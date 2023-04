–

De parte de Indymedia Argentina April 4, 2023 21 puntos de vista

Trabajadores del transporte de la l铆nea 620 se manifestaban este lunes ante el asesinato de un disparo de Daniel Barrientos (65), que tras 30 a帽os de servicio estaba a punto de jubilarse. Los colectiveros vienen reclamando medidas de seguridad desde hace al menos 5 a帽os.

La represi贸n se inici贸 tras el rescate que efectivos policiales de la Ciudad hicieron del ministro de seguridad bonaerense Sergio Berni, quien hab铆a llegado a la manifestaci贸n para que los trabajadores desalojaran la autopista y fue fuertemente agredido a golpes de pu帽o y a insultos.

Con informaci贸n de Red Eco Alternativo, Agencia FARCO, InfoGremiales, P谩gina 12.

El ministro de Seguridad bonaerense, Sergio Berni, fue agredido y lastimado a golpes de pu帽o en una protesta por la muerte de Daniel Barrientos, colectivero de la localidad de Lomas del Mirador, Partido de La Matanza, que fue asesinado en un asalto.

Cuando el funcionario lleg贸 a la bajada de la avenida Rosas en la General Paz, localidad de Lomas del Mirador, a dialogar con los trabajadores que reclamaban justicia, en ese momento varias personas comenzaron a golpearlo y a arrojarle distintos elementos.

El funcionario fue atacado con golpes de pu帽o, botellas y palos arrojados, que lo dejaron con heridas en la cara y sangrando.

Berni qued贸 acorralado contra el pared贸n de la avenida, custodiado por civiles y algunos oficiales de la Polic铆a de la Ciudad. Entre gritos, Berni pidi贸 organizar una reuni贸n con los trabajadores. Sin embargo, minutos despu茅s, lleg贸 al lugar un operativo de la Polic铆a de la Ciudad, que reprimi贸 a los trabajadores y desaloj贸 al ministro de Seguridad.

鈥淪acalo, sacalo鈥, era la voz de orden de quien coordinaba el operativo de la Polic铆a de la Ciudad, mientras Berni se resist铆a a ser llevado por la fuerza de seguridad porte帽a. 鈥淣o me quiero ir鈥, insist铆a Berni, protegido con un casco, antes de ser retirado en un auto de civil.



https://argentina.indymedia.org/wp-content/uploads/2023/04/BERNI-AGREDIDO-EN-PROTESTA-POR-ASESINATO-DE-UN-COLECTIVERO-Sergio-Berni-01.mp3

鈥淓stoy ac谩 primero porque entiendo el problema que est谩n pasando, lo entiendo perfectamente. Estuvimos hasta reci茅n trabajando para detener a los autores y estoy ac谩 porque s茅 lo que est谩n pasando todos los d铆as鈥, expres贸 a los medios de comunicaci贸n el titular de la cartera de Seguridad una vez que termin贸 la agresi贸n.

Tambi茅n subray贸 que es el 煤nico representante del gobierno que se acerc贸 hasta el lugar: 鈥淣o hay nadie que venga a poner la cara, estoy ac谩 y me banco lo que sea, pero quiero hablar con ellos y si no hablamos as铆, no vamos a solucionar nada. Yo no salgo corriendo como todos los dem谩s, yo estoy ac谩, vengo, pongo la cara鈥.

鈥淰amos a seguir trabajando, no hay soluciones m谩gicas, es trabajar, trabajar y trabajar鈥, resalt贸.

UTA: 鈥淟as medidas se van profundizar en tanto las autoridades no garanticen las condiciones m铆nimas de seguridad en el trabajo de todo nuestro sector鈥

Trabajadores de la zona Oeste del AMBA iniciaron una protesta en la ma帽ana del lunes para reclamar medidas de seguridad luego del asesinato del chofer de la l铆nea 620 Daniel Barrientos. El ministro de Seguridad bonaerense, Sergio Berni, se acerc贸 a las protestas y result贸 herido a piedrazos, palazos y golpes de pu帽o en medio de la furia de los trabajadores. La protesta sum贸 m谩s y m谩s l铆neas de colectivo durante el lunes y finaliz贸 a medianoche, con la excepci贸n de dos l铆neas, la 620 y la 382.

El levantamiento del paro fue determinado luego de una reuni贸n que mantuvieron representantes de la UTA con autoridades del Gobierno bonaerense. En el encuentro acordaron medidas para garantizar la seguridad de los choferes. Una de ellas fue la creaci贸n de una 鈥渃omisi贸n de seguimiento鈥 para poner en marcha las c谩maras de seguridad que ya est谩n instaladas en muchas unidades.

La medida de fuerza

La Uni贸n Tranviarios Automotor (UTA) realizaba desde las 7.30 del lunes un paro de colectivos en la zona oeste del Gran Buenos Aires por el asesinato de un chofer de la l铆nea 620, y advirti贸 que las medidas de protesta 鈥渟e van a profundizar鈥 si no se garantizan las condiciones m铆nimas de seguridad en el sector.

鈥淟a muerte de nuestro compa帽ero se suma a una cantidad de episodios de inseguridad que vienen afectando a los choferes especialmente en todo el 脕rea Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), por lo que la UTA dice 鈥榖asta鈥 y anticipa que las medidas se van profundizar en tanto las autoridades no garanticen las condiciones m铆nimas de seguridad en el trabajo de todo nuestro sector鈥, indic贸 el gremio en un comunicado firmado por el secretario general, Roberto Fern谩ndez.

Desde la Uni贸n Tranviarios Automotor informamos a toda la sociedad que se ha decidido un paro desde las 7:30 hs en toda la zona oeste del Gran Buenos Aires a ra铆z de un hecho tr谩gico de inseguridad, que signific贸 la muerte de un trabajador de la l铆nea de colectivos 620. 鈥 utaargentina (@utaargentina) April 3, 2023

El ministro de Seguridad bonaerense, Sergio Berni, result贸 herido a piedrazos, palazos y golpes de pu帽o al arribar a la protesta que un grupo de choferes de colectivos realizaba en la localidad bonaerense de Lomas de Mirador, partido de la Matanza.

En tanto, once personas -ocho polic铆as porte帽os y tres colectiveros-, resultaron heridas producto del enfrentamiento.

El chofer, identificado como Daniel Barrientos, fue asesinado durante la madrugada del lunes de un disparo en el pecho luego de que dos delincuentes intentaran robar en un colectivo en la localidad de Virrey del Pino, partido de La Matanza.

El hecho ocurri贸 cerca de las 4.30, cuando una unidad de la l铆nea 620, de la empresa Nueva Idea, se encontraba circulando por la calle Bernardino Escribano y Cullen, en el barrio Vernazza de esa localidad del partido de La Matanza.

En el momento del intento de robo, uno de los pasajeros, que era polic铆a, dio la voz de alto y uno de los asaltantes dispar贸 hacia la v铆ctima, informaron fuentes judiciales.

鈥淎brazamos a la familia de Daniel Barrientos, y nos ponemos a disposici贸n tras este hecho que conmueve y que duele a toda la sociedad argentina鈥, expres贸 la UTA.

驴Hay paro de colectivos este martes 4 de abril?

El paro de transporte culmin贸 este lunes a las doce de la noche, seg煤n informaron dos sectores de UTA. De todas maneras, las l铆neas 620 y 382 -que circulan por la zona oeste del Conurbano- mantienen la medida de fuerza hasta las 00 de este martes.

Familiares, amigos y compa帽eros de trabajo del colectivero Daniel Barrientos despiden sus restos desde primera hora de la ma帽ana en una sala velatoria de La Matanza. Cu谩ndo finalice la ceremonia, los choferes tienen previsto debatir un posible corte en Ruta 3 y General Paz.