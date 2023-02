–

La represi贸n policial como medio de aleccionamiento frente a la disidencia pol铆tica, no es una novedad en la historia de Espa帽a.

En los 煤ltimos d铆as, el tema se puso nuevamente en foco en los medios de comunicaci贸n debido al descubrimiento por parte de La Directa de un polic铆a infiltrado en espacios de activismo en Sant Andreu del Palomar. La gravedad de lo que acontece radica en evidenciar un control social que atenta contra la libertad de asociaci贸n que dice tener el Estado de derecho en el que vivimos.

驴Por qu茅? Sin la justificaci贸n de ning煤n tipo de actividad ileg铆tima del que se ampara la ley para aprobar semejante operativo policial, es una clara vulneraci贸n de derechos fundamentales y un abuso de poder. Pero, lo m谩s inquietante de la situaci贸n no termina aqu铆. Si no ten铆amos suficiente con la observaci贸n rigurosa del Ministerio de Interior; tal como est谩n denunciando las compa帽eras, el infiltrado adem谩s, ha mantenido relaciones sexo afectivas con al menos cinco de ellas.

El Estado se ha metido en nuestras camas.

Pero, 驴es a prop贸sito que hayan estado dispuestos a atravesar esa l铆nea moral o se trata de un plan orquestado a conciencia? A mi entender, no es casual. Por el contrario, corresponde a un proyecto dise帽ado a medida: la utilizaci贸n del sexismo imperante para poder conseguir un mayor r茅dito en la situaci贸n de abuso. Es decir, han puesto la lupa en la parte m谩s vulnerable del individuo con el 煤nico prop贸sito de obtener informaci贸n. Lo cierto es que no sabemos a ciencia cierta si, el no respetar el espacio 铆ntimo ha sido algo aprobado por la instituci贸n, o una decisi贸n del infiltrado. Pero conscientes o no, el resultado fue la exposici贸n de los cuerpos de las compa帽eras como objetos p煤blicos, cosas de las que apropiarse y es un l铆mite que no debemos estar dispuestas a tolerar. La vigilancia y el castigo a las mujeres es algo que hace tiempo viene funcionando como un pilar fundamental para mantener controlada la sociedad y es por esta raz贸n que no me sorprende en absoluto que se haya apuntado ah铆. La opresi贸n patriarcal no escapa a la l贸gica estatal.

驴Acaso la agresi贸n hacia las mujeres, est谩 tan normalizada que hasta la instituci贸n policial est谩 dispuesta a sobrepasarla? Eso parece. De hecho, me ha sorprendido much铆simo que en vez de estar exaltados por la magnitud del hecho, se est茅 discutiendo que las relaciones sexo afectivas no han sido contra la voluntad de las compa帽eras, sino con consentimiento y que por eso, no tiene sentido denunciar. No debemos olvidar compa帽eros que la vida privada de las compa帽eras ha sido vulnerada y expuesta frente a un mecanismo de control estatal . Reducir todo al consentimiento es minimizar una pr谩ctica opresiva. Hablar de consentimiento por s铆 solo reduce a la individualidad un problema represivo colectivo. El consentimiento de una persona puede estar viciado por miles de causas. Quedarnos solo con la idea de una aceptaci贸n individual nos saca de mira. Tambi茅n se dijo que llevarlo al plano de g茅nero, hace que se desv铆e la atenci贸n del abuso policial y que es esto lo que est谩 dividiendo el movimiento actualmente. Lamentablemente, los mecanismos por los que se subordina a la mujer no corresponden 煤nicamente al poder del Estado. Es por esto que este tipo de represi贸n no se podr铆a haber hecho sin la ya existente violencia machista. En este caso en particular, se han naturalizado din谩micas de desinter茅s y ninguneo que pasaron completamente desapercibidas porque todas las vivimos constantemente y en nuestros 谩mbitos m谩s 铆ntimos.

Afirmar esto, no quita del medio el abuso de poder por parte del Estado, por el contrario, lo agrava y mucho. Y esto, desde los movimientos sociales debemos dejar de ponerlo en la responsabilidad individual y verlo como una responsabilidad colectiva, aunque implique un cambio en nuestras conductas. La filosof铆a actual de mercantilizar todo, est谩 dejando los lazos sociales devastados y esto, a mi entender, es un ejemplo de ello. La cuesti贸n relacional viene a cuestionar el c贸mo queremos vivir y sobre todo, a plantear la construcci贸n de redes que nos permitan confiar.

Frente a un contexto actual en el que la derecha est谩 avanzando a grandes pasos organizadamente, imaginen lo importante que es esto. El m茅todo de vincularse sin responsabilidad alguna o poliamor neoliberal, tambi茅n genera miedo y desconfianza entre nosotras/os. Crear formas sanas de relacionarnos es negar la cultura del 煤selo y t铆relo que nos est谩n imponiendo por todos lados. Si queremos plantear las bases de un mundo nuevo, se deben tomar las reivindicaciones de las compa帽eras como parte de la misma l铆nea de acci贸n.

Vanessa Zaccaria