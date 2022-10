Es la historia triste que heredamos, a nosotros se nos impuso la nacionalidad chilena-argentina porque no nos qued贸 otra, pero en este proceso de deconstrucci贸n del pueblo mapuche-tehuelche, decimos que somos mapuche. Por decir eso somos una amenaza.

En este proceso de retorno al territorio, tambi茅n est谩n retornando nuestras autoridades ancestrales. En Winkul se levant贸, despu茅s de muchos a帽os, la primera Machi en Puelmapu (鈥渢ierra del Este鈥, de este lado de la cordillera). Las y los Machi, nuestros m茅dicos, nos curan el esp铆ritu y el cuerpo. Para todo Puelmapu es un acontecimiento y para nosotros es importante tambi茅n, porque de alguna manera vienen a diagnosticar este proceso de curaci贸n que tiene el pueblo mapuche.

Yo soy Lonko porque me enferm茅 de esp铆ritu. Yo tuve un antepasado que me vino a indicar que me tengo que levantar como Lonko. Yo no lo puedo diagnosticar, ni tampoco lo puede hacer un m茅dico cl铆nico o un generalista. Por eso para el pueblo mapuche es tan importante, porque empiezan a recomponer tejidos hist贸ricos, antiguos de nuestra institucionalidad mapuche. En Winkul est谩 esta Machi y vienen mapuche de todos lados, de todas las provincias a atenderse con ella.

Hay un personaje llamado Diego Frutos que supuestamente es vecino junto en la zona en conflicto, junto al Lago Mascardi. Pero 茅l no vive ah铆, no es una persona que se levanta toda las ma帽anas a tirarles ma铆z a sus gallinas en su terreno. 脡l vive en Buenos Aires, es un puntero de Patricia Bullrich y part铆cipe n煤mero uno de la agrupaci贸n Consenso Bariloche y de toda la difamaci贸n que se genera contra nosotros.

Frutos es el que contrata fuerzas de seguridad, patotas y amedrenta al lof permanentemente. Imaginen tener un vecino as铆, que permanentemente te est谩 filmando, provocando. Lo que hizo la gente del lof fue controlar ese espacio territorial, que es una hect谩rea o media hect谩rea, donde este hombre va una o dos veces al a帽o.