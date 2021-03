Despr茅s de m茅s de 1.000 dies recl貌s, Fran Molero ha obtingut el tercer grau i ha sortit al carrer. Aquest sindicalista andal煤s va 茅sser v铆ctima d鈥檜n muntatge pol铆tico-judicial farcit d鈥檌rregularitats i contradiccions, que va convertir la manifestaci贸 pac铆fica de la iniciativa 鈥楻odea el Congreso鈥 de 2013 en una activitat delictiva.

Sota l鈥檃mple paraigua de la llei mordassa, Molero va 茅sser condemnat a cinc anys de pres贸 arran d鈥檜n judici sense garanties ni proves, ni advocat en la fase d鈥檌nstrucci贸. Els seus pares malalts depenien d鈥檃quest sindicalista a qui tampoc van oferir psic貌leg malgrat que tenia acreditada una depressi贸.

Per contra, la Federaci贸 Anarquista de Gran Can脿ria (FAGC) denuncia que el 24 de mar莽 un dels seus integrants, Ruym谩n Rodr铆guez, ser脿 jutjat per un delicte d鈥檃temptat a l鈥檃utoritat. Aquesta organitzaci贸 explica que, a finals d鈥檃bril de 2015, Ruy va 茅sser detingut cam铆 de la feina per dos gu脿rdies civils que van amena莽ar-lo i agredir-lo a la caserna. La den煤ncia p煤blica de les tortures va motivar la invenci贸 d鈥檜n delicte d鈥檃temptat a l鈥檃utoritat, fonamentat en una presumpta patacada a l鈥檈ngonal a la sala d鈥檌nterrogatoris.

La FAGC ho atribueix a l鈥檃ctivitat que desenvolupa d鈥檈n莽脿 el 2011 en mat猫ria d鈥檋abitatge -i que inclou expropiacions, reallotjaments i desnonaments aturats- de la qual se n鈥檋an beneficiat vora 76 fam铆lies que viuen a l鈥檈spai autogestionat L鈥橢speran莽a. La Fiscalia sol路licita un any i mig de pres贸 per a Ruy m茅s una sanci贸 de 770 euros.