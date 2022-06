En pleno 鈥渟afari ecol贸gico鈥 por 脕frica oriental, Wanda Nara y Mauro Icardi viralizaron im谩genes de animales salvajes, casas de barro, rituales t铆picos, globos aerost谩ticos y posadas de lujo. En Tanzania, uno de sus 煤ltimos destinos, la represi贸n y la expulsi贸n del pueblo ind铆gena mas谩i muestra el brutal detr谩s de escena de las postales pintorescas en 谩reas protegidas. En Loliondo, distrito de Ngorongoro, el Gobierno busca demarcar 1500 km2 de sus tierras para crear una gran reserva de caza de trofeos y turismo de lujo a pedido de una empresa de Emiratos 脕rabes Unidos. Las im谩genes que logran sortear el cerco medi谩tico ordenado por las autoridades tanzanas son pavorosas: heridas abiertas en piernas, torsos y cabezas de mas谩is atacados por unos setecientos miembros de la Unidad de Fuerza de Campo (FFU en ingl茅s) y otras bandas armadas. Los ind铆genas se hab铆an congregado desde el 8 de junio en Ololosokwan, Kirtalo y otras localidades para protestar contra el anuncio de la Dra. Pindi Chana, ministra de Recursos Naturales y Turismo. Por Valeria Foglia (Emergencia en la Tierra).

A comienzos de mes la funcionaria designada por el Gobierno de Samia Suluhu adelant贸 su intenci贸n de cambiar el estatus de la regi贸n de Loliondo: de 谩rea de caza controlada, donde se permite la residencia, la agricultura y la ganader铆a, a reserva de caza de animales salvajes. La prohibici贸n del pastoreo y los asentamientos que eso conlleva desencadenar谩 expulsiones de decenas de miles de mas谩is que viven en aldeas registradas legalmente.

Tras la militarizaci贸n y el ataque, que dej贸 decenas de heridos a balazos y machetazos, Survival International denunci贸 que miles de personas se vieron obligadas a dejar sus hogares y refugiarse en el bosque. 鈥淎mo este lugar porque es mi hogar鈥 Quieren nuestra tierra porque tenemos fuentes de agua, y las tenemos porque las protegemos. Hemos convivido con la fauna durante generaciones鈥, cont贸 un hombre de la comunidad.

Emmanuel Oleshangai, diputado de Ngorongoro, denunci贸 que hay j贸venes y ancianos desaparecidos. Muchos huyeron a Kenia en busca de seguridad y atenci贸n m茅dica, ya que el Gobierno Tanzania se niega a asistir a los heridos.

Ante el Parlamento, Kassim Majaliwa, primer ministro de Tanzania y de la misma fuerza pol铆tica que la presidenta, neg贸 las acusaciones por los hechos de Loliondo y asegur贸 que se trata de 鈥una conspiraci贸n鈥 de sectores que buscan ensuciar la imagen del Gobierno.

Vivir en peligro

鈥淣o sabemos qui茅n la orden贸鈥, dice Fiore Longo, investigadora y directora de Survival International Espa帽a, a prop贸sito de la represi贸n contra los mas谩is de Loliondo, al este del Parque Nacional Serengueti. No solo no hubo un aviso oficial previo a la demarcaci贸n: tampoco hay claridad respecto a si los grupos armados eran polic铆as, militares o incluso guardaparques.

鈥淰iven en un limbo y nadie les dice nada鈥. La referente de este movimiento global por los pueblos ind铆genas cuenta que los mas谩is temen ser expulsados de sus tierras en cualquier momento y sin notificaci贸n. 鈥Se las quieren sacar hace a帽os鈥, dice, conectando el proceso de despojo iniciado en 2009 con los intereses de Otterlo Business Company (OBC), la empresa de los Emiratos 脕rabes Unidos que organiza excursiones de caza para la familia real de ese pa铆s y sus selectos invitados.

Tanzania es conocida por ser hogar de 鈥los cinco grandes鈥, las especies de mam铆feros m谩s ic贸nicas de 脕frica: el elefante, el le贸n, el rinoceronte, el b煤falo y el leopardo. Los mas谩is, que han convivido con ellos por generaciones, no los cazan. 鈥淣o comen carne de animales salvajes: es tab煤鈥, cuenta Longo, que hace poco estuvo en el lugar.

El respeto de los mas谩is por esta fauna no sintoniza bien con los planes de la OBC, que desde 1992 opera la zona para sus expediciones de caza deportiva. Ahora, con complicidad de la gesti贸n de Suluhu, la corporaci贸n 谩rabe busca 鈥que no haya mas谩is porque esto molesta a los turistas ricos que van a cazar鈥. Adem谩s de Loliondo, la medida afectar铆a a decenas de miles de personas en zonas como el lago Natron, Lokisale, Longido, Mto Wa Mbu y Kilombero.

Pese a que se jacta de abrir fuentes de agua y dar beneficios a las comunidades que padecen sequ铆as extremas, la OBC ha estado involucrada anteriormente en otras expulsiones violentas de mas谩is en el 谩rea, con quemas de casas y matanza de miles de animales. El Oakland Institute se帽ala que la avanzada actual viola la orden de la Corte de Justicia de 脕frica oriental, que en 2018 prohibi贸 al Gobierno de Tanzania desalojar a los aldeanos, apoderarse de su ganado, destruir propiedades o asediar a las comunidades mas谩is de Ololosokwan, Oloirien, Kirtalo y Arash.

驴Pastoreo no, caza deportiva s铆?

鈥溌縋or qu茅 se puede hacer caza de trofeos, caza deportiva, y no se puede hacer pastoreo? No puede ser. La conservaci贸n no es esto鈥, dice Longo imaginando lo que podr铆a pensar alguien que no est茅 familiarizado con el debate sobre modelos de protecci贸n de la biodiversidad. A ella, coordinadora de la campa帽a de Survival para 鈥descolonizar la conservaci贸n鈥, no le sorprende lo que ocurre con los mas谩is: el ADN racista y colonialista est谩 impreso en la historia de este modelo.

鈥淟a mayor parte de los parques naturales que hoy conocemos eran reservas para los ricos colonialistas que quer铆an continuar cazando en lugares exclusivos鈥, dice la investigadora, que recuerda que Juan Carlos I, monarca espa帽ol hasta 2014, era a la vez presidente de la WWF y orgulloso cazador. Mientras impiden que la poblaci贸n local subsista a trav茅s de la fauna y la flora, 鈥渟olamente las personas ricas, blancas, sobre todo europeas, pueden y deben decidir qu茅 hacer con esas 谩reas protegidas, tambi茅n regulando la caza鈥, opina Longo.

En el cr谩ter de Ngorongoro yacen las cenizas de Bernhard Grzimek, fundador de la Frankfurt Zoological Society (FZS), una de las mayores y m谩s ricas organizaciones conservacionistas europeas. De pasado nazi, en Tanzania se lo considera un 鈥渉茅roe de la conservaci贸n鈥, mientras la FZS sigue gestionando 谩reas protegidas en el pa铆s.

鈥淓stamos conmocionados al enterarnos de los informes de violencia en Loliondo y continuamos monitoreando la situaci贸n de cerca. Queremos aclarar que FZS no participa ni apoya ning煤n trabajo relacionado con el montaje de las balizas en el 谩rea de Loliondo GCA鈥, se excusaron.

La pr谩ctica esencial de los mas谩is es el pastoreo, recorriendo kil贸metros y kil贸metros con sus vacas y ovejas en busca de puntos de agua que solo ellos conocen. Otras comunidades se dedican a la recolecci贸n o a la caza de subsistencia. Sin embargo, dentro de las 谩reas protegidas todas estas pr谩cticas sustentables est谩n prohibidas porque la conservaci贸n tradicional las considera 鈥primitivas鈥. Longo recalca: 鈥淵 sin embargo la caza deportiva se sigue haciendo鈥.

Los safaris de caza y las 谩reas de protecci贸n estricta conviven como dos caras de la misma moneda: las comunidades quedan afuera y nunca se atacan las causas de la destrucci贸n ambiental. En marzo de 2022 Survival lanz贸 la campa帽a Querida humanidad para oponerse a que un 30 % del planeta se convierta en 谩reas protegidas hacia 2030. 鈥淪upone el mayor robo de tierras de la historia鈥, denuncian. Los territorios ancestrales ind铆genas 鈥渟er谩n convertidos en reservas y parques nacionales militarizados donde las expulsiones, los asesinatos, las torturas y las violaciones son rampantes鈥.

The highest level of torture and intimidation in grabbing the community land in loliondo. The community of loliondo protested against placing of beacons 1500Km which is the community land. @Oleshangay @AnethStanley @SusannaN2 @SuluhuSamia @ThabitSenior pic.twitter.com/SBoY5wVWLm

鈥 Alakara Ole lemoloo (@alakara_shayo) June 9, 2022