De parte de Periodico Anarquia January 13, 2022 5 puntos de vista

En la organizaci贸n cibern茅tica de la producci贸n el teletrabajo es una consecuencia l贸gica que logr贸 avanzar velozmente gracias a la pandemia. Un avance m谩s en la reestructura del capitalismo que profundiza la atomizaci贸n, el aislamiento y la hipervigilancia. No es, sin embargo, parte de una conspiraci贸n secreta sino m谩s bien un paso m谩s de un sistema que hace tiempo se encamina a neutralizar las comunidades, la diversidad social y que impone sus modos de existencia basados en la explotaci贸n y cada vez m谩s en la 鈥渁uto explotaci贸n鈥. Con la pandemia grandes sectores capitalistas han triplicado sus ganancias a la par que se han empeorado las condiciones de vida de millones de personas. Mientras tanto, los Estados cumplen su rol y fortalecen sus aparatos de vigilancia y represi贸n, no sea cosa que se es ocurra al pobrer铆o levantarse.

El teletrabajo empeora las condiciones de vida para todxs intentando imponer la idea opuesta. Se vende la idea de comodidad, seguridad y las empresas dejan incluso espacio para 鈥渁justar鈥 y negociar cosas como pagar la electricidad, agua y los equipos de trabajo. Mientras tanto, el tiempo libre se difumina, se da mayor entrada a las empresas que lucran con la informaci贸n y el trabajo presencial se 鈥渁justa鈥 para abajo. As铆, el trabajo y la m谩quina capitalista se han metido en nuestras casas, ahora tenemos a lxs patronxs dentro de nuestros hogares.

Dicha imposici贸n es creada y potenciada adem谩s por un gran aparato propagand铆stico que vincula la meritocracia (romantizando el 鈥渟谩lvese quien pueda鈥), la competencia ininterrumpida y el ego铆smo, al goce del consumo. No es de extra帽ar entonces la epidemia de depresi贸n y la b煤squeda desesperada de sentidos en cualquier nueva teor铆a de la conspiraci贸n. Todo ha sido mercantilizado y la fuerza principal de este proceso somos nosotrxs mismxs, m谩s separadxs, atomizadxs y encerradxs que nunca. Por supuesto que la mayor铆a no trabaja desde su casa pero la reestructura nos envuelve a todxs directa o indirectamente. Como siempre, adem谩s, a los pa铆ses del tercer mundo les toca en la reestructura un papel a煤n m谩s triste.

Debemos comenzar el gran sabotaje a la maquinaria capitalista creando sentidos nuevos en nuestras comunidades de lucha y potenciando la anarqu铆a como desobediencia cotidiana interrumpiendo su normalidad y sus imposiciones. El campo de batalla est谩 en todas partes y no estamos empezando de cero.

