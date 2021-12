–

De parte de Amor Y Rabia December 27, 2021 97 puntos de vista

Derrotismo generalizado, deserci贸n y sabotaje: propuesta de una estrategia parad贸jica de resignaci贸n / resignaci贸n (pendiente de las Comunidades Aut贸nomas de Supervivencia Operativa / Communaut茅s Autonomes Op茅rationnelles de Survie)

EL COVID LARGO DEL ESP脥RITU SOCIAL

En las 煤ltimas p谩ginas de su libro La Peste, Camus relata el regreso festivo a la vida en la ciudad de Or谩n tras el fin de la epidemia. Hoy, oto帽o de 2021, no hay se帽ales de una celebraci贸n inminente en el horizonte. Por el contrario, parece que los signos de malestar psicosocial van en aumento, y si, ante la falta de lugares de encuentro, alguien se atreve a organizar una fiesta rave, corre el riesgo de ser acusad de contagiador.

Al comienzo de la plaga, el cretinismo publicitario dec铆a: saldremos m谩s fuertes. Ha ocurrido todo lo contrario: nerviosismo generalizado, racismo desenfrenado, violencia depredadora por parte de las grandes empresas, desigualdades desenfrenadas. La codicia del propietario de las grandes farmac茅uticas ha impedido la producci贸n local de vacunas y el resultado es Omicron. Los viejos hombres blancos se han inyectado ellos mismos las terceras dosis que deber铆an haber ido a los dem谩s, pero el virus es m谩s inteligente y se est谩 preparando para matar a algunos millones m谩s, tal vez incluso a m铆.

Pero lo que me interesa no es la persistencia del virus, sino una especie de Covid largo del esp铆ritu social.

Se denomina Covid largo a la persistencia prolongada de s铆ntomas de varios tipos despu茅s de la infecci贸n y la recuperaci贸n. Una amiga que lo padec铆a me dijo que su s铆ntoma principal era el agotamiento constante, la p茅rdida de energ铆a e incluso la confusi贸n mental. De hecho, el agotamiento y la confusi贸n mental parecen dominar la escena contempor谩nea. El caos (econ贸mico, geopol铆tico y ps铆quico) que ha producido el virus parece continuar, si no intensificarse, m谩s all谩 de los efectos positivos de la vacunaci贸n masiva. Las protestas callejeras, la resistencia a las vacunas, la rebeli贸n contra el Pasaporte Sanitario, sean cuales sean sus motivaciones, alimentan una sensaci贸n de p谩nico.

El virus ha actuado como catalizador de fantas铆as opuestas: las fantas铆as paranoicas de la trama y las fantas铆as hipocondr铆acas del miedo que invaden y paralizan la subjetividad.

El discurso p煤blico est谩 invadido por alternativas parad贸jicas y dobles restricciones. La dictadura sanitaria provoca una reacci贸n que se manifiesta primero en la negaci贸n, y luego la fobia (atribuci贸n de poderes malignos a la vacuna, obsesiones conspirativas). La reacci贸n de los gobiernos y de la mayor铆a de la opini贸n p煤blica contra los herejes que se niegan a vacunarse adquiere un car谩cter autoritario, paternalista o agresivo: despidos, acusaciones policiales, estigmatizaci贸n p煤blica, censura. Esto produce una victimizaci贸n masiva y, a la larga, la profec铆a paranoica (la vacuna es un complot para imponer una forma totalitaria) acaba por cumplirse.

Si creemos que la resistencia a las vacunas es irrazonable (ni lo afirmo ni lo niego, no pretendo ocuparme de asuntos ajenos a mi competencia), debemos interpretarlo como s铆ntoma de un trastorno, y es absurdo criminalizar al portador del s铆ntoma, de la misma forma en que es in煤til sermonearlos sobre su responsabilidad. El portador del s铆ntoma debe ser tratado, pero toda la sociedad est谩 invadida por formas psic贸ticas.

驴QUIEN TRATA A QUI脡N?

Mientras imponen total obediencia a las 贸rdenes del complejo industrial-sanitario, los gobiernos utilizan el estado de emergencia como la condici贸n perfecta para imponer furiosamente pol铆ticas de privatizaci贸n y precariedad. Por tanto, la emergencia no debe cesar nunca, y los medios de comunicaci贸n deben continuar eternamente la campa帽a de p谩nico que inunda el discurso colectivo desde hace casi dos a帽os. Todos los d铆as nos sumergen en horas de repetidas im谩genes televisivas que tienen la 煤nica funci贸n de aterrorizar: enfermeras con batas verdes, m谩scaras y trajes protectores, ambulancias en marcha, y ampollas, viales, jeringas, inyecciones, decenas de inyecciones, cientos de inyecciones.

El efecto de esta ofensiva que moviliza a todo el sistema medi谩tico en una campa帽a de terror es visible: el cuerpo social se encoge en una crisis interminable de hipocondr铆a, como si tuviera miedo de abandonar el miedo. Esta par谩lisis de la imaginaci贸n y este encogimiento no es un efecto del virus, sino la consecuencia de la indefensi贸n prolongada de la sociedad, que es incapaz de detener el empobrecimiento, la devastaci贸n del entorno f铆sico y mental: la rabia impotente es un problema altamente condici贸n pat贸gena.

Pero las t茅cnicas terap茅uticas que pueden curar una epidemia ps铆quica generada por el desamparo, la ira y la soledad solo pueden ser parad贸jicas.

ESTANCAMIENTO Y P脕NICO: EL AEROPUERTO DE KABUL, UNA MET脕FORA GLOBAL

Una cosa me marc贸 especialmente en la debacle americana que ocup贸 nuestra atenci贸n durante las semanas de agosto: el estancamiento.

Biden hab铆a dicho alg煤n tiempo antes: no se ver谩n las escenas de Saig贸n, con el personal de la embajada de EEUU huyendo por los tejados. De hecho, las escenas de la evacuaci贸n del aeropuerto de Kabul, las multitudes aterrorizadas, la violencia, el bombardeo que todo el mundo presenci贸 fueron mucho peores que las de Saig贸n en 1975.

En 1975, los estadounidenses hab铆an preparado la evacuaci贸n con mucha anticipaci贸n, y solo el personal de la embajada qued贸 atrapado al final cuando el Vietcong entr贸 en la ciudad. Esta vez no se hab铆a preparado nada, ya que Estados Unidos cre铆a que ten铆an otros seis meses m谩s o menos seguros. En cambio, todo se vino abajo en cuesti贸n de d铆as y decenas de miles de colaboradores quedaron a merced del destino. Cre铆an que Occidente era todopoderoso. No sab铆an que los occidentales son cobardes, negligentes y traidores.

Por eso creo que Occidente est谩 pol铆ticamente acabado: no por los horrores de los que es responsable durante su reinado, sino por su incompetencia, su estrategia de no decir las cosas claras a prop贸sito, y su cobard铆a. De hecho, no se trata de incompetencia, sino de algo m谩s profundo y preocupante: es el estancamiento, el caos mental.

Estancamiento es la palabra que define el estado de confusi贸n mental en el que cae una persona, incapaz de gobernar los acontecimientos de su vida.

Cuando vi el discurso del pobre Biden despu茅s del bombardeo que mat贸 a doscientos afganos, trece soldados estadounidenses y tres ciudadanos brit谩nicos, tuve la impresi贸n de que estaba farfullando tonter铆as. Estancamiento: 驴no es eso lo que le pasa a Occidente en general?

El estancamiento es el efecto de la exposici贸n a una complejidad que no se puede resolver, una sucesi贸n de alternativas que ya no se pueden decidir: el caos.

La velocidad, complejidad y proliferaci贸n de los procesos sociales, militares y de salud (la proliferaci贸n de virus y sus mutaciones) hacen que la mente colectiva sea incapaz de procesar y gobernar el mundo circundante.

El p谩nico es la manifestaci贸n ps铆quica y conductual de un organismo abrumado por el flujo de eventos ingobernables. El origen del p谩nico radica en un desajuste entre la capacidad de procesar conscientemente los est铆mulos y la intensidad y velocidad de los est铆mulos info-nerviosos.

Nos acercamos a una situaci贸n en la que la degradaci贸n del entorno, la multiplicaci贸n de conflictos y la aceleraci贸n de est铆mulos info-neuronales imposibilitan el conocimiento global y por tanto una decisi贸n racional. Estamos entrando en una situaci贸n en la que cuanto m谩s sabemos, menos sabemos, porque cuanta m谩s informaci贸n recibimos, m谩s dif铆cil es tomar una decisi贸n.

驴Existe una cura pol铆tica para el p谩nico? Me temo que no, porque el p谩nico desactiva el esp铆ritu pol铆tico. 驴Existe una cura psicoanal铆tica para el p谩nico colectivo? 脡sta es la 煤nica pregunta que importa en este momento. Todo lo dem谩s es un desastre.

El aeropuerto de Kabul es una met谩fora de la condici贸n global que reapareci贸 en una escala mucho mayor tres meses despu茅s en Glasgow, donde se escenific贸 el p谩nico de quienes se dan cuenta de que el tiempo ha pasado. El estancamiento de la raza blanca est谩 envolviendo al planeta y a la civilizaci贸n misma. La extinci贸n no es la 煤nica perspectiva que nos queda, pero es la menos aterradora.

DISGREGACI脫N DEL C脥RCULO INTEGRADO DE LA ECONOM脥A

Mientras el virus juega al escondite, desapareciendo y reapareciendo en variantes, van surgiendo signos de una crisis econ贸mica que se parece poco a las del siglo pasado. Disgregaci贸n de los ciclos de producci贸n y suministro: falta de componentes electr贸nicos y el consecuente bloqueo del ciclo de las industrias inform谩tica y del autom贸vil, falta de gasolina por escasez de camioneros en Gran Breta帽a, embotellamiento de barcos en los puertos con grandes retrasos en el flujo de mercanc铆as, innumerables puntos de desconexi贸n que rompen las cadenas de suministros en casi todas partes. Escasez de energ铆a al comienzo del invierno.

Este panorama no se asemeja a las crisis de sobreproducci贸n del siglo pasado, ni a las crisis financieras (por el contrario, las bolsas muestran una tendencia alcista triunfal). 驴Entonces que es? Es un efecto del caos que se extiende en la cadena de los automatismos productivos y en la vida cotidiana de poblaciones bombardeadas por una insistente campa帽a de p谩nico. Es un caos de sobrecarga, que es ante todo un efecto de la pandemia, pero tambi茅n un efecto de los nacionalismos que se imponen en el plano econ贸mico, provocando el colapso de la globalizaci贸n.

El caos reina en el mundo pand茅mico: se rompe el automatismo t茅cnico que controlaba el flujo de mercanc铆as y se paraliza la coordinaci贸n de las funciones de producci贸n. Por otro lado, sabemos que cuanto m谩s integrado y complejo es un sistema, m谩s complejos son los efectos de la discontinuidad y m谩s dif铆cil es reconstruir los automatismos.

El pr贸ximo invierno, veremos hasta qu茅 punto son profundas y extensas las consecuencias de la gran interrupci贸n de la cadena de suministro (great supply chain disruption): 驴simples perturbaciones localizadas, escasez de alimentos de vastas proporciones, regiones enteras privadas de calefacci贸n, colapso de la vida civil a gran escala?. No podemos saberlo porque la complejidad del sistema en desintegraci贸n no permite hacer predicciones realistas.

Esta gran disrupci贸n se explica en parte por el choque energ茅tico provocado, entre otras cosas, por t铆midas medidas de descarbonizaci贸n. A medida que se acerca el invierno, las personas en algunas partes del mundo deben elegir entre renunciar a la calefacci贸n o reabrir las minas de carb贸n que hab铆an sido cerradas para cumplir con los acuerdos clim谩ticos de Par铆s. Por supuesto, las minas de carb贸n est谩n reabriendo.

T茅cnicamente, no hay forma de salir del ciclo de devastaci贸n.

A MERCED DE LOS VIENTOS

El escenario catastr贸fico resultante del calentamiento global ha reabierto inesperadamente la cuesti贸n colonial: los pa铆ses que han sufrido la violencia europea durante los dos 煤ltimos siglos (principalmente China e India) han dejado claro que para ellos el desarrollo industrial sigue siendo una prioridad mayor que el control de la temperatura del planeta.

El volumen de contaminaci贸n producida por los pa铆ses occidentales durante los dos 煤ltimos siglos es mucho mayor que el producido por los pa铆ses dominados. Dejemos que Occidente pague el precio por la reducci贸n de da帽os. Pero Occidente no tiene intenci贸n de pagarlo. Por tanto, es hora de afrontar los hechos: el apocalipsis clim谩tico que est谩 en marcha est谩 destinado a precipitarse. El calentamiento ya pas贸 el punto de no retorno, 谩reas enteras del planeta se est谩n volviendo inhabitables, las migraciones son inevitables y en todas partes provocan guerra y nazismo, porque los colonialistas blancos no toleran que los colonizados vengan a profanar sus jardines.

En Glasgow, los trombonistas pol铆ticos repitieron las promesas habituales: en 2050, todo ir谩 bien. A este ritmo, en 2050, no habr谩 nadie que lo controle.

El l铆mite de 1,5 掳 para el aumento de temperatura ya no es realista. Y la India ha anunciado que el objetivo de cero emisiones se retrasar谩 hasta 2070.

La pol铆tica es incapaz de ir m谩s all谩 de las proclamas porque los pol铆ticos est谩n a sueldo de quienes contaminan, pero sobre todo porque la pol铆tica no tiene el poder de decidir y actuar eficazmente contra lo irreversible, y porque el cerebro pol铆tico est谩 claramente en un estado de abatimiento. Por lo tanto, lo 煤nico que pueden hacer los pol铆ticos es descargar la carga de la creciente miseria sobre los d茅biles, lo que hacen con diligencia y presteza.

En Italia, el gobierno de Draghi (con el apoyo del Partido Cinco Estrellas y el PD) ha evitado que se imponga un impuesto al pl谩stico por cuarto a帽o consecutivo. Todo el mundo sabe que el consumo innecesario de pl谩stico ahoga las aguas del planeta, pero la econom铆a es lo primero, por lo que la producci贸n de pl谩stico no se ve afectada: no es una decisi贸n de los pol铆ticos, es un automatismo del que la sociedad no se puede deshacer.

T茅cnicamente, no hay forma de salir del ciclo de devastaci贸n, ya que los habitantes del planeta contin煤an creciendo en n煤mero (a pesar de una disminuci贸n providencial de la fertilidad masculina en el norte), mientras que el espacio habitable se reduce y las grandes migraciones que sobrevienen provocan guerras, nacionalismo y violencia.

Despu茅s de Glasgow, el debate est谩 cerrado y har铆amos bien en tomar nota麓. Los fen贸menos catastr贸ficos se multiplicar谩n, acostumbr茅monos a ellos hasta que nos maten. Pero entre los fen贸menos catastr贸ficos que se est谩n multiplicando, hay uno que me parece contiene las condiciones para concebir una estrategia alternativa a las que hemos seguido hasta ahora sin 茅xito.

DIMISIONES EN MASA

Inexplicablemente (al menos para los economistas), desde el comienzo de la pandemia, cuatro millones y medio de trabajadores estadounidenses han renunciado a su trabajo o nunca regresaron a sus puestos. 驴Podr铆amos ver esto como la mayor huelga de todos los tiempos? En un art铆culo titulado The Revolt of the American Worker , Paul Krugman escribe que los trabajadores estadounidenses han entendido que no vale la pena perder el tiempo con salarios tan bajos y en unas condiciones tan miserables en la que viven en este pa铆s horrible donde las vacaciones son un lujo inaceptable.

Las empresas luchan por encontrar trabajadores, no porque haya desaparecido el desempleo, sino porque cada vez m谩s personas que han decidido que trabajar es un suicidio, renunciar a la vida, la humillaci贸n perpetua. Ante el estancamiento de los salarios y la precariedad de la existencia, negarse a trabajar es la 煤nica opci贸n enteramente racional. Al mismo tiempo, los puntos de ruptura en el ciclo de producci贸n y la cadena de suministro global se est谩n multiplicando: Great Supply Chain Disruption & Great Resignation.

Dos caras de un mismo fen贸meno: la disoluci贸n de las condiciones f铆sicas, psicol贸gicas y ling眉铆sticas de la energ铆a que anima al Capital.

psicodeflaci贸n me ha servido para comprender esta ca铆da de energ铆a, este desmoronamiento del orden social y esta expansi贸n del caos. Lejos de verlo como una enfermedad, propongo verlo como una palanca para destruir al aut贸mata capitalista, para finalmente emerger del cad谩ver infectado del Capital. Desde el inicio de la pandemia, el concepto deme ha servido para comprender esta ca铆da de energ铆a, este desmoronamiento del orden social y esta expansi贸n del caos. Lejos de verlo como una enfermedad, propongo verlo como una palanca para destruir al aut贸mata capitalista, para finalmente emerger del cad谩ver infectado del Capital.

Cuando le铆 la palabra “resignaci贸n”, algo hizo clic en mi mente: esta palabra, en ingl茅s, significa tanto “renuncia a su trabajo” como “renuncia”. Me gustar铆a a帽adir otra posible interpretaci贸n de esta palabra: re-significado. La 鈥渞esignaci贸n鈥 es una reestructuraci贸n del campo imaginario, revela perspectivas que quedaron ocultas por expectativas culturales heredadas.

Adem谩s, la resignaci贸n posibilita una liberaci贸n de la tensi贸n que genera el p谩nico y permite prepararse finalmente para el futuro sin ninguna esperanza pat贸gena.

Los signos de resignaci贸n van en aumento: el 75% de los encuestados dice tener miedo al futuro, y el 39%, en una encuesta reciente de una muestra internacional, dice que no quiere tener hijos.

Se perfila una suerte de resignaci贸n a la extinci贸n, casi una estrategia de autoextinci贸n que, parad贸jicamente, podr铆a resultar la 煤nica salida a la extinci贸n: la providencial repulsi贸n masiva de la procreaci贸n, del trabajo, del consumo y de la participaci贸n. Los humanos deciden dejar de jugar, o mejor dicho, abandonan los juegos.

驴Es un problema? En mi opini贸n, esta es la soluci贸n.

En muchos pa铆ses, el electorado ya no participa en las elecciones. Finalmente nos resignamos a la impotencia de la democracia representativa.

Resignarse al fin del crecimiento es, en cambio, la 煤nica forma de reducir el consumo energ茅tico: desintoxicar la ansiedad del consumo, educar al ser humano en la frugalidad. Esta es la 煤nica forma de escapar del estr茅s y el chantaje que nos obliga a aceptar el trabajo esclavo.

Finalmente, la resignaci贸n es la 煤nica forma de reducir la presi贸n demogr谩fica que produce superpoblaci贸n, violencia y guerra.

Una estrategia de renuncia se basa en cuatro principios:

Uno: no participar en la ficci贸n democr谩tica que hace creer que eligiendo a otro, lo irreversible puede volverse reversible.

Dos: no trabajes. El trabajo est谩 cada vez peor pagado, cada vez menos garantizado, la explotaci贸n es cada vez mayor, la producci贸n de lo que se necesita es cada vez m谩s in煤til. Dediquemos nuestras energ铆as a los cuidados, a la transmisi贸n del conocimiento, a la investigaci贸n, a la autosuficiencia alimentaria. Rompamos toda relaci贸n con la econom铆a.

Tres: dejar de consumir todo lo que no sea producido por las comunidades de autoproducci贸n, boicotear la circulaci贸n de mercanc铆as.

Cuatro: no procrear. La procreaci贸n es un acto ego铆sta e irresponsable cuando las posibilidades de una vida feliz se reducen casi a cero. Es un acto peligroso porque las zonas habitables del planeta se est谩n reduciendo y la poblaci贸n est谩 aumentando.

En este cu谩druple acto de retirada hay un principio de autonom铆a: la emancipaci贸n del Juego del Calamar. La renuncia al trabajo no es una simple renuncia, al contrario, es un acto de autoafirmaci贸n de los individuos pensantes que abandonan el cad谩ver del capitalismo.

El CAOS est谩 destinado a desarrollarse, solo las Comunidades Aut贸nomas Operativas para la Supervivencia (Communaut茅s Autonomes Op茅rationnelles pour la Survie) pueden permitirnos sobrevivir y quiz谩s incluso vivir en tiempos venideros.

TERAPIA PARAD脫JICA

Lo que parece ser un Covid largo colectivo puede, por tanto, interpretarse como un efecto de la psicodeflaci贸n que nos ha obligado, o m谩s bien nos ha permitido, a reducir el ritmo hasta darnos cuenta de que ya no hay raz贸n para acelerar el ritmo, para acumular capital, para desarrollar el consumo.

La psicodeflaci贸n puede manifestarse como fatiga y depresi贸n hasta que se percibe que es la 煤nica respuesta terap茅utica contra el p谩nico, contra la violencia, contra el fascismo y contra la autodestrucci贸n.

Para los cristianos, la resignaci贸n a la voluntad de Dios es una virtud. No creo que la resignaci贸n sea una virtud, sino una terapia y una redefinici贸n del campo de las expectativas mundanas: el descubrimiento de otro horizonte.

La resignaci贸n no es solo entrega, sino tambi茅n un re-sentido, porque da un nuevo sentido a los signos que componen la vida social. Un movimiento de abandono (de trabajo, de consumo, de dependencia) quitar铆a toda la energ铆a de la m谩quina acumuladora. Es ilusorio pensar que en un futuro pospand茅mico puede tener lugar una revoluci贸n, o alg煤n levantamiento democr谩tico. El organismo colectivo est谩 f铆sica y psicol贸gicamente debilitado, la depresi贸n abunda.

Pero la debilidad puede ser un arma invencible para quienes saben utilizarla estrat茅gicamente y transformarla en conciencia de masas. Reiniciamos la energ铆a social, renunciamos al trabajo y al consumo. Derrotismo masivo, deserci贸n y sabotaje. Que sean nuestras armas en los tiempos venideros.

No hay salida pol铆tica del apocalipsis. La izquierda ha sido el principal instrumento pol铆tico de la ofensiva ultracapitalista durante treinta a帽os, quien deposita sus esperanzas en la izquierda es un tonto que merece ser traicionado, ya que traicionar es la 煤nica actividad que la izquierda es capaz de realizar con competencia.

Los movimientos fueron licuados por una psicosis p谩nico-depresiva. La subjetividad est谩 a merced de la psicosis, socialmente fracturada.

La 煤nica posibilidad que nos queda es una estrategia parad贸jica que transforme la psicodeflaci贸n en una ola de desaceleraci贸n, de bloqueo, de silencio, de extinci贸n de la m谩quina.

Para que vuelva la vida.

Es hora de acompa帽ar el colapso, de apoyar el caos: porque resistir puede frenar la cat谩strofe, pero no puede detenerla .

LA OPCI脫N NUCLEAR

La variante Omicron les queda como ropa nueva a los siniestros viejos hombres blancos que quer铆an quedarse con todas las vacunas. As铆, el virus ha circulado libremente en 谩reas donde la privatizaci贸n del conocimiento biotecnol贸gico hace inaccesible la vacuna. Y el virus ha vuelto, m谩s vivo que nunca. No es tan malo, parece: la variante Omicron es tan peque帽a como sugiere su nombre, y no duele mucho; incluso si en todo el sistema de medios de comunicaci贸n ha comenzado a sonar nuevamente el bombo de alerta sanitaria, incluso si se han bloqueado los viajes de muchos pa铆ses a muchos pa铆ses, en quince d铆as parece que esta variante est谩 circulando r谩pidamente, pero no mata a muchos humanos en el planeta.

Por otro lado, muchos humanos se matan entre s铆.

En Oakland High School, Ethan Crumbley, de 15 a帽os, mat贸 a tiros a cuatro de sus compa帽eros adolescentes. Y Thomas Massie, miembro del Congreso de los Estados Unidos, public贸 una foto de toda la familia frente al 谩rbol de Navidad. Los siete miembros rubios y regordetes de la familia (esposa e hijos) sonr铆en felices y blanden metralletas y rifles de francotirador. El representante de Kentucky coment贸 acertadamente: 鈥淪anta, bring ammo!鈥, “隆Santa, trae municiones!”.

El presidente de este pueblo armado hasta los dientes amenaza a Rusia con la opci贸n nuclear (como la llaman los peri贸dicos), que consiste en excluir a Rusia de SWIFT, el c贸digo de acceso al sistema financiero internacional. T铆midamente, Europa se une al movimiento y susurra: Rusia pagar谩 caro las consecuencias de una invasi贸n de Ucrania.

No s茅 si Putin planea enviar tropas a Kiev el pr贸ximo invierno. S茅 que tiene la v谩lvula de gas y podr铆a cerrarla y dejar que Europa se congele, as铆 que veremos c贸mo termina todo esto.

El general Budanov, jefe del servicio de inteligencia ucraniano, dijo que las fuerzas armadas ucranianas no pueden resistir una posible invasi贸n rusa durante m谩s de una hora. Como resultado, pide a Occidente que intervenga enviando armas y hombres para apoyar la democracia contra la tiran铆a de Putin. “No tenemos suficientes recursos militares para repeler un ataque de Rusia si no contamos con el apoyo de las fuerzas occidentales”.

Por lo tanto, el mundo libre est谩 llamado a defender el nacionalismo ucraniano, y Biden se enfrenta a un dilema exasperante: despu茅s de la debacle afgana, despu茅s del abandono de los colaboradores que quedaron en manos de los talibanes, 驴puede Occidente dejar en paz a su aliado ucraniano, despu茅s de haberlo instado a desafiar al zarismo restaurado?

Dado que la agresividad suele ser un medio para contrarrestar la depresi贸n, Occidente reacciona a la debacle afgana con una nueva promesa de guerra, y esta vez no se trata de medidas a medias: entregas de armas a los nazis ucranianos, boicot de los Juegos Ol铆mpicos de Pek铆n, opci贸n nuclear-financiera contra Mosc煤. La 鈥渙pci贸n nuclear鈥 es una met谩fora, pero de met谩fora en met谩fora, la opci贸n nuclear comienza a aparecer en el escenario del siglo en un sentido muy poco metaf贸rico.

ALL脥 DONDE COMENZ脫 LA BARBARIE NAZI

El 11 de septiembre de 1973, mientras un ciclo de luchas obreras y anticoloniales sacud铆a al mundo en la larga ola de 1968, el golpe de Estado del general Pinochet contra el presidente socialista Salvador Allende, elegido por la mayor铆a de los chilenos, inaugur贸 la barbarie naziliberal: el legado de Hitler y Mussolini se combina con la filosof铆a de la competencia absoluta y la selecci贸n natural propagada por los nuevos economistas de la escuela de Chicago.

En la evoluci贸n natural, los m谩s fuertes, los que mejor se adaptan al entorno, est谩n destinados a ganar, a costa de esclavizar o exterminar a los m谩s d茅biles. En la d茅cada de 1970, Darwin se volvi贸 a proponer como te贸rico de la evoluci贸n social, un enfoque que parec铆a irrefutable, pero que implicaba una naturalizaci贸n de la cultura humana que no pertenece al darwinismo y que borra la originalidad misma de la experiencia. Que definimos como “humano”: la especificidad extranatural del lenguaje, la est茅tica, la 茅tica y el erotismo mismo, entendido como exceso (es decir, como disfrute de lo extranatural).

El darwinismo social descuid贸 el car谩cter propiamente humano del lenguaje, la historia y la econom铆a, y propuso la ley de la jungla como principio universal.

Desde 1973, el flagelo nazi se ha extendido por todo el mundo, apoyado por el poder t茅cnico de las nuevas tecnolog铆as, el poder militar de Estados Unidos y el poder ideol贸gico de la sociobiolog铆a.

Nada de la transformaci贸n pol铆tica de los 煤ltimos cuarenta a帽os puede entenderse sin captar el elemento espec铆ficamente nazi, espec铆ficamente hitleriano, que est谩 en el coraz贸n de la evoluci贸n pol铆tica y econ贸mica de Occidente desde 1973: restaurar el dominio absoluto de los empresarios que hab铆a sido desafiado por la autonom铆a de los trabajadores, y restaurar la supremac铆a blanca sobre el mundo donde la supremac铆a blanca fue desafiada por los movimientos anticolonialistas. Para lograr este programa dual, Occidente ha desatado una ofensiva econ贸mica que ha resultado en un empobrecimiento de las condiciones de vida del proletariado mundial, una reducci贸n a la mitad de los salarios de los trabajadores y una aceleraci贸n mortal de la tasa de producci贸n y extracci贸n.

Y al mismo tiempo, desat贸 una ofensiva ideol贸gica racista y nazi que se materializ贸 a partir de 2016, conquistando gradualmente todo Occidente.

Es en este contexto que cae hoy la victoria de Boric, el candidato que intenta representar el movimiento de estudiantes, mujeres y trabajadores en Chile. Una victoria que es solo un comienzo fr谩gil, porque Boric no tendr谩 mayor铆a en el parlamento, porque las Fuerzas Armadas y los carabineros son los que forjaron a Pinochet. Pero a pesar de su debilidad pol铆tica, puede cambiar la percepci贸n del futuro de manera decisiva.

Donde comenz贸 la barbarie nazi, puede llegar a su fin, si la Asamblea Constituyente es capaz de elaborar el principio de la prevalencia del inter茅s p煤blico en los servicios sociales, las escuelas y la salud, y si sabemos darle al proceso constituyente chileno un modelo ejemplar. importancia simb贸lica.

En el inicio del proceso constituyente, en el origen de la victoria de Boric, se produjo el alzamiento desesperado y extrapol铆tico de octubre de 2019. En todo el mundo, debemos saber que la tragedia que ha tra铆do el capitalismo a nuestras vidas solo puede interrumpirse si sabemos ir m谩s all谩 de la resistencia, si sabemos poner en marcha procesos de sustracci贸n masiva de la l贸gica de la econom铆a, si sabemos hacer de la depresi贸n una palanca para la perturbaci贸n de la econom铆a, el ritmo productivo y el orden pol铆tico.

EN UNA PESADILLA

Mientras tanto, el terror a la salud se intensifica. Moderna y Pfizer ya se han presentado prometiendo que podr铆an producir una vacuna para Omicron en poco tiempo. Desafortunadamente (para ellos) el virus es tan peque帽o que casi no mata a nadie, pero tal vez Pfizer y Moderna puedan convencer a los estados para que financien nuevas investigaciones totalmente innecesarias, tan innecesarias como las incontables horas de cobertura televisiva llena, solo inyecciones, inyecciones e inyecciones.

No quiero que la gente piense que soy un antivacunas. Dios no lo quiera, me privar铆an del derecho a ir a restaurantes, a tomar el tren, a ir a trabajar, e incluso, en breve, a salir de casa.

No soy un antivacunas y creo que la vacuna es 煤til para reducir el peligro viral. No obstante, creo que la tercera dosis es un signo del ego铆smo de los viejos y sombr铆os hombres blancos. La Organizaci贸n Mundial de la Salud se ha pronunciado al respecto, diciendo que en lugar de superinmunizar al mundo rico, la parte sur del mundo deber铆a ser inmunizada para evitar que el virus circule a voluntad. Pero a qui茅n le importa la Organizaci贸n Mundial de la Salud: Pfizer y Moderna quieren vender a quienes tienen dinero y dejar que el virus contin煤e circulando entre quienes no lo tienen. Si el virus regresa con mutaciones, mucho mejor: para Pfizer y Moderna, la ganancia inesperada nunca se detendr谩.

Aunque no soy un antivacunas, me atrevo a sospechar que dos a帽os de una ininterrumpida campa帽a de terror, mientras quiz谩s haya salvado a diez millones de viejos hombres blancos, matar谩n a cien millones de j贸venes en los pr贸ximos diez a帽os. Se habla de un aumento vertiginoso de los suicidios en todo el mundo, y los efectos psicosociales a largo plazo podr铆an resultar mucho m谩s graves que los efectos inmediatos de la pandemia.

A los viejos hombres blancos les importa el aumento de las ganancias, y no les importa que la prolongada campa帽a de terror y distanciamiento est茅 actuando como una bomba de relojer铆a en la psique colectiva. As铆 hemos creado las condiciones para una cat谩strofe ps铆quica, cuyos efectos se ir谩n desarrollando con el tiempo, afectando a personas muy j贸venes que entran en la vida emocional como una pesadilla.

RESISTIR ES NECESARIO PERO NO SUFICIENTE

Mientras tanto, la agresi贸n ultraliberal se est谩 volviendo cada vez m谩s feroz: las desigualdades se est谩n ampliando a una velocidad vertiginosa y la inseguridad laboral se est谩 extendiendo.

Entonces, 驴es necesario resistir?

La resistencia es necesaria, tan incontenible como el instinto de preservar la pura supervivencia. La resistencia a veces puede detener planes nefastos para liquidar la vida social, pero en general solo ralentiza la agresi贸n, pospone la ejecuci贸n. La sociedad est谩 condenada a muerte por la ferocidad de las clases propietarias que la pandemia ha hecho voraz.

驴Hay alguna forma de resistir?

Los trabajadores de GKN y Whirlpool se resisten. La huelga general del 16 de diciembre convocada por CGIL y UIL triunf贸 con una participaci贸n del 80% de los metal煤rgicos.

Pero al gobierno corporativo m谩s descarado de todos los tiempos no le importaba un comino una huelga puramente simb贸lica. En los d铆as posteriores a la huelga, la respuesta patronal y gubernamental fue masiva: el decreto anti-reubicaci贸n se convirti贸 en una enmienda a la maniobra que permit铆a reubicarse a empresas extranjeras con una peque帽a sanci贸n.

El mandato del gobierno de Draghi es destruir la solidaridad social de una vez por todas, aumentar las ganancias, permitir que las empresas globales despidan sin previo aviso y reemplazar empleados por trabajadores precarios.

El conflicto debe ser diario, el flujo de explotaci贸n debe interrumpirse de cualquier manera, porque solo la fuerza puede detener a los esclavistas del gobierno de Draghi. Pero la fuerza de la sociedad se ve debilitada por la pandemia y la depresi贸n.

La resistencia puede frenar la devastaci贸n nazi, no puede detenerla. La clase propietaria tiene una clase pol铆tica subyugada, ignorante y miserable. La alternativa pol铆tica se ha vuelto impensable.

La resistencia es necesaria, pero fr谩gil.

La tarea intelectual de la actualidad no es c贸mo resistir, sino c贸mo interpretar la tendencia y c贸mo revertirla. La tendencia es hacia el colapso social, ambiental y geopol铆tico. Nadie puede detenerlo. Debemos acompa帽ar la tendencia, acompa帽ar el colapso y encontrar el punto donde el colapso revela un nuevo horizonte.

El virus ha desatado el caos que ahora atraviesa la geopol铆tica, el medio ambiente y, por supuesto, la vida social. Debemos seguir la din谩mica del caos, porque en el abismo que abre el caos se encuentra la puerta a formas extra-sist茅micas de supervivencia y autosuficiencia.

EL COLAPSO PSIC脫TICO DE LA MENTE OCCIDENTAL

El orden geopol铆tico se est谩 desintegrando a un ritmo acelerado y los peligros de la guerra est谩n aumentando. La cat谩strofe clim谩tica, que escap贸 al gobierno pol铆tico, se precipita. Como resultado, el frente migratorio se est谩 expandiendo y el genocidio de migrantes por parte del poder blanco agonizante y armado se intensifica. Muros en las fronteras orientales de Europa, alambre de p煤as y perros lobo para defender nuestra criminal civilizaci贸n contra los desesperados. La Uni贸n Europea se parece cada vez m谩s a la Europa de 1941.

El colapso psic贸tico de la mente occidental conduce a un colapso geopol铆tico global. Despu茅s de la debacle afgana, la reacci贸n estadounidense tiene todas las caracter铆sticas de un ataque de p谩nico. El organismo envejecido de Occidente percibe el acercamiento de una depresi贸n ps铆quica de proporciones pand茅micas y, para escapar del torbellino depresivo, escenifica una comedia hist茅rica que corre el riesgo de terminar en una tragedia colosal.

En la primera semana de diciembre, la crisis de Ucrania se convirti贸 en un enfrentamiento agresivo por ambas partes.

Putin reiter贸 que la alianza militar de Ucrania con Occidente es una l铆nea roja que no debe cruzarse. Por tanto, no retirar谩 las tropas desplegadas en la frontera (174.000 hombres) hasta que tenga la certeza de que la OTAN no desplegar谩 ni hombres ni armas en su frontera. Biden promete responder en caso de una invasi贸n, pero despu茅s de Kabul nadie puede confiar en Estados Unidos.

Y esta es precisamente la raz贸n por la que Biden no puede ceder.

Solo en t茅rminos psicopatol贸gicos podemos descifrar esta din谩mica geopol铆tica. La derrota afgana precipit贸 la percepci贸n de un declive inevitable, la perspectiva de una depresi贸n epid茅mica, y ahora la mente occidental est谩 reaccionando con una psicosis de p谩nico que podr铆a ser el preludio de un acto suicida.

Nada puede interrumpir la din谩mica de esta intersecci贸n de delirios paranoicos, lo 煤nico que podemos hacer es prepararnos para el caos imaginando l铆neas de vuelo.

LA PSICODEFACI脫N Y LAS ALTERNATIVAS DE SUBJETIVIZACI脫N

Si este es el panorama geopol铆tico de tendencia, 驴cu谩l es la noticia proveniente del 谩mbito de la subjetividad social? 驴Qu茅 efecto tiene la pandemia en las expectativas de otro mundo, en la psique social, en la imaginaci贸n de un futuro?

La prolongada campa帽a medi谩tica de terror, el distanciamiento social y la internalizaci贸n del miedo han creado las condiciones para una deshabituaci贸n en el contacto, una conciencia f贸bica del cuerpo del vecino, y especialmente de sus labios. El erotismo se paraliza, destrozando el placer de la sociabilidad.

El tratamiento de salud obligatorio impuesto a todo el cuerpo social cre贸 las condiciones para una guerra civil biopol铆tica, una violaci贸n sist茅mica del habeas corpus. Aqu铆 es donde debemos comenzar a comprender y redefinir nuestras categor铆as pol铆ticas y terap茅uticas.

En la deriva de la pandemia, veo una ola psicodeflacionaria extendi茅ndose: deflaci贸n de la energ铆a ps铆quica, desaceleraci贸n de la imaginaci贸n, par谩lisis virtual del cuerpo colectivo. Pero en esta ca铆da de poder, en este miedo al contacto que ha provocado el virus, surgen varias l铆neas de fuga.

Desde hace alg煤n tiempo, la mayor铆a de los pueblos ha seguido una l铆nea de fuga fascista: la agresi贸n a la identidad como reacci贸n a la inminente depresi贸n.

Se trata de encontrar una l铆nea de huida aut贸noma, y 鈥嬧嬅﹕ta pasa por el camino psico (esquizo) -anal铆tico de elaboraci贸n colectiva del sufrimiento mental.

Lo que se necesita con urgencia es un movimiento para reactivar el erotismo colectivo, para remodelar las expectativas de otro mundo. 驴Qu茅 tipo de vida podemos imaginar en los d铆as del colapso psic贸tico de Occidente?

El dinero no puede revivir una sociedad sumida en la depresi贸n, plagada de oleadas de p谩nico y rabia loca.

ECONOM脥A Y PSICOSIS DEPRESIVA

Sigo atentamente las opiniones de Paul Krugman en The New York Times porque lo considero uno de los economistas m谩s previsores y honestos. Pero es economista y los l铆mites epistemol贸gicos de su conocimiento le impiden ver lo que est谩 sucediendo. Parece que para un economista todo tiene que explicarse en t茅rminos econ贸micos: fluctuaciones del mercado, salarios al alza y a la baja, inflaci贸n, tipos de inter茅s. Todas estas cosas son importantes, por supuesto.

Para una familia trabajadora, es muy importante que los salarios aumenten y que su poder adquisitivo sea estable. Pero si el an谩lisis del mundo en el que vivimos se reduce a valores econ贸micamente cuantificables, corremos el riesgo de no comprender la esencia de los procesos en curso. Tomemos, por ejemplo, el art铆culo que Krugman public贸 en el New York Times hace unos d铆as. El art铆culo se basa en dos estudios de la Oficina de Estad铆sticas Laborales, cuyos resultados sorprenden a Krugman y lo llevan a plantearse preguntas que no puede responder. Krugman comienza diciendo que el panorama econ贸mico de Estados Unidos se ve muy bien, de hecho parece que despu茅s de la contracci贸n de 2020 estamos ante la mejor recuperaci贸n econ贸mica en d茅cadas.

Sin embargo, por lo que se puede deducir de la lectura de los resultados de la investigaci贸n, parece que los consumidores se sienten muy abatidos y esta percepci贸n negativa de la econom铆a termina pesando sobre las preferencias electorales del presidente Biden. Entiendo perfectamente que Krugman, un apasionado defensor del Partido Dem贸crata y partidario de Biden, lamenta que las actuaciones de su presidente hasta ahora hayan sido desastrosas, tanto en pol铆tica exterior (debacle de Kabul, provocaci贸n sin sentido contra China, y ahora contra Rusia). que en la implementaci贸n de su megaplan financiero, que se redujo a la mitad y perdi贸 por el camino casi todos sus objetivos sociales (especialmente la educaci贸n gratuita).

Pero la econom铆a va bien, dice Krugman; el empleo ha aumentado a niveles previos a la contenci贸n, el motor de crecimiento est谩 funcionando a toda velocidad, el consumo de energ铆a ha aumentado a煤n m谩s (provocando tornados y preparando nuevos incendios).

Pero luego, se pregunta Krugman: “驴Tienen raz贸n los consumidores? 驴Vamos a decir que esta econom铆a es mala cuando los datos muestran que es muy buena? Y si, de hecho, la econom铆a no va mal, 驴por qu茅 la mayor铆a dice lo contrario?”.

Buena pregunta. 驴C贸mo es posible que los trabajadores estadounidenses, que deber铆an estar celebrando los enormes aumentos en las ganancias y los peque帽os aumentos en sus salarios, contin煤en enfurru帽ados, nerviosos e infelices?

Krugman intenta responder con las herramientas a su disposici贸n: 鈥淓l aumento de los precios ciertamente ha erosionado los aumentos salariales, aunque el ingreso personal per c谩pita permanece por encima de su nivel prepand茅mico. Me da la impresi贸n de que la inflaci贸n tiene un efecto corrosivo sobre la confianza, incluso cuando los salarios suben, porque da la impresi贸n de que las cosas est谩n fuera de control鈥.

La inflaci贸n es la causa econ贸mica de la ansiedad. 驴Pero cree realmente Krugman que los consumidores (que no son consumidores, sino seres humanos con una vida que no se trata solo de cobrar dinero y gastarlo) est谩n de mal humor porque la inflaci贸n parece haber vuelto?

En un destello de inteligencia transecon贸mica, Krugman descubre que obtienes diferentes respuestas cuando le preguntas a la gente “驴c贸mo est谩s?” En lugar de “驴c贸mo va la econom铆a?”. Pero el pobre Krugman no logra desarrollar esta idea y contin煤a lamentando la buena salud de la econom铆a a pesar de una inflaci贸n baja predecible. Y all铆 grita desesperado: 鈥淓n pocas palabras, la evaluaci贸n fuertemente negativa de la econom铆a est谩 en desacuerdo con cualquier otro indicador que se pueda imaginar. Entonces, 驴qu茅 est谩 pasando? Es importante mantener el sentido de la proporci贸n. 脡sta es una econom铆a muy buena, aunque hay algunos problemas. No dejes que los predicadores de la fatalidad te digan que no lo es鈥.

Ahora bien, 驴cu谩l es el punto que el pobre Krugman no ve? La cuesti贸n es, en mi humilde opini贸n, que la experiencia de los 煤ltimos a帽os, y en particular la experiencia del virus, del miedo, de la muerte, ha hecho que la gente piense en la vida en t茅rminos que no est谩n resueltos mediante la seguridad del puesto de trabajo (que, adem谩s, es completamente aleatoria).

El viejo dicho 鈥渋t鈥檚 the economy, stupid鈥 (“es la econom铆a, est煤pido”) deber铆a reescribirse: 鈥渋t鈥檚 the psychology, stupid鈥 (“Es la psicolog铆a, idiota”). El colapso psic贸tico neutraliza la fuerza de la econom铆a. Muchos se han planteado la siguiente pregunta: 驴por qu茅 dedicar toda su vida a un trabajo mal pagado (o incluso bastante bien pagado), cuando no tiene sentido, es deprimente, te vac铆a y aleja de los dem谩s? 驴Por qu茅 vivir en condiciones de permanente humillaci贸n?

Muchos se han ido: cuatro millones y medio de trabajadores estadounidenses han renunciado a sus trabajos. Dimitieron.

Muchos se han unido a las hordas de Trump y predicadores evang茅licos.

Muchos han tomado fentanilo y Oxycontin hasta que han sufrido una sobredosis. Algunos tomaron la ametralladora de su padre y fueron a la escuela a matar a media docena de sus compa帽eros.

Todo esto est谩 definitivamente m谩s all谩 del alcance de la econom铆a de Krugman, si es que es una ciencia. Pero el futuro del mundo, en mi humilde opini贸n, se desarrollar谩 seg煤n las l铆neas producidas por el colapso mental en lugar de las l铆neas de la econom铆a. Ante la muerte, el p谩nico y la depresi贸n, el dinero pierde su poder.

Los pilotos autom谩ticos iluminados entrenados en Goldmann Sachs pronto se dar谩n cuenta de esto. Creen que el dinero puede hacer cualquier cosa, pero estropean las cosas.

El dinero no puede resucitar a una sociedad sumida en la depresi贸n, plagada de oleadas de p谩nico y rabia loca.

El dinero no puede vencer a la resignaci贸n organizada, porque resignarse a la impotencia de la voluntad pol铆tica permite activar una sensibilidad apocal铆ptica, y por tanto igualitaria y frugal.

S贸lo de esta sensibilidad al apocalipsis puede reaparecer la capacidad de imaginar, hoy paralizada.