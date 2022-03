El mi茅rcoles 9 de marzo de 2022, la polic铆a hizo una redada en la casa ocupada de Bublina en Praga y realiz贸 un registro. Cuatro personas, un perro y un gato estaban en el edificio y sus alrededores en ese momento. La unidad de polic铆a armada rompi贸 varias puertas, pero no caus贸 ning煤n herido y nadie fue acusado. La orden de registro aprobada por el tribunal se bas贸 en la sospecha de que una persona presente hab铆a cometido violencia contra una autoridad p煤blica y tambi茅n da帽os a la propiedad. Se dijo que la redada pretend铆a ayudar a conseguir pruebas de estos delitos. Durante el registro, que dur贸 varias horas, se incautaron ordenadores, tel茅fonos m贸viles, documentos, una pistola de gas y pintura en spray. fueron incautados. A continuaci贸n, la polic铆a se march贸 y dej贸 la casa ocupada sin seguridad. La casa fue posteriormente, fue reocupado.

Las sospechas recogidas en el protocolo se refieren a varias protestas que ocurrieron el a帽o pasado. Estas protestas eran contra la brutal represi贸n policial en la que muri贸 el gitano Stanislav Tom谩拧 despu茅s de que los agentes de polic铆a lo inmovilizaran en el suelo y se arrodillaran sobre su cuello durante varios minutos. lo inmovilizaron en el suelo y se arrodillaron sobre su cuello durante varios minutos.

El primer suceso investigado fue la quema de una barricada cerca de una reuni贸n p煤blica el 26 de junio de 2021. El segundo suceso fue una explosi贸n explosi贸n e incendio en las afueras de Teplice (regi贸n pobre de Bohimia) el 12 de julio de 2021. El tercer suceso investigado fue el env铆o de un amenazante sobre la supuesta colocaci贸n de artefactos explosivos en la comisar铆a de Teplice y en la sede de Agrofert (empresa de Adrej Babi拧, que entonces era primer ministro checo).

La polic铆a checa ha acosado a muchas personas en los 煤ltimos a帽os y las ha acusado de actividades similares. Por ejemplo, los casos Phoenix I y Phoenix II . Estos casos no se sostuvieron en los tribunales porque los investigadores no dispon铆an de pruebas para demostrar sus controvertidas afirmaciones. Incluso esta vez no basan sus sospechas m谩s que en especulaciones. Se supone que la 芦prueba禄 es, por ejemplo, que el sospechoso, al igual que el autor, utiliza las plataformas p煤blicas riseup.net y noblogs.org. Otra 芦prueba禄 se dice que es la coincidencia en altura o dos letras similares en un cartel pintado con spray en la carretera y en un tatuaje en la pierna. Lo m谩s rid铆culo es la afirmaci贸n de que la mayor pista es la presencia del sospechoso en la reuni贸n p煤blica en Teplice el 26 de junio, cuando la barricada fue incendiada.

Parece que el fracaso de los casos anteriores no ha ayudado a la polic铆a checa a reflexionar sobre su estupidez. Probablemente est谩n siguiendo la estrategia: la 煤ltima vez no tuvimos nada y no funcion贸, pero si esta vez tenemos a煤n menos, esperemos que funcione.

Si quieres mostrar tu apoyo, puedes escribir en el correo electr贸nico.

FUENTE: BUBLINA

TRADUCCI脫N: ANARQU脥A