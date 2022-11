–

Dialogamos con Amberin Zaman, reconocida periodista de origen turco, del portal Al Monitor, especializada en Medio Oriente. Autora adem谩s del libro Turkey and the Kurds: The Blood-Stained Path to Peace, reflexiona con nosotros sobre algunas din谩micas y crisis del Medio Oriente contempor谩neo.

-En mi opini贸n, adem谩s de los conflictos armados, las invasiones en Medio Oriente, hay una revoluci贸n cultural en la que las mujeres, las minor铆as 茅tnicas y los disidentes sexuales juegan un papel central. En ese sentido, los kurdos son quiz谩s la naci贸n ejemplar de estos procesos y desaf铆os al orden estatal de Medio Oriente. 驴Qu茅 pasa con los kurdos en el Medio Oriente, c贸mo podemos pensar en ellos en estas revoluciones culturales y pol铆ticas que les menciono?

-Las mujeres kurdas atrajeron la atenci贸n mundial a trav茅s de su valiente postura al frente de la batalla contra el Estado Isl谩mico (ISIS). Pero tenemos que ser precisos. Estas son mujeres que forman parte de un movimiento pol铆tico y armado, fundado por Abdullah 脰calan, el l铆der encarcelado del Partido de los Trabajadores del Kurdist谩n (PKK).

Durante muchos a帽os ha defendido la igualdad de derechos y la discriminaci贸n positiva a favor de las mujeres, argumentando que sin ellas ninguna revoluci贸n puede tener 茅xito o completarse. Esta filosof铆a est谩 encarnada en una doctrina llamada Jineoloj卯. Jin, como sabemos, significa 鈥渕ujer鈥 en kurdo, gracias al eslogan inspirado en 脰calan 鈥淛in Jiyan Azadi鈥. Mujer, vida y libertad es la consigna que ahora se canta en todo Ir谩n.

Las mujeres ocupan posiciones de poder en la administraci贸n dirigida por los kurdos en el noreste de Siria, que, a su vez, reconoce abiertamente su lealtad a 脰calan. En Turqu铆a, el principal bloque pro-kurdo, el HDP, que tambi茅n tiene v铆nculos ideol贸gicos con 脰calan, pero rechaza cualquier v铆nculo con el PKK, que es designado como una organizaci贸n terrorista por los Estados Unidos y la UE, tiene un sistema de co-presidencia, en el que hombres y mujeres comparten el poder. A pesar de que el patriarcado a煤n persiste dentro de estos grupos, sirven de inspiraci贸n para millones de mujeres kurdas comunes y como un recordatorio de su propio poder.

Mientras que otros partidos kurdos y sus afiliados armados tienen mujeres en sus filas, son figuras m谩s simb贸licas. El patriarcado y la violencia contra las mujeres siguen siendo un flagelo en Medio Oriente y tambi茅n entre los kurdos. Ser铆a enga帽oso retratar a todos los kurdos como progresistas y laicos. Algunos, de hecho, se unieron al Estado Isl谩mico.

-La nueva revoluci贸n social en Ir谩n es una nueva crisis de legitimidad para el r茅gimen iran铆. Ya antes, el r茅gimen logr贸 salir de estas crisis con represi贸n y promesas de reformas. 驴Qu茅 tiene de diferente esta rebeli贸n de las anteriores?

-Las diferencias son m煤ltiples. Por un lado, no se limitan a un estrato particular de la sociedad, ya sean estudiantes, la clase media urbana o los pobres rurales.

Y aunque el r茅gimen ha estado respondiendo con fuerza letal, hay pocas se帽ales de que la gente est茅 lista para detenerse. Las protestas se han extendido a las escuelas secundarias. Los trabajadores petroleros se han unido.

Las protestas no son solo una reacci贸n de las mujeres a la represi贸n de las mujeres, aunque eso es lo que proporcion贸 la chispa. Es la acumulaci贸n de d茅cadas de ira por la falta de oportunidades, la corrupci贸n y la crueldad sufridas bajo el gobierno clerical isl谩mico.

Y esta vez, las protestas cruzaron las l铆neas 茅tnicas, sociales y confesionales, con iran铆es no kurdos por primera vez reconociendo que los kurdos han sido maltratados durante mucho tiempo y elogiando sus sacrificios en nombre de la libertad. Mahsa Amini o Zhina -su nombre kurdo era Zhina-, era kurda, como saben, y la peor parte de la represi贸n actual se est谩 dirigiendo contra los kurdos en las 谩reas de mayor铆a kurda en el noroeste de Ir谩n. El r茅gimen tiene un largo y oscuro historial de reprimir brutalmente a sus kurdos, que se cree que representan alrededor del 10 por ciento, si no m谩s, de la poblaci贸n de Ir谩n.

De hecho, las autoridades est谩n desesperadas por retratar los disturbios actuales como orquestados por potencias extranjeras que est谩n utilizando a los kurdos para debilitar y desmembrar a la Rep煤blica Isl谩mica. Pero esta vez, la gente no est谩 comprando ese discurso.

Dicho esto, el nacionalismo persa sigue siendo una fuerza muy potente en Ir谩n. Por lo tanto, ser铆a prematuro pronunciar un cambio importante a favor de los kurdos, que por cierto resultan ser mayoritariamente sunitas.

-Hablemos de otro pa铆s en el que te especializas, Turqu铆a. Nos acercamos al centenario de la rep煤blica fundada por Atat眉rk, con un l铆der como Erdogan que ha implementado poderosas pol铆ticas de cambio cultural en el pa铆s durante m谩s de 20 a帽os. Gezi, la resistencia en la Universidad Bogazici nos muestra un sector de la sociedad turca cansado de Erdogan. En las elecciones de 2023, tan simb贸licas, 驴hay opciones para sacar a Erdogan del poder? 驴Cu谩les ser铆an esas opciones?

-Si hubiera elecciones libres y justas en Turqu铆a, hay pocas dudas de que Erdogan y su Partido de la Justicia y el Desarrollo (AKP) ya no estar铆an en el poder. Pero las elecciones en Turqu铆a ya no son justas y con cada nuevo cambio introducido por el gobierno, son cada vez menos libres. El ex l铆der del HDP y el pol铆tico m谩s talentoso del pa铆s, Selahattin Demirtas, se ha estado pudriendo en la c谩rcel desde octubre de 2016.

Un sinn煤mero de otros pol铆ticos, activistas y disidentes siguen encarcelados con los cargos m谩s endebles. No hay independencia judicial de la que hablar y los medios de comunicaci贸n est谩n controlados, en gran medida, por conglomerados progubernamentales que reciben grandes contratos a cambio de seguir la l铆nea del partido. Una nueva ley de censura hace que sea a煤n m谩s dif铆cil criticar al gobierno sin enfrentar un juicio.

Sin embargo, por primera vez hay una esperanza real de que la oposici贸n pueda tener 茅xito en derrotar a Erdogan. La econom铆a est谩 en ca铆da libre. La lira turca est谩 de rodillas. Un n煤mero creciente de ciudadanos ya no puede permitirse comprar suficiente pan, y mucho menos carne o verduras con una inflaci贸n anual que supera el 80 por ciento. Las encuestas de opini贸n sugieren consistentemente que Erdogan ser铆a derrotado en una segunda vuelta con cualquiera de los posibles candidatos de la oposici贸n. El hecho de que la oposici贸n arrebatara Estambul y Ankara a Erdogan en las elecciones municipales de 2019 se presenta como la prueba de que vencerlo, a pesar de todas las probabilidades, es posible. Por primera vez, los principales partidos de la oposici贸n est谩n trabajando juntos. Pero persisten las diferencias sobre el papel de los kurdos con el partido nacionalista Iyi, declarando abiertamente que no trabajar谩 con ellos en ning煤n gobierno futuro. Sin embargo, sin los kurdos la oposici贸n nunca podr铆a haber ganado Estambul y tampoco podr铆a ganar en todo el pa铆s.

C贸mo la oposici贸n cuadra ese c铆rculo no es m谩s que uno de los m煤ltiples desaf铆os que enfrenta. Todav铆a tiene que presentar un programa coherente m谩s all谩 de decir que reintroducir谩 la democracia parlamentaria. Y no hay un solo candidato en el campo que est茅 a la altura de Erdogan en t茅rminos de inteligencia pol铆tica y s铆, hay que reconocerlo, carisma.

A los turcos les gustan los l铆deres fuertes y a煤n podr铆a persuadirlos de que sigue siendo su mejor garant铆a en la turbulencia global de hoy. Mientras tanto, Erdogan ha comenzado a revelar una serie de subsidios destinados a ganarse a los votantes. El sistema est谩 s贸lidamente apilado a su favor. Ciertamente, empujar谩 los l铆mites de la legalidad y probablemente los sobrepasar谩 para asegurar su posici贸n, digamos a trav茅s del relleno de boletas aqu铆 y all谩. Pero puede ser que no necesite ir demasiado lejos, no tiene problema en manchar a煤n m谩s su credibilidad internacional, para garantizar su dominio. Para los millones de turcos que desean un cambio, esa es en cierto sentido la perspectiva m谩s deprimente de todas.

-Siria e Irak son dos Estados que podr铆amos llamar fracasados y en los que las crisis pol铆ticas y econ贸micas son permanentes. 驴Cu谩les son las opciones a mediano plazo m谩s viables para estos pa铆ses? Estamos lejos de pa铆ses funcionales o reg铆menes leg铆timos y la Primavera 脕rabe ha quedado atr谩s. 驴Qu茅 podemos esperar en el futuro para estos pa铆ses?

-Es muy dif铆cil predecir el futuro de cualquiera de los dos pa铆ses.

Irak, a pesar de su disfunci贸n, est谩 a煤n mejor. Simplemente, logr贸 elegir un presidente y un primer ministro, a pesar de que tom贸 un a帽o y bastante violencia para lograrlo. La corrupci贸n, la mala gesti贸n, las divisiones 茅tnicas y sectarias, y la enorme influencia iran铆, por no mencionar los incesantes ataques turcos, siguen siendo enormes obst谩culos para un progreso significativo. Sin embargo, es para bien o para mal un sistema democr谩tico. Los kurdos de Irak gozan de m谩s derechos que cualquier otro de sus hermanos, ya sea en Turqu铆a, Siria o Ir谩n. Occidente sigue comprometido con Irak y eso ofrece esperanza. Mientras Occidente est茅 comprometido, habr谩 presi贸n sobre Irak para que se reforme y se comporte como un actor responsable en el escenario mundial.

Siria, por otro lado, es un pa铆s roto. M谩s de una cuarta parte de su poblaci贸n son refugiados, mientras que otra cuarta parte son desplazados internos, y la gran mayor铆a en el pa铆s vive por debajo del umbral de pobreza. El r茅gimen sigue siendo un paria internacional y es tan represivo como lo era antes del conflicto civil, si no m谩s.

El pa铆s ha sido efectivamente dividido con los grupos kurdos respaldados por Estados Unidos que administran partes del norte y noreste y, en consecuencia, controlan la mayor parte de sus campos petroleros, tierras agr铆colas y represas. Los turcos y sus aliados rebeldes sunitas controlan grandes franjas del norte y noroeste y el r茅gimen y sus partidarios rusos e iran铆es, el resto.

No hay absolutamente ninguna se帽al de que el r茅gimen est茅 dispuesto a abordar las demandas y mucho menos a compartir el poder con ninguno de estos grupos. Mientras tanto, el Estado Isl谩mico sigue siendo una seria amenaza.

-Un tema preocupante en Medio Oriente es la p茅rdida de la democracia, no me refiero s贸lo a los procesos electorales, sino a un espacio p煤blico en el que las ideas se debaten libremente. Turqu铆a, Ir谩n y Siria reprimen fuertemente a periodistas y acad茅micos independientes. 驴Qu茅 actor internacional (Estados Unidos, Europa) puede hoy ayudar a la democratizaci贸n de Medio Oriente? 驴Tendremos que conformarnos con un Medio Oriente autoritario?

-Estas son preguntas muy dif铆ciles. Hay que decir que en la mayor parte de Medio Oriente nunca hubo democracia, por lo que la p茅rdida de ella es realmente un punto discutible. Creo que el jurado todav铆a est谩 deliberando sobre si las intervenciones occidentales son 煤tiles. Libia es un desastre. El resultado de la intervenci贸n estadounidense en Irak basada en una falsedad es evidente. S铆, tiene una apariencia de proceso democr谩tico, de pluralismo, pero 驴a qu茅 precio?

Por supuesto, corresponde a los pueblos de esos pa铆ses decidir su propio futuro. Pero incluso cuando han tomado el asunto en sus propias manos y derrocado reg铆menes corruptos y crueles como en T煤nez, la triste realidad es que poco ha mejorado en sus vidas. La econom铆a de T煤nez est谩 fallando. Es por eso que muchos en T煤nez estaban encantados cuando su nuevo presidente disolvi贸 el parlamento el a帽o pasado. Pero parece que su prop贸sito principal no era marcar el comienzo de un nuevo orden m谩s democr谩tico, sino acumular el poder en sus propias manos. En ese sentido, T煤nez es un ejemplo perfecto de c贸mo la pol铆tica occidental puede influir en la pol铆tica interna. Si los donantes occidentales le dan a este presidente un salvavidas econ贸mico, esto le dar谩 m谩s tiempo y espacio para proceder con su desmantelamiento de la democracia. Por otro lado, si retiene fondos, habr谩 m谩s tunecinos en las calles manifest谩ndose contra el presidente y quiz谩s, como espera la oposici贸n, conduzcan a su derrocamiento. Pero no necesariamente. Podr铆a volverse a煤n m谩s represivo. Por lo tanto, no solo habr铆a un mayor retroceso democr谩tico, sino a煤n m谩s dificultades econ贸micas que llevar铆an a cada vez m谩s tunecinos a arriesgar sus vidas para llegar a Europa, donde no son deseados.

Estas son decisiones dif铆ciles, a diferencia de Ucrania, donde hay una situaci贸n muy clara de agresor y v铆ctima, y lo m谩s importante para Washington, Londres, Par铆s y Berl铆n, el n煤cleo mismo de Europa amenazado.

Es muy dif铆cil imaginar c贸mo volver a unir el pa铆s a menos que haya un cambio fundamental en Damasco. Sin embargo, el status quo tambi茅n parece cada vez m谩s insostenible. En Turqu铆a, hay una creciente hostilidad hacia los refugiados sirios con llamamientos para que sean expulsados. Erdogan ha comenzado a expresar abiertamente su voluntad de tratar con el presidente sirio Bashar Al Assad, el mismo hombre que trat贸 de derrocar sangrientamente, con la esperanza de llegar a un acuerdo que permita a algunos de los sirios en Turqu铆a regresar y que el ej茅rcito turco d茅 otro golpe a los kurdos. 驴Cu谩nto tiempo aguantar谩n los estadounidenses sin objetivos claros que no sean contener la amenaza del Estado Isl谩mico? 驴Y qu茅 impacto tendr谩 una Rusia debilitada? 驴Envalentonar谩 a los rebeldes? Por ahora, el efecto m谩s inmediato es que abri贸 m谩s espacio para la influencia iran铆. Siria seguir谩 siendo a corto y mediano plazo una fuente de inestabilidad para la regi贸n y de miseria para su propio pueblo.

FUENTE: Manuel F茅rez Gil / Informe Oriente Medio

