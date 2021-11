驴Qui茅n no querr铆a vivir en una rep煤blica de libres e iguales?

Los autoritarios y los privilegiados no querr铆an vivir en una rep煤blica as铆. Los negacionistas, tampoco. No desean una democracia plena los que se benefician del r茅gimen pol铆tico y socioecon贸mico espa帽ol, quienes viven de garantizar esos privilegios y quienes en Euskal Herria niegan las evidencias pol铆ticas m谩s b谩sicas: que existe un conflicto pol铆tico que tiene como base la negaci贸n de la naci贸n vasca y del derecho de su ciudadan铆a a decidir su futuro y sus relaciones con el resto del mundo. Que ese conflicto proviene del supremacismo espa帽ol y franc茅s, y de la falta de una cultura democr谩tica que le busque una soluci贸n.

Por ejemplo, los unionistas niegan que el sistema constitucional espa帽ol otorga al unionismo el derecho a mandar siendo minor铆a. 驴C贸mo ser铆a posible, si no, que siga reinando un Borb贸n, si en Euskal Herria solo una minor铆a rid铆cula apoya a la monarqu铆a? Aun as铆, tampoco admiten que existen dos niveles de ciudadan铆a. Por un lado est谩 la suya, la de quienes tienen su proyecto blindado constitucionalmente. Por otro lado, est谩 una ciudadan铆a de segunda, la de los y las independentistas, que tienen vetado por ley su proyecto pol铆tico, aunque sea pac铆fico y democr谩tico.

Admitir este privilegio, la prevalencia incondicional de la voluntad pol铆tica de los poderes espa帽oles sobre la voluntad democr谩tica de vascos, catalanes y galegos, digan lo que digan las urnas, supondr铆a aceptar la p茅sima calidad democr谩tica del Estado espa帽ol.

Lo parad贸jico es que, adem谩s, sus mandatarios y representantes quieren aparecer como campeones de la democracia y del estado de derecho. A la vez que ama帽an los puestos del Tribunal Constitucional para dar entrada a jueces corruptos y retr贸grados que se dedicar谩n a recortar derechos, a limitar libertades y a perseguir a colectivos y personas por lo que piensan y sienten.

Mezquindad frente a ejemplaridad

Puestos a negar, el establishment espa帽ol es capaz de negar hasta la represi贸n que ha sido santo y se帽a de su pol铆tica durante d茅cadas. En Euskal Herria los poderes del Estado no han tenido ni una 茅tica de guerra ni una pol铆tica de paz. Han matado y han escondido la mano. No han sido virtuosos ni en la lucha ni en el di谩logo. Quieren impunidad para los suyos, rigor extremo para el enemigo, ejercer el v铆ctimismo y aparentar superioridad moral. Hacen trampas, constantemente, y todo no puede ser. Espa帽a es infantil, es cruel e irresponsable.

El 20N es el aniversario de la muerte de Francisco Franco, y en Euskal Herria nadie olvida ni la guerra, ni los cuarenta a帽os de dictadura ni c贸mo sus cargos, medios de comunicaci贸n y defensores mutaron de franquistas a dem贸cratas de la noche a la ma帽ana.

Asimismo, para miles de vascos y vascas el d铆a de ayer es sobre todo la fecha en la que mataron a Santi Brouard y a帽os m谩s tarde a Josu Muguruza. Los atentados contra esos l铆deres de la izquierda abertzale reflejan como pocos las miserias del Estado espa帽ol, de sus gobiernos y de las FSE. Son cr铆menes de Estado impunes. Qu茅 contraste con esa bajeza pol铆tica que los familiares de Muguruza y Brouard reivindicaran ayer que se recuerde a las otras v铆ctimas del Estado que no tienen el reconocimiento que tienen estos dos dirigentes abertzales. Los principios, la honestidad y la ejemplaridad deben guiar siempre a quienes aspiran a ser revolucionarios. En este momento hist贸rico, es necesario intentar serlo.

Renovar la ambici贸n emancipadora

Dentro de esa tradici贸n pol铆tica, la marcha de ayer en Bilbo es una demostraci贸n de fuerza por parte de EH Bildu. No es un ejercicio de nostalgia destinado a recordar viejos tiempos, sino una muestra del buen momento pol铆tico que vive, tanto en el plano institucional como en el movilizador. Est谩 renovando su agenda, sus liderazgos y su oferta pol铆tica. Est谩 rompiendo algunas de las barreras que le hab铆an impuesto sus adversarios, abriendo espacios, afianzando alianzas y cosechando logros mensurables.

El independentismo vasco sigue mostrando que todo debe ser posible si es positivo para las mayor铆as sociales, si se logra el respaldo suficiente, si se vinculan las tradiciones pol铆ticas con la proyecci贸n a futuro del pa铆s que se quiere construir. Esa rep煤blica de personas libres e iguales es una utop铆a que tiene pleno sentido, que merece la pena, que es pol铆ticamente inapelable desde la izquierda y la democracia. Hay que acertar a articularla y hacerla realidad, pero est谩 cada vez m谩s cerca.