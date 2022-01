El martes 11 de enero de 2022 se public贸 un libro de D.I.Y. bajo el t铆tulo 芦Palabras contra el aislamiento o Mientras haya c谩rceles, escribamos escribamos cartas禄. Hay dos razones principales para crear esta publicaci贸n. La primera es motivar a la gente a escribir a los presos, mientras se obtienen fondos para los anarquistas encarcelados en la llamada Bielorrusia.

En 110 p谩ginas A4 te informo de por qu茅 y c贸mo escribir cartas. Estoy conectando reflexiones surgidas de mi experiencia personal de encarcelamiento, as铆 como un collage que incluye fragmentos de la correspondencia correspondencia de la c谩rcel. Quiero demostrar con ejemplos concretos lo que puede ser alentador para una persona entre rejas y emocionante alegr铆a. Tal vez esto permita a las personas que van a escribir cartas empatizar con la situaci贸n del preso y les inspire.

Desempolv茅 el m茅todo de 芦cortar y pegar禄 que me gustaba utilizar en la creaci贸n de gr谩ficos de fanzines punk. No soy un dise帽ador gr谩fico, ni intento hacer tal impresi贸n. La creaci贸n de collages y la edici贸n me resultaron divertidas. Espero que que tambi茅n divierta a alguien m谩s. Y aunque no sea as铆, no veo ning煤n problema con eso.

Los anarquistas a los que se les va a recaudar el dinero han sido encarcelados porque con sus actitudes y acciones se resistieron al r茅gimen dictatorial r茅gimen dictatorial. Su situaci贸n es dif铆cil porque est谩n encarcelados en un pa铆s postsovi茅tico que ha conservado las pr谩cticas totalitarias m谩s repulsivas pr谩cticas totalitarias m谩s repulsivas de su pasado, como la tortura, el terror de Estado y la violenta represi贸n de la oposici贸n.

La publicaci贸n contiene una serie de textos sobre estos perseguidos anarquistas perseguidos. En concreto, sobre Mikola Dziadok, a quien el tribunal envi贸 el 10 de noviembre de 2021 a colonias penales durante 5 a帽os. El mi茅rcoles, 22 de diciembre 22 de diciembre de 2021, fueron condenados a prisi贸n Sergu茅i Romanov (pena de 20 a帽os), Igor Olinevich (sentencia de 20 a帽os), Dmitry Rezanovich (19 a帽os), Dmitry Dubovsky (18 a帽os). Todo el dinero recaudado servir谩 para estas personas.

Pero la persecuci贸n y la realidad carcelaria tambi茅n se aplican a las personas que viven en los llamados pa铆ses democr谩ticos. Trato de recordarlo tambi茅n. No hay contradicci贸n entre las dictaduras y las democracias. Ellas son s贸lo las distintas caras del totalitarismo capitalista global.

La contribuci贸n recomendada para la publicaci贸n es de 300 coronas checas, pero es pero es posible contribuir con menos o m谩s. Cada uno debe evaluar sus opciones. Acepto pedidos en el correo electr贸nico lukynda (@) riseup.net. En breve publicar茅 pronto una lista de puntos de distribuci贸n. Tambi茅n se ha publicado una versi贸n en PDF del libro tambi茅n se publica para su descarga y distribuci贸n gratuita con fines no comerciales. para fines no comerciales.



FUENTE: LUKAS BORL

TRADUCCI脫N: ANARQU脥A