De parte de ANRed October 17, 2021 58 puntos de vista

Esta tarde, alrededor de las 15:30, un importante operativo de la Infanter铆a reprimi贸 a manteros y ambulantes que exig铆an poder trabajar en la Plaza San Mart铆n y Microcentro de la ciudad de Salta. Hay 48 hombres detenidos y 15 mujeres, entre ellas dos son menores y otras dos est谩n embarazadas. Por ANRed.

En la noche de ayer, 15 de octubre los y las trabajadoras se manifestaron en dicha Plaza por sus puestos de trabajo. El reclamo continu贸 hoy en Avenida San Mart铆n y Florida y a minutos de llegar a una mediaci贸n el gobierno de Gustavo S谩ez y Bettina Romero decidi贸 avanzar con una brutal represi贸n. Hace instantes, ANRed di谩log贸 con el abogado de las detenidas que desde la Comisar铆a de Vaqueros qui茅n inform贸 que al momento: 芦hay 48 hombres detenidos y 15 mujeres, entre ellas dos son menores y otras dos est谩n embarazadas芦.

Sobre el brutal operativo, expres贸: 芦Fueron a manifestarse por su derecho a trabajar y fueron rodeados por la polic铆a y reprimidos, algunos golpeados salvajemente. Se llev贸 a cabo un procedimiento muy irregular. Durante cuatro horas, ni las familias, ni los abogados ten铆amos certeza de d贸nde estaban los y las detenidas. Se los llevaron de un lugar a otro y no ten铆amos informaci贸n de la situaci贸n procesal de ellos. Fuimos a la Alcald铆a y nos dijeron que no sab铆an nada, de alli a la comisar铆a de turno. Nos mandaron al hospital, no sab铆amos d贸nde estaban las mujeres芦.

C贸mo informaci贸n de 煤ltimo momento agreg贸 que 芦Aparentemente les imputar铆an la causa de resistencia a la autoridad y las quieren detener todo el fin de semana. Ma帽ana es el d铆a de la madre y muchas de ellas lo son. Salieron justamente a aprovechar la v铆spera de este d铆a para ganarse unos pesos y llevar a sus casas. Ser manteras es su 煤nico medio de sustento. Ahora siguen detenidas, algunas debieron dejar a sus chiquitos solos. Hace instantes supimos que a煤n se encuentran en una comisaria. La jueza de turno ordenar谩 continuar con la detenci贸n. A煤n no sabemos si las revisiones m茅dicas se han realizado. Se vulner贸 el derecho a la defensa, no han podido comunicarse con sus abogados. Es muy reprochable lo que ocurri贸 hoy. Mujeres madres y menores podr铆an pasar el fin de semana privadas de su libertad禄