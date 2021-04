Compartimos la carta que acabamos de recibir de Mohamed Achraf, donde explica las coacciones y represalias que est谩 recibiendo por hacer una huelga de hambre, para reivindicar su libertad y la de sus compa帽eros (ya que cumpli贸 su condena hace 2 a帽os y medio y sigue en prisi贸n preventiva), y sobre la muerte de otra persona presa por desatenci贸n m茅dica, donde lo acusan a el y a otro compa帽ero.

14-03-2021

隆Luchar por la libertad y la dignidad!

(鈥) Por aqu铆 ya sabes, como siempre resistiendo, luchando y reivindicando nuestros derechos, y plantando cara y luchando contra las cloacas del estado, tanto las policiales, judiciales, como las carcelarias. Inici茅 otra huelga de hambre el 2 de marzo, en protesta contra dichas cloacas y sus abusos, torturas, malos tratos, inquisici贸n y violaciones sistem谩ticas a mis derechos y a lxs de lxs compa帽erxs presxs pol铆ticxs islamistas, y reivindicando mi libertad y la de mis compa帽erxs de causa, porque nos tienen secuestradxs ilegalmente sin ning煤n fundamento, despu茅s de cumplir la condena entera.

Y ahora, despu茅s de dos a帽os y medio de prisi贸n preventiva, el juzgado de instrucci贸n n潞 1 de la audiencia nacional nos procesa acus谩ndonos de integraci贸n en organizaci贸n terrorista! sabiendo que hemos cumplido condena por lo mismo. El auto de procesamiento carece totalmente de motivaci贸n, lo que viola las propias leyes y derechos fundamentales. Dicho auto es un insulto y una verg眉enza en un estado presuntamente de derecho. Nos procesan por tener amistad entre nosotros, por comunicarnos por cartas, por darnos 谩nimos unos a otros, por salir al patio y por hacer deporte en el patio y, por compartir la misma ideolog铆a; el islam! Eso son los motivos que pone el juez en su auto infame. Eso demuestra el grado de odio profundo e islamofobia e inquisici贸n contra lxs musulmanes por serlo y contra el islam. Nos procesan a los cinco por integraci贸n en el islam!

La causa contra nosotros, su instrucci贸n est谩 plagada de irregularidades e ilegalidades y violaciones de nuestros derechos fundamentales a la defensa, a la presunci贸n de inocencia y a la tutela judicial efectiva, y al proceso y juicio justo. Sigo luchando contra esas injusticias judiciales y carcelarias. Estoy en huelga de hambre extrema, bebo solamente agua sin nada, en estos trece d铆as he perdido casi diez kilos. En los controles diarios de peso, tensi贸n y glucemia lxs enfermerxs me maltratan para coaccionarme para dejar la huelga, excepto una enfermera. El que suele hacerme el control es el supervisor de enfermer铆a, es un maltratador, que act煤a de manera chulesca y agresiva y muy poco profesional. La primera vez que vino a hacerme el control era el segundo d铆a de huelga a 煤ltima hora de la tarde estando yo en el patio. En compa帽铆a de los carceleros me saca al pasillo al lado de la puerta del patio de la galer铆a 3 del m贸dulo de aislamiento, para hacerme el control all铆 mismo! y a pesar de mi protesta, me hizo el control encima del cubo de basura. Al d铆a siguiente me hizo el control a trav茅s de los barrotes de la puerta de mi celda, a pesar de mi protesta, al tercer d铆a vino otra vez a hacerme el control a trav茅s de los barrotes y me negu茅 solicitando que me saque a la enfermer铆a, y present茅 varias quejas contra el ante la directora. Despu茅s empezaron a sacarme a la enfermer铆a del m贸dulo de aislamiento. Dicho enfermero sigui贸 y sigue maltrat谩ndome y como represalia y venganza por las quejas que he presentado contra 茅l, se niega a facilitarme los resultados del control y me dice: 鈥減铆delos por escrito鈥 y cuando le advierto que le voy a denunciar, se pone chulo y me dice: 鈥渆st谩s tardando, escr铆bela con mayuscula鈥. Ha incitado a otrxs enfermerxs contra m铆, que antes actuaban correctamente y me facilitaban los resultados, ahora se niegan y act煤an de la misma manera que 茅l. He presentado quejas contra ellxs ante la directora, y presentar茅 quejas y denuncias ante los juzgados competentes incluyendo a la directora por no tomar medidas contra dichxs enfermerxs maltratadorxs y torturadorxs.

En las huelgas de hambre en todas las c谩rceles siempre lxs enfermerxs nos tratan mal, exceptuando muy pocxs de ellxs, el enfermero supervisor maltratador me meti贸 un parte y me sanciono inventando que le hice una peineta cuando me estaba pinchando el dedo para la prueba de glucemia! En ning煤n momento le hice ninguna peineta. Le d铆 el dedo medio porque otros dedos ten铆an pinchazos y me dol铆an, cada d铆a cambio de dedo para no cargar el mismo dedo de pinchazos y como es acomplejado lo tom贸 como una peineta, lo hizo por venganza. Lamentablemente, el d铆a 12 de marzo, por la tarde sobre las 17h en el patio de la tercera galer铆a del m贸dulo de aislamiento, un preso enfermo mental llamado Jos茅 Valle Jim茅nez, mat贸 a otro preso enfermo mental llamado Rafael Moreno Montes a pu帽etazos y patadas y se ensa帽贸 con 茅l, porque le di贸 un brote psic贸tico. Los dos presos estaban conmigo en la misma galer铆a tercera, y sal铆an juntos al patio desde hace muchos meses, porque tienen el mismo art铆culo, eran amigos y lo llevaban muy bien entre ellos, no ten铆an ning煤n problema entre ellos y de repente pas贸 esa tragedia. La culpa y la responsabilidad es de la c谩rcel, sus responsables y de los servicios m茅dicos. Llevo meses denunciando la situaci贸n cruel e inhumana que sufren lxs enfermxs mentales, que sufren abandono y desatenci贸n m茅dica especializada, que empeora su situaci贸n ya por si misma dram谩tica.

Los m贸dulos de aislamiento se han convertido en un trastero para esconder a lxs enfermxs y enajenadxs mentales. Aqu铆 hay varios de ellos, unos siete o ocho. Su estado es lamentable en todos los aspectos, los tienen abandonados, les atiborran de pastillas y les dejan anulados y sin voluntad. No se asean, ni se duchan, ni lavan su ropa, ni limpian sus celdas, ni salen al patio, y si salen lo hacen una vez cada varios meses. No viene nadie a hablar con ellos, ni a asistirles, ni educadorxs, ni trabajadorxs sociales, ni psic贸logxs, ni psiquiatras, ni nadie. Nadie se interesa en ellos.

Jos茅 Valle lleva m谩s de dos semanas pidiendo ayuda psicol贸gica y psiqui谩trica, hablando con los carceleros y con lxs m茅dicxs de turno, dici茅ndoles que escucha voces, no pod铆a dormir, le dan brotes psic贸ticos, sufre esquizofrenia paranoide, y avis谩ndoles que se encuentra muy malo psicol贸gicamente y que puede hacer cualquier locura inconscientemente. Nadie le hizo caso y no recibi贸 ninguna atenci贸n psicol贸gica o psiqui谩trica. Lo que empeor贸 su estado mental es la decisi贸n m茅dica de quitarle parte de la medicaci贸n psiqui谩trica recetada por el psiquiatra. Se quej贸 varias veces a la m茅dica para que le devolviera su tratamiento, pero no le hicieron caso. El d铆a 4 de marzo, por la madrugada le dio un ataque y brote psic贸tico, avis贸 por interfono a los carceleros, pero no le hicieron caso, eso fue entre las 2 y 3h. A la hora de recuento, cuando pas贸 el carcelero, le llamaba porque no se ve铆a en su celda y no daba se帽ales de vida. No contestaba, tuvieron que entrar en su celda, le encontraron debajo de la cama inconsciente, durmiendo y enajenado, eso fue a las 8h. Se lo llevaron a enfermer铆a, despu茅s lo trajeron y lo metieron en una celda con cristalera de la primera galer铆a, en observaci贸n bajo vigilancia de los ordenanzas que se turnaban. Despu茅s de cuatro d铆as, lo trajeron a su celda de la tercera galer铆a.

La misma ma帽ana de los hechos de 4 de marzo, vinieron unos diez carceleros acompa帽ados de dos jefes de servicios y me cachearon la celda, tirando todo abajo y me hicieron cacheo con desnudo integral, sin bata. Cuando les ped铆 explicaciones del motivo de dicho cacheo ilegal y sin fundamento, me dijeron que no hay ning煤n motivo! cuando les ped铆 la orden del cacheo, me dijeron que hay una orden, pero se negaron a ense帽谩rmela. Eso fue entre las 12:41 y 12:51h. A las 19h me entregaron la orden del cacheo donde pone por motivo de sospecha de acopio de medicaci贸n psiqui谩trica! El motivo es absurdo, insostenible y cae por su propio peso, porque a mi no me dan ninguna medicaci贸n y no tomo ninguna medicaci贸n, y en consecuencia no puede asistir el acopio. Me cachearon con dicho motivo falso y lo hicieron con otro compa帽ero que tampoco tiene medicaci贸n ni la toma. Cachearon a otros dos presos m谩s y no encontraban nada, nos cachearon con un falso motivo acus谩ndonos de darle la medicaci贸n al Valle, y por eso le dio sobredosis! para cubrir y encubrir su falta de asistencia cuando les llam贸 a las 2h de la madrugada. No le dio ninguna sobredosis, sino un brote psic贸tico, tomo su medicaci贸n y aqu铆 nadie le dio nada. Los carceleros encubrieron su mala praxis e incumplimiento de sus funciones de atender a los presos a cualquier hora del d铆a, m谩xime en caso de presos de vulnerabilidad y casos de urgencia de manera inmediata, acus谩ndonos falsamente de pasarle pastillas a dicho preso, sabiendo que ni yo ni mi compa帽ero, que sale conmigo al patio, tenemos ninguna medicaci贸n, y dicho preso no sale con nosotros, por encontrarse en otro art铆culo. Al final dicho preso mat贸 al otro sin ning煤n motivo, porque le dio ataque psic贸tico por la falta de asistencia psicol贸gica y psiqui谩trica y por el abandono que sufre aqu铆.

Por eso en nuestra huelga pedimos la asistencia a dichos presos.

RESISTIR ES VENCER