–

De parte de Indymedia Argentina November 17, 2021 45 puntos de vista

Concretada la elecci贸n legislativa de medio turno (2019-2023) pueden destacarse varias cuestiones para el an谩lisis de la coyuntura en la Argentina. En primer lugar, hay que constatar que se consolidan dos coaliciones en la disputa del gobierno, ambas emergentes luego de la crisis pol铆tica del 2001. Una liderada por el kirchnerismo, ahora en el gobierno bajo el lema Frente de Todos. La otra, encabezada por el macrismo bajo el lema Juntos por el Cambio. En una y otra coalici贸n est谩n contenidas fracciones de la tradici贸n pol铆tica hegem贸nica de la Argentina bajo gobiernos constitucionales: radicalismo y peronismo. El radicalismo oficial, la mayor铆a de esa hist贸rica identidad est谩 subordinada a la hegemon铆a macrista, del mismo modo que el peronismo oficial lo est谩 respecto del kirchnerismo.

Ambas coaliciones, la novedad del Siglo XXI, colectan el 70% de las opciones electorales. Para completar el cuadro de la representaci贸n electoral puede indicarse a la izquierda con un 6% en el orden nacional, y a la ultra derecha liberal con un 5%. All铆 se concentran las principales opciones legislativas, a las que pueden sumarse expresiones provinciales con mayor o menor sinton铆a con las coaliciones hegem贸nicas. Puede pensarse en la ausencia de un proyecto que entusiasme a una mayor铆a social y que apunte a resolver la cotidianeidad que la 鈥減ol铆tica鈥 no resuelve, sea la inflaci贸n, los ingresos, el empleo, la seguridad, la salud o la educaci贸n entre muchas demandas sociales. Junto al resultado electoral se puede concluir que existe la necesidad de alumbrar un nuevo proyecto pol铆tico popular por la emancipaci贸n social.

Un segundo dato a considerar remite al ausentismo, m谩s de 10 millones de empadronados que no se presentaron a votar, siendo el voto obligatorio. En condiciones de votar estaban 34,4 millones de personas y se presentaron a ejercer el derecho al voto unos 24,4 millones de personas. A los ausentes podr铆a sumarse a los votaron en blanco o impugnados que suman m谩s de 1,1 mill贸n de personas. Entre ausentes, blancos e impugnados convive buena parte del rechazo a la representaci贸n pol铆tica como soluci贸n a los problemas de la vida cotidiana. Las instituciones de la pol铆tica no est谩n resolviendo asuntos que se agravan con el paso de los gobiernos, entre ellos la pobreza, el desempleo y la creciente precariedad. Por eso afirmamos que existe un fuerte descontento y rechazo a las propuestas pol铆ticas que definen la mayor铆a de las opciones electorales, incluso, mucho se vota por la negativa. No se asiste a votar por desconformidad y se vota tambi茅n 鈥渆n contra鈥 y no tanto adhiriendo al rumbo de la opci贸n elegida.

En este sentido, existe un debate sobre el contenido del voto, que no expresa necesariamente convergencia entre la identidad de las opciones electorales y el imaginario del votante. No todos los votantes de Juntos por el Cambio o por los ultra-liberales suponen identidad con postulados ideol贸gicos a la derecha del arco pol铆tico. Puede ocurrir lo mismo por izquierda o con la opci贸n por el Frente de Todos para frenar a la derecha. Podemos pensar en identidades l谩biles que permiten pensar en un espacio liberado para la construcci贸n de una alternativa pol铆tica que entusiasme a una mayor铆a suficiente para la disputa del gobierno y del poder. Pensamos en una propuesta que contenga la diversidad de la izquierda social, cultural, pol铆tica, que anida por fuera de los partidos, parte de la cual opta por el 鈥渕al menor鈥 u ocupa el espacio de los desconformes, cr铆ticos de la pol铆tica en general.

M谩s all谩 de cualquier consideraci贸n, la realidad de la elevada inflaci贸n y el condicionante del endeudamiento negociado con el FMI, pasa a ser la agenda del debate pol铆tico. No todo sali贸 como la oposici贸n macrista imaginaba, pese a los 8 puntos de diferencia en el 谩mbito nacional, la falta de quorum propio del oficialismo en el Senado y el acercamiento en legisladores a la primera minor铆a del oficialismo en Diputados, por lo que la disputa por el 2023 est谩 abierta. La negociaci贸n entre las coaliciones continuar谩, sobre la Justicia y los espacios en los poderes del Estado, con acuerdo macro sobre la negociaci贸n con el FMI, la que vendr谩 con ajuste y reformas estructurales, demandadas por el capital, los inversores internacionales y locales. El privilegio en la rentabilidad preside la l贸gica capitalista y lo que disputan es el gobierno del r茅gimen del capital local. La realidad del ajuste seguir谩 promoviendo descontento, que necesita canalizarse con una propuesta alternativa para la transformaci贸n social.

El interrogante no est谩 tanto en el sistema pol铆tico y su representaci贸n legislativa, sino en la capacidad de organizaci贸n social y lucha para habilitar las demandas socioecon贸micas, pol铆ticas y culturales de una sociedad que sufre las consecuencias de una cotidianeidad de precios elevados, de fuertes condicionantes por el endeudamiento y la inseguridad asociada al avance del delito controlado por mafias asociados al poder real. La respuesta a los problemas de la Argentina sigue estando en la capacidad soberana, auto-gestada desde los territorios, y una fuerte tradici贸n de organizaci贸n y lucha social, solidaria, que pueda instalar un imaginario en contra y m谩s all谩 del individualismo, la ganancia y la acumulaci贸n privada. Ser谩 la propia sociedad la que genere un horizonte de expectativa esperanzada en el 谩mbito pol铆tico local en tiempos de incertezas e incertidumbres civilizatorias por la expansi贸n de la explotaci贸n y el saqueo de los bienes comunes con impactos desastrosos sobre las condiciones de vida social y natural. Bajo esas condiciones podr谩 emerger una propuesta en disposici贸n de disputa tambi茅n en el 谩mbito electoral para entusiasmar a nuevas generaciones en lucha por procesos transformadores que privilegien la satisfacci贸n de necesidades sociales y respeto a la naturaleza.

Buenos Aires, 15 de noviembre de 2021