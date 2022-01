–

Eduardo Becerrra tiene 51 a帽os y expres贸 p煤blicamente que cambi贸 su identidad para que lo 芦representen como mam谩鈥 y as铆 poder ver a su hija, protegida por una restricci贸n. La Subsecretar铆a de Diversidad de Neuqu茅n manifest贸 su repudio. 鈥淓stamos evaluando hacer una presentaci贸n en el registro civil que es quien toma los cambios registrales para intentar que se revoque este reconocimiento de Eduardo como mujer trans鈥. Consultada por ANRed, Katty Villagra, presidenta de la Asociaci贸n Travestis, Transexuales, Transg茅nero de Argentina (ATTA) y trabajadora en la Subsecretar铆a expres贸: 鈥淢e provoca un gran dolor que nos usen para estafas鈥. Por Manuela Wilhelm (ANRed)

Eduardo Becerra de 51 a帽os reside en Neuqu茅n y tiene denuncias por violencia de g茅nero de la mam谩 de su hija y una restricci贸n de acercamiento. Sin embargo, para evitar la medida judicial, el a帽o pasado Becerra solicit贸 la rectificaci贸n del DNI a trav茅s de la Ley de Identidad de G茅nero promulgada en 2012. 脡l mismo cont贸 al medio TN que 鈥渆staba cansado de que lo denuncien y no poder ver a mi hija鈥; 鈥淎s铆 que fui, hice los tr谩mites de cambio de g茅nero y le dije: 鈥榬epresentame como mam谩鈥.

Ante este caso, la Subsecretar铆a de Diversidad de Neuqu茅n dependiente del Ministerio de Mujeres y G茅nero emiti贸 un comunicado donde se lee: 鈥淩epudiamos enf谩ticamente la acci贸n realizada por una persona que reconoce haber modificado su g茅nero con el 煤nico fin de volver a contactarse con su hija, respecto de quien posee una restricci贸n judicial, como 茅l mismo ha reconocido鈥. En la provincia, seg煤n un informe de la Direcci贸n Provincial de Diversidad se confeccion贸 253 nuevos DNI hasta el 2020. A nivel nacional hay alrededor de 10 mil cambios registrales.

Adem谩s, Mariana Gonz谩lez, asesora legal de la Subsecretar铆a de Diversidad, en di谩logo con la radio La Carretera expres贸: 芦Estamos evaluando hacer una presentaci贸n en el registro civil que es quien toma los cambios registrales para intentar que se revoque este reconocimiento de Eduardo como mujer trans禄. Gonz谩lez explic贸 que 芦La ley, al ser de avanzada, no pide a la persona que se presente a pedir la rectificaci贸n que de motivos por los cuales quiere hacerlo, se entiende que es una persona aut贸noma禄. En ese sentido, opin贸 芦ser铆a un paso para atr谩s que cada persona que se reconoce transg茅nero o no binaria tenga que dar explicaciones o examen psicol贸gico. Estos casos que tienen resonancia en los medios deben ser frenados por las v铆as por ejemplo evaluar hacer una presentaci贸n en el registro civil禄.

鈥淨ue no sigan utiliz谩ndonos para estafas鈥

Katy Villagra es trabajadora de la Subsecretar铆a y preside ATTA, la Asociaci贸n Travestis, Transexuales, Transg茅nero de Argentina. Le preguntamos qu茅 sinti贸 cuando se enter贸 que un hombre explic贸 p煤blicamente que solo cambio su identidad para safar de una orden judicial. 芦Me parece espantoso por todo lo que tuvimos o que pasar las personas trans hasta tener nuestros documentos, yo estuve veinte a帽os indocumentada, nunca los necesit茅 absolutamente para nada, no ten铆amos acceso a nada, no pod铆amos entrar a ning煤n lado, solamente cuando ca铆mos detenidas y dec铆amos nuestros nombres, ni siquiera en eso nos ten铆an en cuenta, poder acceder a la persona que me siento y creo que soy, una mujer trans, una mujer, esta ley que me dio la identidad, es tan feo que cualquier persona quiera usar nuestra ley y nos perjudica禄.

En 9 a帽os de Ley de Identidad de G茅nero m谩s de 10.000 personas accedieron al derecho a la identidad autopercibida. En Neuqu茅n, a 8 a帽os de la sanci贸n hay registro de 253 nuevos DNI, de acuerdo al informe suministrado a esta agencia por la Direcci贸n Provincial de Diversidad. Entrevistada por ANRed, Katty tambi茅n manifest贸 que hechos como el de Becerra 鈥渆ntorpecen nuestra lucha, nuestras leyes, nuestros derechos que nos cost贸 tanto conseguir鈥, e indic贸: 鈥淟as veces que intentan burlar o perjudicar nuestra ley son hombres, los que quieren abusar de ese beneficio que solamente es para las personas trans y no binarias鈥.

En ese sentido, remarc贸 su deseo de que cada vez m谩s personas accedan a la ley de identidad de g茅nero. 芦Me parece que hay que repudiar que todos y todas las personas LGBT debemos, y s茅 que lo seguimos haciendo, denunciar y poder lograr que no vuelva a pasar, que no sigan utiliz谩ndonos para estas estafas. Para mi es una estafa. Me provoca un gran dolor, soy una mujer adulta de 59 a帽os, entonces la ley se promulg贸 en el a帽o 2012; una ley muy joven que yo pude acceder hace poco. Nuestra estad铆stica de vida es de 35 a 40 a帽os, yo pude pasar, en nuestra vejez somos tan pocas las que hemos podido llegar a ser adultas mientras que nuestras compa帽eras ha dejado la vida como dijera Claudia Pia Baudracco que ha sido la propulsora de nuestra ley de identidad de g茅nero y falleci贸 unos meses antes禄.

Proteger la ley y a las ni帽eces vulneradas

Mariana Gonz谩lez, compa帽era de Katty en la Subsecretar铆a de Diversidad, se refiri贸 a otro tema de fondo en este caso, el resguardo de la ni帽a protegida por la orden judicial que su pap谩 intenta violar. 芦Se niegan a aceptar conductas que deben cumplir en protecci贸n de esos ni帽os y esas mujeres, y el acto no se borra禄. En ese sentido remarc贸: 芦Una batalla se va a dar Expediente judicial que tiene que ver con el abuso a una ni帽a, entiendo que la jueza o el juez no va a permitir que esta cuesti贸n sea autorizada, porque el hecho aunque sea por una mujer trans o un var贸n sigue siendo abuso que merece condena禄.

Consultada por si atendieron casos similares, Gonz谩lez dijo: 芦Debo admitir que sobre el fin del a帽o pasado tuvimos la consulta de un hombre que tambi茅n ten铆a restricci贸n de contacto con sus hijos por hechos de violencia y fue a consultar para hacer el cambio registral en ese momento le explicamos no sin enojo porque cuesta mucho atender a este tipo de personajes, de que la ley no estaba para eso y que claramente no iba a tener ning煤n tipo de posibilidad de rencauzar la relaci贸n con sus hijos si hay una disposici贸n judicial禄.

芦Quienes trabajamos en derechos humanos no estamos dispuestos a tolerar este tipo de salidas f谩ciles o rid铆culas este trabajo que se ha hecho durante tantos a帽os con personas que necesitaban estos derechos禄.