por multitud de colectivos y

localidades por el gran impacto ecol贸gico que esto va a suponer, un

impacto que se teme sea para siempre, y que provoque por tanto la

progresiva expulsi贸n de los habitantes de las zonas rurales, a los

que se est谩n quitando los recursos naturles para poder vivir all铆

(tierras de cultivos, espacios para la ganader铆a, gesti贸n de

montes……). El destrozo de bosques y monta帽as no solo deriva del

terreno que van a usar en la ubicaci贸n de los parques si no tambi茅n de todo el destrozo que van a hacer construyendo pistas para

poder llevar hasta all铆 todo el material necesario para su

construcci贸n.

Lo que se est谩 haciendo

es poner estos espacios (muchos de ellos espacios naturales de alto

valor ecol贸gico) en manos de multinacionales sin que los habitantes

de estas zonas se beneficien en nada de todo esto.

La clase trabajadora que habita en

estas zonas, o la que habita en las grandes zonas consumidoras,

tampoco va a sacar ning煤n beneficio de todo esto, pues la factura de

la luz va a seguir igual ya que estos parques los van a gestionar las

grandes compa帽铆as el茅ctricas. Seg煤n los residentes, la soluci贸n,

para evitar el da帽o medioambiental, pasar铆a por instalar los

paneles solares en azoteas de las zonas donde se fuera a utilizar esa

energ铆a, evitando as铆 la perdida energ茅tica que se sufre en el

transporte (hasta un 40 por ciento) y la instalaci贸n de los e贸licos

en medianas de autov铆as y autopistas aprovechando tambi茅n as铆 la

infraestructura que ya est谩 hecha para el transporte de la misma.

Otra de las cuestiones que consideran

importante es la incoherencia en s铆 misma de todo este plantemiento,

porque supuestamente esto se hace para frenar el cambio clim谩tico, y

lo quieren hacer destrozando bosques y monta帽as que es precisamente

lo que habr铆a que conservar y extender para frenarlo, solamente

fij谩ndose una vez m谩s en los intereses capitalistas ya que el suelo

rural es mucho m谩s barato, y a lo que van es a la pura especulaci贸n

y beneficio del capital.

Los convocantes tambi茅n critican las

traiciones de algunos partidos que se dicen de izquierdas que se

presentaron como iguales en las primeras movilizaciones para acabar

traicionando la causa.

Algunas

cuestiones t茅cnicas.

Pensamiento sist茅mico

鈫 Mapa producci贸n neta energ铆a 鈫 El consumo energ茅tico depende

de la densidad econ贸mica (donde est谩n los medios de producci贸n

industrial y servicios) 鈫 hay mayor densidad poblacional (donde hay

econom铆a hay poblaci贸n) 鈫 ni centralizada ni distribuida, en

Madrid y Barcelona no cabe tanta generaci贸n renovable o no es el

lugar donde m谩s recursos renovables hay. Si no se instala all铆, se

instala en otro sitio, pero siempre debe satisfacerse la demanda.

En la actualidad, y

mayormente en el futuro, la producci贸n estar谩 supeditada a la

disponibilidad el茅ctrica, quien controle la producci贸n de

electricidad, permite o no la producci贸n en el resto de sectores

econ贸micos. La burgues铆a no va a tolerar una dependencia de

peque帽os propietarios, primero por su tendencia a la concentraci贸n,

segundo por ser m谩s susceptibles a una huelga generalizada y a los

sabotajes particulares.

Pero realmente, una

energ铆a centralizada puede ser mejor que la distribuida. El debate

t茅cnico se centra en varias cuestiones: a) factor de escala (menos

recursos materiales por MW); b) p茅rdidas en el transporte; c) 贸ptima

localizaci贸n de la potencia MWh/MW; d) planificaci贸n del

mantenimiento m谩s sencilla y fiable.





La verdadera cosa que hay

que preguntarse es 驴Qu茅 sociedad queremos? Y de ah铆 deriva

claramente la respuesta sobre la demanda energ茅tica a satisfacer.

Al negar la

sobreinstalaci贸n renovable en el territorio rural, en cierto sentido se incurre en una

lucha contra la actual forma econ贸mica, y por tanto tiene potencial

para ser anticapitalista. Se materializar铆a como tal si se va a la

raiz.

-Soluci贸n 1 鈫 la

densidad econ贸mica debe residir en lugares similares de densidad

energ茅tica, atendiendo tambi茅n a factores ecol贸gicos y de justicia

social. Se reducir铆a la demanda de transporte a elevada tensi贸n

(>250 kV). A la mierda grandes ciudades como Madrid y Barcelona

actuales.

-Soluci贸n 2 鈫 la

democratizaci贸n de la electricidad vendr谩 por el control de los

productores (trabajadores) sobre los medios de producci贸n

(socialismo), no por el control de peque帽os propietarios o

propietarios en sociedad (cooperativas).

Pensemos el problema como

un sistema de partes interrelacionadas entre s铆, y en t茅rminos de

densidad (magnitud / 谩rea). La estructura f铆sica de la econom铆a,

es decir, los medios de producci贸n agrarios, industriales y de

servicios, as铆 como la infraestructura que las soporta (carreteras,

red el茅ctrica, etc) se distribuyen de forma muy desigual en el

territorio. La densidad econ贸mica (capacidad productiva / 谩rea) es

muy dispar de un lugar a otro. Tal y como se observa en la Tabla 1,

Madrid contiene casi 60 veces m谩s producci贸n por kil贸metro

cuadrado que Extremadura, 47 m谩s que Castilla y Le贸n, y 4 m谩s que

Catalu帽a.

La poblaci贸n tiende a

residir donde se encuentra el trabajo, en los polos de producci贸n.

No al rev茅s, la realidad de las migraciones internas refleja la

necesidad material de capital humano para producir mercanc铆as

(bienes y servicios). Es por ello que las densidades de poblaci贸n

(figura 1) y econ贸mica (tabla 1) pr谩cticamente coinciden.

Tabla

1: estad铆sticos por Comunidad Aut贸noma. Fuente: IDAE.

2019 INE PIB Millones de 鈧 脕rea km虏 PIB/Area Mill.鈧/km虏 PIB Millones de 鈧 脕rea km虏 PIB/Area Mill.鈧/km虏 Madrid 240130 8028 29,91 Arag贸n 38044 47720 0,80 Catalu帽a 236814 32113 7,37 Islas Baleares 33800 4992 6,77 Andaluc铆a 165866 87599 1,89 Murcia 32356 11314 2,86 Valencia 116015 23255 4,99 Asturias 23765 10604 2,24 Pa铆s Vasco 74496 7234 10,30 Navarra 20973 10391 2,02 Galicia 64430 29575 2,18 Extremadura 20677 41634 0,50 Castilla y Le贸n 59795 94224 0,63 Cantabria 14187 5321 2,67 Islas Canarias 47164 7447 6,33 La Rioja 8867 5045 1,76 Castilla-La Mancha 42820 79461 0,54

Y ahora enlazamos con la

electricidad. La figura 3 rinde cuenta del efecto producido

por el desequilibrio econ贸mico. Madrid primero y Barcelona despu茅s

son 鈥渟umideros鈥 energ茅ticos, poseen una demanda muy

superior a su producci贸n el茅ctrica. Y dado que las energ铆as

renovables necesitan espacios concretos y libres de interferencias

(orograf铆a llana para la e贸lica y libre de sombras para la solar),

tanta renovable no cabe en estas dos comunidades aut贸nomas. Si en

Madrid 鈥 por ejemplo 鈥 no cabe potencia suficiente para

satisfacer su demanda, se instalar谩 en otras regiones,

independientemente de la estrategia mayoritaria tomada (centralizada

o distribuida). T茅cnicamente se instalar谩n en zonas 鈥渞icas鈥

en viento y sol a lo largo del a帽o (zonas de alto recurso

energ茅tico), siempre que la ubicaci贸n lo permita en espacio y

accesibilidad, entre otros factores (de momento t茅cnicos).

En la transici贸n

energ茅tica hacia un sistema con predominio renovable e贸lico y

solar, la burgues铆a pretender谩 desarrollar la infraestructura

el茅ctrica (figura 2, infra) de acuerdo al modelo econ贸mico centralizado

(basado en polos de producci贸n) actual, conectando las zonas de

mayor disponibilidad energ茅tica con los polos de consumo (los

econ贸micos). Actualmente, del oeste y noroeste hacia el centro; y

desde Navarra y Arag贸n hacia el norte y hacia la costa (alta carga

del turismo en verano). En el territorio donde nos movemos, el eje

Xix贸n 鈥 Lli贸n 鈥 Valladolid 鈥 Madrid y el eje Valladolid 鈥

Palencia 鈥 Burgos 鈥 Bilbo/Vitoria-Gasteiz. No es de extra帽ar que

pr谩cticamente coincida con la red de carreteras del Estado, otra

infraestructura para la conexi贸n entre polos econ贸micos, o con los grandes ejes ferroviarios. Con esto

remarcamos que las infraestructuras no se construyen para el bien

com煤n, sino para facilitar el intercambio de mercanc铆as en general,

que bajo el modelo capitalista, se enmarca en facilitar la

acumulaci贸n de capitales hacia los polos econ贸micos. Un claro

ejemplo, si la infraestructura ferroviaria se desarrollase para

reducir tiempos y precios a la gente, no se pensar铆a en la

eliminaci贸n de trenes de media distancia como ocurre ahora, al

contrario, se aumentar铆an para reducir el transporte contaminante

por carretera. Una red ferroviaria cuya electrificaci贸n resultar铆a

mucho m谩s barata y eficaz que cualquier plan de veh铆culos

el茅ctricos [19] (descargable con el enlace a trav茅s de

https://sci-hub.se/).

Volvamos a lo t茅cnico.

La cercan铆a siempre es m谩s eficiente porque en los caminos pierdes

energ铆a en forma de calor (efecto Joule). Si se

instalara generaci贸n distribuida lejos de Madrid, probablemente se

est茅 usando la red de distribuci贸n, por lo que las p茅rdidas

el茅ctricas para llevarlas hasta Madrid ser铆an may煤sculas. Y para

el uso de la red de transporte, necesitas centralizaci贸n a cierto

nivel. Para m谩s informaci贸n t茅cnica, l茅ase el art铆culo

cient铆fico [20] (descargable con el enlace a trav茅s de

https://sci-hub.se/).

La generaci贸n

distribuida podr铆a tener mayor impacto ambiental que la

centralizada. De hallarse una buena localizaci贸n, 20 MW

centralizados en ese sitio dar谩n m谩s energ铆a a lo largo de su vida

煤til que muchas localizaciones de menor recuso energ茅tico. A

mayores cabr铆a pensar en la optimizaci贸n de recursos por el factor

de escala. La generaci贸n distribuida aboga por el uso de la red de

distribuci贸n, que resulta menos eficiente respecto la de transporte

(mayor tensi贸n, menores p茅rdidas). Raz贸n a favor para ligar la

generaci贸n distribuida con el consumo distribuido, ya que de

mantenerse la estructura econ贸mica actual, un planteamiento de

generaci贸n distribuida causar铆a d茅ficit de energ铆a en Madrid y

como ya se ha mencionado, unas p茅rdidas por transporte enormes.











驴Propuestas? Ahora, tras

el an谩lisis.

Empecemos por la sociedad

que deseamos. Pongamos que tomamos los medios de producci贸n (de forma pac铆fica si nos dejan, de forma violenta si es preciso y urgente para el bien de los seres humanos y del propio planeta Tierra).

Si proponemos un sistema

futuro mayoritariamente o enteramente renovable, las regiones de

mayor recurso energ茅tico deben ser las de mayor consumo. Esto

implica un traslado de los medios de producci贸n (no solo

industriales) a medida que se vayan amortizando, aprovechando los

materiales 煤tiles para re-potenciar zonas y darlas m谩s capacidad de

carga para transporte el茅ctrico. Este proceso facilitar谩 la vuelta

al campo de la poblaci贸n, reduciendo las ciudades a menos de 100.000

habitantes, por dar una cifra de escala. Por lo tanto, la generaci贸n

distribuida implica la difusi贸n productiva a lo largo y ancho del

territorio nacional, en funci贸n de la disponibilidad energ茅tica en

densidad. Todo esto atendiendo 煤nicamente al criterio energ茅tico. A

partir de aqu铆, variables ecol贸gicas y sociales entran en la

ecuaci贸n para determinar los sitios m谩s 贸ptimos donde instalar el

tejido productivo.

En resumen, de todo esto

extraemos algunas ideas:

La abolici贸n de la

divisi贸n campo / ciudad tal y como est谩 establecida en el marco de

la econom铆a capitalista es una necesidad urgente y apremiante para

poder resolver problemas de muchos tipos, entre otros el problema

productivo y energ茅tico.

No podemos defender

una generaci贸n distribuida basada en peque帽os propietarios. El

poder adquisitivo individual o en sociedades mercantiles

(cooperativas) como 煤nico criterio para la instalaci贸n de potencia

renovable no es democr谩tico. Adem谩s de no cambiar el paradigma

econ贸mico. Ante esto, el control de los medios de producci贸n 鈥

tambi茅n energ茅ticos 鈥 mediante asambleas de trabajadores

coordinadas aut贸nomamente s铆 se ofrece como soluci贸n deseada para

poner en nuevo rumbo a la sociedad.

Bajo nuestro punto de

vista, el ciclo de lucha que se abre a este respecto ofrece interesantes sinergias de car谩cter anticapitalista:

Controlar la

generaci贸n el茅ctrica supone el control de la mayor铆a de la

producci贸n, por no decir de la totalidad, dadas las cadenas de

valor en la econom铆a del Estado. La democratizaci贸n

de la energ铆a (no solo el茅ctrica) solo ser铆a posible a partir de

su control por parte de la clase trabajadora. El socialismo es

necesario. Hay que socializar la econom铆a: producir lo necesario y

redistribuirlo todo. Esto permitir谩 reducir el nivel de demanda

energ茅tica (no solo el茅ctrica). Generaci贸n

energ茅tica. Econom铆a a sostener con los recursos naturales que nos

rodean, valorando y asumiendo el impacto que tendremos sobre los

ecosistemas. Distribuida o

centralizada. La m谩s 贸ptima de acuerdo a los par谩metros que se

requieran, tanto ecol贸gicos como sociales, desde el control de la

producci贸n por las asociaciones de trabajadores y productores. De cada uno seg煤n

sus posibilidades y a cada uno seg煤n su necesidad.





REFERENCIAS

[1] La Comarca.

鈥淎yuntamientos y asociaciones, 芦desbordados禄 para alegar a la

e贸lica鈥. 16/09/2021.

https://www.lacomarca.net/ayuntamientos-asociaciones-desbordados-alegar-eolica/









[2] El Mundo. 鈥淓xpropiaciones y da帽o medioambiental: la rebeli贸n

del mundo rural contra los macroproyectos de renovables鈥.

21/09/2021.

https://www.elmundo.es/ciencia-y-salud/medio-ambiente/2021/09/21/613f5cb121efa0783b8b45c3.html







[3] Noticias de Navarra.

鈥淣o m谩s megaparques e贸licos鈥. 31/08/2021. https://www.noticiasdenavarra.com/opinion/tribunas/2020/08/31/megaparques-eolicos/1074327.html







[4] Al Grano Extremadura.

鈥淓l Sindicato 25 de marzo denuncia impagos e irregularidades en los

parques solares鈥.

https://www.algranoextremadura.org/local/2021/09/22/el-sindicato-25-de-marzo-denuncia-impagos-e-irregularidades-en-los-parques-solares/?fbclid=IwAR1FFzeOTzMz8WkBqrpklTN9_nt1mtySdD61sEgoMkXl4_9SbntD1ARaVpE







[5] Cabrera Despierta.

鈥淢anifestaci贸n 16 Octubre Madrid 驴Contamos contigo?鈥.

22/09/2021. https://www.cabreradespierta.com/?p=250







[6] N貌s Diario. 鈥淭rece

novos parques e贸licos ameazan a Reserva da Biosfera da Ribeira

Sacra, O Courel e O Iribio鈥. 06/10/2021.

https://www.nosdiario.gal/articulo/social/trece-novos-parques-eolicos-ameazan/20210921215756129093.html







[7] Cope Astorga.

鈥淪tatkraft presenta a los vecinos de Santiago Millas y Valderrey su

proyecto para las plantas Somozas Solar y Maragato Solar Uno鈥.

27/09/2021.

https://copeastorga.es/statkraft-presenta-a-los-vecinos-de-santiago-millas-y-valderrey-su-proyecto-para-las-plantas-somozas-solar-y-maragato-solar-uno/







[8] Ondareg铆a. 鈥淓n

tiempos de ecocidio, por el futuro de los valles de Navarra. No m谩s

megaparques e贸licos鈥. 01/09/2021.

https://ondaregia.com/en-tiempos-de-ecocidio-por-el-futuro-de-los-valles-de-navarra-no-mas-megaparques-eolicos/







[9] Leonoticias. 鈥淯n

estudio alerta de los efectos medioambietales de los parques e贸licos

en zonas 芦que en diez a帽os estar谩n protegidas禄鈥. 18/09/2021.

https://www.leonoticias.com/comarcas/estudio-alerta-efectos-aerogeneradores-leon-20210904163419-nt.html#vca=fixed-btn&vso=rrss&vmc=wh&vli=Comarcas







[10] El Correo. 鈥淓l

Gobierno vasco renuncia a los parques e贸licos de Arkamo e Iturrieta

ante los informes forales en contra鈥. 29/09/2021.

https://www.elcorreo.com/alava/araba/gobierno-vasco-renuncia-parque-eolico-arkamo-20210929194907-nt.html







[11] El Salto Diario. 鈥淥

sucio segredo da enerx铆a fotovoltaica鈥: https://www.elsaltodiario.com/saber-sustentar/sucio-segredo-enerxia-fotovoltaica-







[12] Diario de Le贸n.

鈥淰ega de Valcarce avanza en el dise帽o de un modelo energ茅tico

propio鈥. 15/09/2021.

https://www.diariodeleon.es/articulo/bierzo/vega-valcarce-avanza-diseno-modelo-energetico-propio/202109150334352146088.html







[13] Real Decreto-ley

18/2021, de 28 de septiembre, de medidas urgentes para la protecci贸n

del empleo, la recuperaci贸n econ贸mica y la mejora del mercado de

trabajo:https://www.boe.es/eli/es/rdl/2021/09/28/18







[14] Orden TED/371/2021,

de 19 de abril, por la que se establecen los precios de los cargos

del sistema el茅ctrico y de los pagos por capacidad que resultan de

aplicaci贸n a partir del 1 de junio de 2021.

https://www.boe.es/eli/es/o/2021/04/19/ted371/con







[15] Real Decreto-ley

17/2021, de 14 de septiembre, de medidas urgentes para mitigar el

impacto de la escalada de precios del gas natural en los mercados

minoristas de gas y electricidad: https://www.boe.es/eli/es/rdl/2021/09/14/17







[16] Real Decreto-ley

12/2021, de 24 de junio, por el que se adoptan medidas urgentes en el

谩mbito de la fiscalidad energ茅tica y en materia de generaci贸n de

energ铆a, y sobre gesti贸n del canon de regulaci贸n y de la tarifa de

utilizaci贸n del agua. https://www.boe.es/eli/es/rdl/2021/06/24/12







[17] Real Decreto

148/2021, de 9 de marzo, por el que se establece la metodolog铆a de

c谩lculo de los cargos del sistema el茅ctrico.

https://www.boe.es/eli/es/rd/2021/03/09/148







[18] Ayudas Autoconsumo /

Almacenamiento – Fotovoltaica y E贸lica. Plan de Recuperaci贸n,

Transformaci贸n y Resiliencia: https://energia.jcyl.es/web/es/ayudas-fondos-informacion-europea/autoconsumoalmacenamiento-fotovoltaica-eolica.html







[19] De Blas, I.,

Mediavilla, M., Capell谩n-P茅rez, 脥.,Duce, C., 2020. The

limits of transport decarbonization under the current growth

paradigm. Energy Strategy Reviews, 32, 100543.

https://doi.org/10.1016/j.esr.2020.100543

(open access)







[20] Bauknecht, D.,

Funcke, S., Vogel,M., 2020. Is small beautiful? A framework for

assessing decentralised electricity systems. Renewable and

Sustainable Energy Reviews 118

(2020) 109543. https://doi.org/10.1016/j.rser.2019.109543