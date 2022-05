–

En la tarde del pasado 6 de mayo, en Villa Itat铆, Quilmes, oficiales de la Unidad T谩ctica de Operaciones Inmediatas (UTOI) hostig贸 y reprimi贸 con balas de gomas a j贸venes que se encontraban en la puerta del Centro Cultural y Educativo Juanita R铆os. Varios de los chicos agredidos eran menores y uno de ellos fue cargado al patrullero, en el que le dieron vueltas durante una hora. Adem谩s de los j贸venes, tambi茅n vecinos y vecinas resultaron heridos de balas de goma. El hecho se sum贸 a otros de abuso policial en el mismo d铆a en el barrio. En el Enredando las Ma帽anas, programa de la RNMA, entrevistamos a Itat铆 Tedeschi, referente del centro cultural, para que nos relate lo sucedido d铆as atr谩s. Su hija es una de las agredidas. 鈥淣o creemos que esto sea casual, lo vivimos como un vuelto, ese d铆a hac铆a un mes que hab铆amos logramos la libertad de dos j贸venes en una causa armada鈥, cont贸. Por RNMA.

Itat铆, referenta de la organizaci贸n que funciona en el Centro Cultural y Educativo Juanita R铆os, cont贸 el hecho sucedido el pasado 6 de mayo. Comenz贸: 鈥渆l grupo de chicos estaba en la puerta de la organizaci贸n, como est谩n todos los d铆as. Sabemos que en los barrios populares la calle es el patio de la casa de cada uno, m谩s cuando hay una organizaci贸n cerca. En las viviendas, como las familias son grandes, cada vez hay menos espacio para estar y los pibes se juntan en la calle.

Y continu贸: 鈥渆l grupo estaba tomando una gaseosa, muchos de ellos estaban con sus motos. Tambi茅n la m铆a estaba estacionada en la puerta del local, sobre la calle. En eso, pasa un grupo de la UTOI, que es la Unidad T谩ctica de Operaciones Inmediatas y de las fuerzas de la provincia de Buenos Aires. En principio pasa un grupo, dice 鈥渂uenas noches鈥, se van y luego viene otro y le dice a los chicos 鈥渢odos contra la pared鈥 y los empiezan a identificar. De los presentes dos eran mayores, uno de 19 y otro de 22, el resto eran menores. Les piden los documentos y ah铆 mi hija le dice que ella es menor y sin embargo la revisaron igual. Hab铆a otro nene y le tocan los pechos. Interviene mi hija dici茅ndoles a los polic铆as que no lo pueden tocar porque es menor. En eso el polic铆a vea a mi hija sentada en la moto y la obliga a bajar, le preguntan de quien era. La moto era m铆a. Le vuelven a decir 鈥渂谩jate de la moto o queres que te baje鈥. Ella contesta 鈥渂谩jame鈥. Entonces la agarran de los pelos, la tiran al piso y lo que me contaron ayer los chicos es que le ponen los manos para atr谩s y la arrastran por el suelo. Y despu茅s sucede todo lo que se ve en los videos, que yo llego pidi茅ndoles que me respondan quien estaba a cargo para hablar de lo que estaba sucediendo, mientras reten铆an a mi hija y ella intentando zafarse. Cuando digo que la moto es m铆a, que tengo los papeles, uno de los polic铆as me dice que me la lleve si es m铆a y en eso uno de los chicos quiere agarrar la moto y ah铆 se ve que lo agarran del cuello.鈥

La referenta cont贸 adem谩s que las organizaciones del barrio trabajan en prevenci贸n ante hechos de abuso policial, conjuntamente con el ministerio y la secretar铆a de seguridad. Entonces, ante los hechos comenz贸 a llamar a funcionarios para que dieran respuestas por lo que estaba ocurriendo. 鈥 Cuando llega el jefe de la UTOI, le da 贸rdenes que estos polic铆as desobedecen totalmente. Al chico llamado Kevin se lo llevan igual, se cargan mi moto, al muchacho lo pasean durante una hora, siendo que el jefe le dec铆a que lo soltaran, pero igual lo segu铆an apretando del cuello, hasta que lo dejaron sin aire y se desvaneci贸 y cay贸 al piso.鈥, expres贸 Itat铆. Y agreg贸: 鈥淟os vecinos ven que al pibe lo arrastran como siete cuadras y eso hace que se sumen. Se descontrola la situaci贸n.鈥

鈥淟a verdad es que no respetaron estos polic铆as ni siquiera la orden del jefe, siendo como es verticalista. No hicieron caso a ninguna de las 贸rdenes. De hecho, ya casi terminando, uno de los polic铆as monta de nuevo la escopeta y se la vuelve a poner sobre la cabeza de mi hija y el jefe se pone adelante. Y le dice a este: 鈥渂asta, ya est谩, c谩lmate鈥 鈥, destac贸. Y resalt贸, adem谩s: 鈥淵o no puedo pensar que todo esto es casual, trat谩ndose de una organizaci贸n del barrio en particular, en la puerta de nuestro local.鈥

Sobre la situaci贸n del joven detenido amplio: 鈥淪e lo llevan a Kevin y lo tienen una hora arriba del cami贸n celular dando vueltas, que lo llevaban a Avellaneda, que lo llevaban a Quilmes. Cuando en realidad lo deb铆an llevar a una comisar铆a donde estaban los jefes esper谩ndolo para que lo bajaran al chico y entreg谩rselo a la madre.鈥

Consultada sobre si tomaron medidas legales hacia los oficiales involucrados dijo: 鈥淗ice una presentaci贸n en el Juzgado Penal, el d铆a lunes pasado. Est谩 en la Fiscal铆a de Doctor Riva, tenemos el n煤mero de causa y por otro lado tambi茅n ayer se hicieron presentes funcionarios del 谩rea de seguridad que nos dijeron que pasaron la causa a Asuntos Internos. Nosotros esperamos un poco m谩s. No alcanza que lo pasaran a Asuntos Internos con todos los videos y pruebas de c贸mo se dieron los hechos.鈥

Tambi茅n cont贸 que el hecho represivo fue en el contexto de otros que se sucedieron en el mismo d铆a: 鈥淓sto que nosotros pudimos llegar a grabar es un hecho de varios que ocurrieron en el barrio ese d铆a desde las 16. Diferentes sucesos con la polic铆a, hay videos tambi茅n. Por ejemplo, con cartoneros, hay un chico herido de tres a帽os. Son todos episodios en el mismo d铆a.鈥 Y agreg贸: 鈥 La hija de once a帽os de una compa帽era del barrio, referente de jardines comunitarios fue herida de bala de goma en la pierna. Y adem谩s una chica de 20 que estaba con mi hija tambi茅n tiene una esquirla de bala de goma atr谩s cerca de la nuca, de ser otro tipo de proyectil, quiz谩s la joven no estar铆a con vida. Tambi茅n otra vecina tiene heridas en la panza y vecino en la espalda y dos heridas en la pierna. 鈥

鈥淓speramos, deseamos que desde el ministerio no esperen los tiempos de la justicia y separen mientras tanto a estos oficiales, hasta que se aclarezca la situaci贸n de los que actuaron. No estar谩n ahora en nuestro barrio, pero pueden estar en otro y actuando de la misma manera鈥, reflexion贸 Itat铆.

Y aclaro: 鈥淟o sorprendente es que no es un barrio hostil a las fuerzas, hace mucho tiempo que est谩n. Al principio cuando cayeron con Vidal hubo conflicto con ellos, se paraban en las puertas de las organizaciones, molestaban a los j贸venes, cosas que se fueron corrigiendo en trabajo conjunto con las organizaciones. Entend铆amos que era una fuerza de choque preparada para entrar donde la polic铆a de la provincia no entra.鈥

Sobre la respuesta que recibieron desde el Ministerio afirm贸: 鈥渆xplican que son oficiales que ingresan nuevos, que les falta preparaci贸n. Lo cual no justifica. Adem谩s, que es parte de la misma formaci贸n que explica que sean as铆, por m谩s nuevos que sean.鈥

Acerca de lo que esperan de c贸mo se aborde lo sucedido dijo: 鈥 Necesitamos m谩s respuestas porque esto es una forma de controlar a las organizaciones sociales, el mensaje de miren esto le puede pasar a cualquiera.鈥 Y fue contundente al detallar: 鈥 paso con nuestra organizaci贸n que ese mismo d铆a hac铆a un mes que hab铆amos logrado la libertad de dos chicos con una causa armada y que justamente uno de ellos es hijo de Noe, y hermano de la chica de 11 que termina con la bala en la pierna. Estuvieron padeciendo todo el proceso de esta causa durante tres a帽os. Ese d铆a de la represi贸n hacia un mes de que hab铆a logramos la libertad definitiva a estos j贸venes. Lo vivimos como un vuelto de esto que venimos trabajando.鈥, remarc贸 para finalizar.

