Represión en Nicaragua

I.

Nada descorazona e indigna m谩s que una revoluci贸n traicionada, como termin贸 siendo la de liberaci贸n nacional de Nicaragua iniciada hace medio siglo, en la d茅cada de los setentas, con su culminaci贸n triunfal en 1979. Todos sentimos j煤bilo y optimismo. El mundo conoci贸 los detalles, el hero铆smo, las contradicciones humanas, y celebr贸 una memorable y plural junta de gobierno. Aprendimos de sus mitos en la monta帽a verde y fuimos seducidos por su poes铆a nueva y vieja. Devoramos su paisaje del Pac铆fico al Atl谩ntico, amamos a su pueblo liberado y respaldamos con ah铆nco la ejemplar campa帽a de alfabetizaci贸n -la de las 鈥渃otonas grises鈥-, as铆 como la nueva y ebullente libertad de prensa, sus tensiones y su transparencia, que siguieron a la victoria del Frente Sandinista de Liberaci贸n Nacional (FSLN).

En nuestro entusiasmo no supimos leer los presagios. El principal, el encumbramiento en 1985 de Daniel Ortega, el m谩s limitado y mediocre de los por lo dem谩s brillantes nueve comandantes del FSLN y su constelaci贸n de j贸venes oficiales y colaboradores civiles e intelectuales de talla. Ernesto Cardenal y Sergio Ram铆rez eran parte del gobierno. Qu茅 pod铆a salir mal. Bueno, llevaban en contra a Washington y el Vaticano del papa polaco, y eso tendr铆a malos efectos.

En aras del pragmatismo, vimos como folcl贸rico el romance sandinista con el gobierno pri铆sta de M茅xico, sin percibir que los sandinistas agarraban un camino chueco. Estamos hablando que tomaron comomodelo al gobierno vivales de Jos茅 L贸pez Portillo. De fondo, como bajo continuo, retumbaba siempre la infame guerra 鈥渃ontra鈥, financiada y alentada por Ronald Regan y los somocistas embozados. La emergencia dispensaba muchas cosas.

Tuvieron que venir las fat铆dicas elecciones de 1990, cuando el FSLN perdi贸 contra la coalici贸n conservadora de Violeta Barrios de Chamorro. El Frente qued贸 atorado, inexplicablemente, en la figura de Daniel Ortega. Fuimos entonces concientes de la 鈥減i帽ata sandinista鈥 de la que muchos revolucionarios se hab铆an servido a cucharadas grandes, empezando por el comandante Ortega y su consorte Rosario Murillo, entonces s贸lo mediana poeta, sandinista civil de poco inter茅s, aunque hasta los peores tienen su Lady Macbeth. Fue un cubetazo de agua fr铆a. Recuerdo que llor茅 cuando fui esa noche a una marcha f煤nebre en el Paseo de la Reforma. No era tanto como la ca铆da de Salvador Allende, pero s铆 una desgracia.

Nos enojamos. La vida sigui贸 para Nicaragua, como para todos, y su pueblo, dividido, se acomod贸 a la oposici贸n 鈥渄erecha鈥-鈥渋zquierda鈥, tratando de salvar lo mejor de la Revoluci贸n. La nueva democracia, al gusto de las potencias occidentales y la hip贸crita comunidad internacional, condujo al pa铆s a una trama de contradicciones y nuevos problemas, como el tr谩fico de coca铆na colombiana que encontr贸 en Nicaragua su trampol铆n a茅reo, y pronto se extendi贸 en la poblaci贸n local el uso de la droga.

La nueva juventud ya no era heroica, ni deseaba serlo. Los verdaderos revolucionarios trataban de salvar, de lo perdido, lo que apareciera. El FSLN conserv贸 el ej茅rcito, que no es poca cosa, bajo el mando de Humberto, el hermano de Ortega.

Desde el principio se hab铆a impuesto la llamada 鈥渓铆nea tercerista鈥 del FSLN, encabezada por los Ortega, con menor compromiso revolucionario. Era la m谩s aguada de las tres corrientes del frente revolucionario. En el interregno del juego partidario, que dur贸 hasta 2007, ese grupo no perdi贸 del todo.

Cuando lleg贸 la nueva oportunidad sandinista en las urnas, volvi贸 a imponerse, inexplicablemente, la figura de Daniel Ortega, y el sandinismo volvi贸 a encumbrar a quien hab铆a encabezado su debacle 17 a帽os atr谩s.

Los esc谩ndalos no hicieron mella en la pareja Ortega-Murillo, que con el tiempo se erigir铆a como la Pareja Presidencial. Ni las violaciones repetidas del comandante a su hijastra adolescente, quien por denunciarlas debi贸 exilarse, ni sus devaneos religiosos rayanos en el fanatismo, ni la inparable corrupci贸n familiar impidieron que Ortega regresara a la presidencia, con estructuras sandinistas convertidas en gamberros y grupos de choque. El descontento creci贸 en la poblaci贸n de ra铆z sandinista, hasta el triste cl铆max represivo del gobierno en 2018 contra las leg铆timas protestas populares.

II.

Si se dispensa la rapidez de estas pincelada del orteguismo reinante en Nicaragua, en el coraz贸n del 鈥淓strecho Dudoso鈥 de los conquistadores, llegamos al presente, cuando los abusos del orteguismo ni tienen pudor ni freno. Como los verdaderos s谩trapas, el gobierno de Ortega hostiga y encarcela a periodistas libres, intelectuales de gran val铆a, y ahora arremete contra posibles rivales electorales, a figuras p煤blicas y empresarios, todos acusados de traici贸n a la patria y de coaligarse con el imperialismo.

En referencia a los sandinistas democr谩ticos que Ortega sataniza, escribe Jos茅 Luis Rocha en NACLA, Reporte de las Am茅ricas (21/06/2021): 鈥淟os dirigentes ahora confinados representan al sector democratizante del sandinismo, la renovaci贸n que no fue posible en el interior del FSLN y tuvo que buscar cauce en un partido que abandon贸 el adjetivo `Sandinista鈥 cuando en 2021 dej贸 de llamarse Movimiento Renovador Sandinista (MRS) y se rebautiz贸 como Uni贸n Democr谩tica Renovadora (UNAMOS). Contra estas personas Ortega apela a los viejos valores: la soberan铆a y la autodeterminaci贸n de los pueblos. Pero no es m谩s que una excusa. El golpe al antiguo MRS obedece a m煤ltiples razones, si atendemos a la particular idiosincrasia pol铆tica de la pareja gobernante: UNAMOS es el partido que le resta bases, varios de sus dirigentes tienen experiencia organizativa, son los que en el plano internacional impugnan la imagen del FSLN como partido de izquierda y son los que contagian la idea, entre las bases del FSLN, de que es posible el relevo en el liderazgo: el MRS ha tenido cinco presidentes en sus veintis茅is a帽os de existencia; el FSLN, uno solo desde que lleg贸 al poder en 1979鈥.

El pobre argumento de que la Nicaragua de Ortega es antiimperialista, y se supone que un escollo para Washington, alimenta a煤n simpat铆as en la izquierda latinoamericana y europea, la solidaridad o tolerancia de gobiernos nacionalistas como el mexicano, el venezolano y otros. Se culpa a los organismos no gubernamentales (驴d贸nde hemos o铆do eso?). Se criminaliza la diferencia, no en t茅rminos 茅ticos o ideol贸gicos (nunca han el fuerte de Ortega) sino de doctrina dictatorial y c铆nica.

Es notable la conversi贸n de Daniel Ortega en Anastasio Somoza. No es el 鈥渉ijo de puta鈥 preferido de los yanquis, como lo fue Somoza, pero eso no lo libra de ser igual.

En un cable de AFP desde Managua podemos leer a Sergio Ram铆rez: 鈥淟a mano torpe de la injusticia dictatorial en Nicaragua est谩 persiguiendo y tomando como rehenes a gente justa, mujeres y hombres dignos de todas las condiciones sociales y aterrorizando sus hogares鈥, escribi贸 en su cuenta de Twitter quien fuera ex vicepresidente durante el primer gobierno de Ortega (1985-1990) y es disidente del gobernante Frente Sandinista.

Seg煤n resume el mismo cable de AFP, 鈥淥rtega, en el poder desde 2007, enfrenta desde abril de 2018 una crisis pol铆tica detonada por protestas masivas que piden su salida. Estas manifestaciones dejaron 328 muertos, dos mil heridos, mil 600 detenidos y m谩s de 103 mil exiliados, seg煤n el Meseni, grupo especial de la CIDH para seguimiento de la situaci贸n en Nicaragua鈥.

El gobierno de Ortega ha llegado a extremos estalinistas al detener en pocos d铆as a cinco precandidatos presidenciales, a ex oficiales sandinistas como Hugo Torres y Dora Mar铆a T茅llez, al intelectual Humberto Belli (hermano de la c茅lebre Gioconda), al empresario Gerardo Baltodano (hermano de una figura hist贸rica del sandinismo). La lista podr铆a ir creciendo para asegurarle a Ortega una nueva reelecci贸n (es presidente desde 2007, luego de serlo de 1985 a 1990: suma un total de 19 a帽os gobernando).

Se trata de un r茅gimen indefendible. No podemos enga帽arnos con pragmatismos y solidaridades trasnochadas. Ortega el tirano es una desgracia hist贸rica del sandinismo, y junto con los Somoza, de la Nicaragua moderna. Si hubiera un nuevo Augusto C茅sar Sandino, Ortega lo perseguir铆a hasta liquidarlo.

Por en茅sima ocasi贸n, pero con tintes m谩s grotescos, vienen a cuento los versos de Jos茅 Emilio Pacheco: 鈥淵a somos todo aquello / contra lo que luchamos a los veinte a帽os鈥.

Deber铆a ser una lecci贸n para la izquierda y el progresismo latinoamaricano. M谩s all谩 de dar abundantes razones contra el Estado autoritario como 煤nica opci贸n para los pueblos 鈥渁menazados por el imperialismo鈥, la experiencia orteguiana en Nicaragua es un manual completo de traici贸n, corrupci贸n, paranoia y delirios de grandeza de cualquier tirano.

El da帽o que Daniel Ortega causa al sandinismo hist贸rico y a su pueblo es inadmisible e imperdonable.