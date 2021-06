–

Luis, Cristian y Naty, doce meses en busca del derecho a la existencia.

Muchos llevan clamando un a帽o en el desierto, llamando a tel茅fonos donde nadie contesta, mirando cartas que no entienden, mandando preguntas que vuelven sin respuesta. Los casos son todos diversos, pero la sensaci贸n de desconcierto, de ansiedad y de incertidumbre se parecen. Luis, Cristian y Naty aportan su propio balance de estos doce meses en busca del derecho a la existencia.

1) Pr贸logo: junio de 2020

Luis: Est谩bamos al tanto a trav茅s de los medios de comunicaci贸n. Usted se acordar谩 que fue muy pol茅mica esta nueva prestaci贸n, llegaron a comentar que esto iba a incentivar a m谩s personas a estar cobrando y no querer trabajar, a vagos鈥 Es lo 煤nico que se piensa ante una situaci贸n como esta. No se piensa que hay personas que somos familias, al igual que otras muchas, que tenemos dificultades econ贸micas y que necesitamos, l贸gicamente, un sustento. Nosotros s铆 quisi茅ramos tener una n贸mina y un trabajo, y que todos los meses pudi茅ramos tener un dinero seguro, eso ante todo. Pero hay dificultades que nos lo impiden. Mire, nos pisotean, nos humillan, nos maltratan. Esto es as铆, yo lo he vivido. Est谩bamos cobrando la prestaci贸n por hijo a cargo. Pensamos que cuando se aprobara la prestaci贸n tanto mi madre como nosotros tendr铆amos derecho, que nuestra situaci贸n iba a mejorar, pero nos dimos con un muro en toda la frente cuando vimos que a nosotros no nos lo hab铆an dado.

Naty: Solicit茅 el IMV en junio, a trav茅s de la p谩gina. No me contestaban y despu茅s me mandaron una carta diciendo que ten铆a que volver a mandar toda la documentaci贸n de nuevo. Ah铆 me lo aprobaron: un importe de algo m谩s de 240 euros. Me aprobaron eso porque yo estaba cobrando un subsidio de 172 euros.

Cristian: Yo soy perceptor de la Renta M铆nima de Inserci贸n. Estuve cobrando 400 euros desde noviembre de 2019 hasta el 2020, todo bien hasta que llega el coronavirus. Yo ve铆a las noticias sobre el IMV en el confinamiento, pero no supe m谩s hasta el 19 de diciembre.

2) Introducci贸n: las dudas

Luis: Estamos viviendo bajo el mismo techo que mi madre porque no hay otra soluci贸n, no podemos permitirnos un alquiler a precio de mercado. Siempre hemos intentando mejorar pero claro, est谩 la dificultad de que ante todo no tenemos que olvidar que somos de etnia gitana, y eso dificulta el acceso a un puesto de trabajo. Se hace muy dif铆cil el mantenerse ah铆, te tienes que esforzar mucho y, generalmente, en el 90% de los casos, optas a trabajos basura, ETT y dem谩s. Nos dijeron que no iban a concedernos la IMV por ser dos unidades familiares conviviendo: 鈥淯sted tiene que pedirla colectivamente, toda su unidad familiar鈥, pero mire, que estamos conviviendo as铆 porque no se puede de otra manera, pero mi madre tiene su vida, tiene sus hijos, y yo tengo los m铆os. Me puse yo de titular, nos ponemos todos los convivientes, no nos queda otra. Nos ayuda una persona que gracias a ella lo pude presentar porque nosotros no sab铆amos c贸mo pod铆amos presentar eso, hacer 200.000 millones de fotocopias y 200.000 cosas que no ten铆amos ni pu帽etera idea. Porque no hay nadie que te ayude. Lo solicitamos y est谩bamos esperando. Era julio, ya calculamos que la contestaci贸n o la respuesta iba a venir entre diciembre o enero.

Naty: Yo tengo dudas, si consigo un trabajo por quince d铆as en horario de ma帽ana me puedo organizar de pagar 100 o 200 euros a alguien que me lleve al ni帽o al cole y yo le recojo, al ser un trabajo de ETT, 驴c贸mo hago? 驴Me lo quitan al mes siguiente? 驴Recupero la ayuda? 驴Cu谩nto tardan en d谩rmela? Eso tampoco lo han explicado. Llamas a la Seguridad Social y no te contestan nunca, en el tel茅fono que tiene de atenci贸n te puedes quedar horas, que me ha pasado.

Cristian: Yo solo bajo una vez a la semana, tengo un trastorno obsesivo compulsivo que me hace estar en casa por la ansiedad, pero bajo a tirar la basura. Veo un d铆a el correo y me encuentro con una especie de acuse de recibo: yo en ese momento no me imaginaba nada. Me dicen que tengo siete d铆as, as铆 que fui a correos a recoger la carta.

3. Nudo: la carta

Cristian: Cuando vi la carta se me cay贸 el mundo encima. En ese momento casi me desmayo: me hab铆an suspendido la renta m铆nima cautelarmente durante tres meses por no haber solicitado en junio el Ingreso M铆nimo Vital, que es una obligaci贸n 鈥攜o no sab铆a nada鈥 de los perceptores de RMI. No me comunicaron nada. El 21 o 22 de diciembre solicit茅 el IMV con la ayuda de una trabajadora social. Tengo mucha ansiedad en ese momento. Me dicen los trabajadores sociales que tengo que mandar una carta certificada con la copia de que hab铆a solicitado el IMV. Eso dice. Pero aqu铆 viene un poco la trampa: me requieren tambi茅n la notificaci贸n de aprobado o denegado del IMV. Pues bien, tengo que esperar seis meses, por no decir diez, para mandarles este documento.

Luis: Est谩bamos esperando a que nos dieran una respuesta cuando un d铆a nos lleg贸 una carta al buz贸n, no vino certificada ni nada, me la dio mi madre. Me le铆 la carta, est谩bamos alucinados. En la carta dec铆a que nos lo hab铆an concedido de oficio el IMV. Esta no puede ser el que hemos cursado pero por otro lado c贸mo puede ser que esta carta diga que nos la han concedido de oficio cuando nos han dicho a bombo y platillo que no nos lo iban a conceder. Le digo a la persona que nos ayuda: tendremos que notificarlo a la Seguridad Social para que desestimen la otra solicitud que hemos cursado, y 茅l me dice que no me preocupe que no pasa nada, que eso ya lo saben ellos. F铆jese usted, entr贸 al final tambi茅n la solicitud esta que hab铆amos cursado y la aprobaron. Esto nos ha causado millones de problemas.

Naty: Se me ha terminado el subsidio que percib铆a cuando ped铆 el IMV. Cobro este mes que viene y no cobro m谩s. He mandado una carta con un mes de antelaci贸n para avisar que el mes que viene es el 煤ltimo mes que cobro, he mandado el papel del paro donde dice que ya no tengo ning煤n tipo de ayuda por parte del SEPE, he mandado la declaraci贸n de la renta. La contestaci贸n ha sido que nada, que hasta el a帽o que viene no se actualiza. Ahora el ingreso m铆o ser铆a en total de 300 euros que tengo de manutenci贸n por el padre de mi hijo y algo m谩s de 200 de IMV, que es lo que me han concedido. Con eso se supone que tengo que pagar 360 de alquiler, comprar la comida, cubrir los gastos del ni帽o…

3. Desenlace: el laberinto

Luis: En enero dejamos de cobrar el IMV que nos hab铆an dado de oficio porque nos hab铆an aprobado la solicitud que hab铆amos cursado, por una cantidad inferior porque contaban los ingresos de mi madre. Primero cobr谩bamos 800 euros, pero con el cambio nos hab铆a bajado a 450 euros. Por tel茅fono nos dicen que la prestaci贸n que nos dieron de oficio fue una equivocaci贸n, que ahora tenemos lo que nos corresponde. En el mes de marzo cobramos los 450, pero en el mes de abril fuimos al banco y hab铆a 64 euros. Esto da miedo. Llamamos a la Seguridad Social y nos dicen que es que tenemos que devolver lo que nos hab铆an concedido por error. En la carta no dec铆an nada de ello. Seg煤n dice la se帽ora por tel茅fono, podemos estar contentos, qu茅 cosa tan absurda: este mes no hemos podido ni hacer compra ni hacer nada, nos hemos tenido que buscar la vida como hemos podido, ir sobreviviendo d铆a a d铆a. Yo no quiero eso para nadie.

Cristian: Desde diciembre estoy sin ingresos, vivo en un piso del IVIMA que hered茅 por parte de mi padre. Pago 60 euros, pero claro, mis hermanos tienen su vida, mi madre tiene una discapacidad del 85%, a m铆 hace poco me han diagnosticado un trastorno depresivo mayor, y esta situaci贸n me ha llevado incluso a plantearme el suicidio: con 35 a帽os por 400 euros de mierda. Si no fuese por mis hermanos, estar铆a en la calle. Todo esto me cre贸 una crisis fatal, una ansiedad impresionante. Han tenido que venir mis hermanos a amenazarme o dejarme el dinero en el portal para pagar las facturas. Yo prefer铆a quitarme la vida a coger un euro siquiera. Me extendieron unos cheques gracias a servicios sociales para el Carrefour para poder por lo menos comprar comida, pero claro, si no llega a ser por mis hermanos, esa comida no la puedo tener ni en la nevera: me hubieran cortado la luz. T煤 puedes tener comida, pero sin luz y sin agua, ya ves c贸mo cocinas o de qu茅 te sirve esa comida.

Naty: Yo no tengo quien me ayude, el padre del ni帽o trabaja, tiene dos fines de semana al mes que le toca con 茅l, el resto del tiempo estoy yo sola con el ni帽o, los trabajos que consigo son horarios muy complicados para combinarlos con un ni帽o, el 煤nico trabajo que puedo encontrar es limpiando por horas en casas. En una f谩brica entras a las 6, sales a las 14, tienes horarios que son rotativos, una semana de ma帽ana, una semana de tarde, una semana de noche. Y claro, para m铆 es imposible, tampoco puedo pagar una persona, ganar 1.200 euros para pagar a una persona 600 y me cuide al ni帽o. Me quedo igual.

4. A modo de cierre

Naty: A m铆 me est谩n ayudando y yo lo agradezco, me dan doscientos y pico o lo que me toque, me parece muy bien, pero claro, yo necesito trabajar, si no hay un sistema en el que haya empresas compatibles con horarios de los padres y madres, es el pez que se muerde la cola. Ahora mismo yo digo: me sale un trabajo, pero si a la semana me van a echar, me da miedo coger el trabajo, porque me quedo sin una cosa y sin la otra. Entonces, 驴qu茅 voy a hacer? 驴Pasar hambre con mi hijo? Prefiero que cojan este dinero y me digan: vamos a hacer una empresa con un horario que las madres puedan compaginar con los horarios de sus hijos. Prefiero mil veces eso a que me den doscientos y pico euros y no tener una estabilidad econ贸mica, porque al final no la tengo, 驴entiendes? Solo sobrevivo.

Cristian: Lo que miles de personas denunciamos en este aspecto es la trampa burocr谩tica en la cual nos han metido, pas谩ndose la pelota de unos a otros para ahorrarse unos euros con las rentas m铆nimas de inserci贸n. Es una injusticia porque es un derecho. Yo cuando hablo con otras personas les digo, 驴qu茅 har铆as t煤 en mi caso? Yo lo 煤nico que quiero es tener lo m铆nimo para pagar alquiler, luz, agua y comer, y ya est谩, aunque fuesen 300 euros. Espero que nunca nadie cometa una locura, pero esto es muy grave, estamos hablando de vidas humanas, de gente que se ve en la desesperaci贸n.

Luis: Yo a una persona no le puedo decir que le voy a dar algo que le va a hundir la vida, que le va a poner en una situaci贸n mucho m谩s compleja de la que ten铆a. Se habla de las colas del hambre, todas esas personas est谩n ah铆 por un objetivo. Lo que sucede es que, quiz谩s, s铆 que tienen para comer ese d铆a, pero tienen que estar utilizando el dinero para otras cosas, o para comer ma帽ana, o para d谩rselo a sus hijos, o para comprarles unos zapatos, o un cuaderno. Las personas que no tenemos una n贸mina no tenemos un ingreso fijo porque no tenemos un trabajo, dependemos l贸gicamente de nuestros gobiernos y de nuestro pa铆s: el debate no es dar algo, lo damos y luego ya vemos c贸mo lo arreglamos. No se puede hacer eso, hay que hacerlo bien, para que las personas no se pierdan en una laguna en la que no hay forma de encontrar salida.

