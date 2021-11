–

De parte de ANRed November 2, 2021 87 puntos de vista

Ayer por la noche y bajo la lluvia, la Polic铆a Bonaerense desaloj贸 violentamente con balas de goma a 300 familias que ocupaban terrenos bald铆os en el Barrio 22 de Enero en la localidad de La Matanza, ante la necesidad de tierras para construir viviendas dignas. Dialogamos con Pablo Pimentel referente de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos (APDH) La Matanza quien se hizo presente en el lugar y relat贸 los hechos. 芦Vi el mismo escenario lamentable como cuando llegu茅 a Guernica esa madrugada del 29 de octubre 2020 en plena pandemia, mujeres corriendo con sus criaturas, los hombres tratando de cuidar lo que ten铆an. Ac谩 todo el mundo sali贸 corriendo con las criaturas. Una vez desocupado el predio y la polic铆a hab铆a tomado control del mismo, entraron al Barrio 22 de Enero que lo separa una sola calle y comenz贸 una verdadera caza humana a todo el mundo que andaba por la calle. De hecho hubo cinco detenidos, mas de veinte heridos, golpeados con moretones por las balas de goma. Decidimos con el Padre Daniel darles protecci贸n en la parroquia y juntarnos all铆. Entraron todos mas de cien personas en su mayor铆a mujeres y j贸venes, a los ni帽os ya se los hab铆an llevado a las casas de sus familiares. Luego comenz贸 la represi贸n en la parroquia y de ah铆 obtuvimos la cantidad de cartuchos que luego recogimos en la puerta de la misma禄. Por ANRed



Ayer por la noche y bajo la lluvia, la Polic铆a Bonaerense desaloj贸 violentamente con balas de goma a 300 familias que ocupaban terrenos bald铆os en el Barrio 22 de Enero en la localidad de La Matanza, ante la necesidad de tierras para construir viviendas dignas.

Pablo Pimentel, referente de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos (APDH) La Matanza acudi贸 al lugar y relat贸 los hechos:

芦Alrededor de las 21:30hs me llaman vecinos del Barrio 22 de Enero muy preocupados porque hab铆an recuperado un espacio de tierras que aparentemente pertenecen al 茅jido del viejo 22 de Enero, un barrio que se tom贸 justamente en esa fecha en el a帽o 1986. Los hijos y nietos de los viejos tomadores muchos de ellos padecen los problemas de vivienda, situaci贸n que se repite en el conurbano en general y otros que seguramente tienen que ver con la especulaci贸n, esto pasa tambi茅n en las barriadas. La mayor铆a es gente que alquila o viven hacinados con sus padres y la pandemia les ha dado la necesidad de decidir si pagar un alquiler o comer. Por supuesto todo el mundo opt贸 por comer. Yo estaba en San Justo y me dirig铆 all铆, primero llego a la casa del Padre Daniel dejo ah铆 la camioneta donde nos esperaban para llevarnos al lugar. Ya se ve铆an patrulleros por todos lados, entramos junto con el Padre Daniel Echeverr铆a de la Iglesia Monse帽or Angelelli y sus compa帽eros m谩rtires. Cuando ingresamos estaba la gente cuid谩ndose de la lluvia. El lugar era totalmente precario, no pasaron ni cinco minutos ah铆 vemos que se encendieron unas luces y comenzaron a reprimir tirando bombas lacrim贸genas y balas de goma. Era insoportable el aire, no pod铆amos quedarnos un minuto m谩s por eso tuvimos que salir corriendo junto con los vecinos禄 explica Pimentel.

芦Vi el mismo escenario lamentable como cuando llegu茅 a Guernica esa madrugada del 29 de octubre 2020 en plena pandemia: mujeres corriendo, los hombres tratando de cuidar lo que ten铆an. Ac谩 todo el mundo sali贸 corriendo con las criaturas. Una vez desocupado el predio y la polic铆a hab铆a tomado control del mismo, entraron al Barrio 22 de Enero que lo separa una sola calle y comenz贸 una verdadera caza humana a todo el mundo que andaba por la calle. De hecho hubo cinco detenidos, mas de veinte heridos, golpeados con moretones por las balas de goma. Decidimos con el Padre Daniel darles protecci贸n en la parroquia y juntarnos all铆. Entraron todos, mas de cien personas en su mayor铆a mujeres y j贸venes, a los ni帽os ya se los hab铆an llevado a las casas de sus familiares. Luego comenz贸 la represi贸n en la parroquia y de ah铆 obtuvimos la cantidad de cartuchos que luego recogimos en la puerta de la misma. De hecho con el Padre sacamos la im谩gen de la Virgen Mar铆a sobre una mesita y pasaron por ah铆 los polic铆as con la cara totalmente desencajada, uniformados y de civil preguntando por uno o por otro, dici茅ndo que les hab铆an tirado piedras y que se los quer铆an llevar. El Padre Daniel se puso firme y dijo: 隆aqu铆 no entra nadie! y se fueron despotricando. Hubo un comentario de un polic铆a que estamos tratando de identificarlo que dijo: -隆Mir谩 como se llama la Parroquia! 驴Qu茅 quer茅s? 茅stos curas cubren a los tomadores de tierras y a los delincuentes-芦.

芦Luego nos dirigimos a la Comisar铆a N掳 3 de Ciudad Evita estuvimos alrededor de tres horas hasta garantizar que todos estuviesen en libertad, pero con la causa por intento de usurpaci贸n de tierras. El Fiscal que interviene me comentaron que en una primera instancia fue Garate y despu茅s pasaba a la fiscal Casaratto que es quien tiene las causas por otros intentos de toma que tambi茅n fueron desalojados. No hubo orden judicial nadie la mostr贸, quien estaba de turno era el Juez de Garant铆as Gustavo Banco pero nunca nos mostraron la orden de desalojo. Creemos que 茅ste acto que pas贸 ayer, se enmarca dentro de una actitud absolutamente represiva y jur铆dicamente nula porque nunca hubo orden de Juez禄 prosigui贸.

Finalmente agreg贸 芦violaron el protocolo de la Suprema Corte de Justicia dict贸 hace unos a帽os en relaci贸n a c贸mo se debe actuar ante un lanzamiento de desalojo masivo. 隆Incumplieron absolutamente todo!. Repudiamos en茅rgicamente toda actitud por parte del Estado que aplica la fuerza de la ley en lugar de llamar a un di谩logo禄.

Nota relacionada