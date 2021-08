–

De parte de ANRed August 4, 2021 9 puntos de vista

La Asamblea de Vecinxs de Epuy茅n denunci贸 que 芦el d铆a lunes 2 de agosto de 2021 por la tarde el intendente capitalino, junto al Secretario General de Gobierno Miguel Larrauri, el concejal del bloque Arriba Rawson (UCR) Federico Figueroa y otros secretarios que fueron sum谩ndose con el paso de los minutos, hicieron vivir una situaci贸n de tensi贸n y violencia禄 a la ambientalista Natalia Cartolano. Califican el hecho de 芦apriete禄 y sostienen que se debe a las manifestaciones que ha realizado la presidenta barrial en contra del volcado de efluentes pesqueros en los piletones ubicados a 3.500 metros de los barrios Tierra para Todos y al 脕rea 12. 芦Se dirigieron a ella con gritos y amenazas, encontr谩ndose acompa帽ada con su hijo, menor de edad. Repudiamos est谩 violencia que ejercieron cuatro funcionarios varones sobre una compa帽era禄, remarcaron. Por ANRed.

芦Repudiamos las amenazas y acciones de presi贸n que ejerce el Intendente de Rawson, Dami谩n Biss, sobre nuestros compa帽eros y compa帽eras, quienes siguen defendiendo el agua, la vida, y el territorio de la contaminaci贸n con las distintas actividades que explotan nuestra tierra y contaminan nuestra agua, como es el volcado de efluentes pesqueros que realiza la empresa privada Rasa S.A en los piletones ubicados a 3.500 metros de los barrios Tierra para Todos y al 脕rea 12. Dicha obra no est谩 finalizada, pero a煤n as铆 est谩 habilitada por el Ministerio de Ambiente de la Provincia del Chubut禄, comienza el comunicado de la Asamblea de Vecinxs de Epuy茅n, detallando lo que consideran el motivo del ataque y agresi贸n que sufri贸 la ambientalista Natalia Cartolano de parte del intendente de Rawson Dami谩n Biss, el titular de la Secretar铆a General de Gobierno Miguel Larrauri y el concejal del bloque Arriba Rawson (UCR) Federico Figueroa.

芦El d铆a lunes 2 de agosto de 2021 por la tarde, el intendente capitalino, junto al Secretario General de Gobierno, el Concejal del Bloque Arriba Rawson (UCR) y otros secretarios que fueron sum谩ndose con el paso de los minutos, hicieron vivir una situaci贸n de tensi贸n y violencia a nuestra compa帽era Natalia Cartolano, cuando impune y cobardemente la agredieron en su vivienda y, posteriormente, en la vecinal 鈥 detallan en el comunicado desde la asamblea 鈥 El motivo de lo que com煤nmente se denomina 鈥榓priete鈥, se debe a las manifestaciones que ha realizado la presidenta barrial en contra del volcado de efluentes pesqueros en los piletones. Se dirigieron a ella con gritos y amenazas, encontr谩ndose acompa帽ada con su hijo, menor de edad. Cabe mencionar que los funcionarios destacaron de forma despectiva que el error m谩s grande que cometi贸 fue involucrar a los antimineros en el bloqueo que realizaron los vecinos para impedir el paso de los camiones, recalc谩ndole que conocen muy bien a su hermana (miembro de la asamblea de Rawson Playa, en contra de la megaminer铆a).

Ante los hechos, la Asamblea de Vecinxs de Epuy茅n expres贸: 芦repudiamos est谩 violencia que ejercieron cuatro funcionarios varones sobre una compa帽era, ante la presencia de su hijo, menor de edad, que valientemente sigue defendiendo el territorio y realiz贸 la denuncia pertinente contra el Ejecutivo Municipal de Rawson que ejerce violencia sobre los cuerpos de los y las luchadoras. Nos solidarizamos con ella y con todos aquellos y aquellas vecinas que defienden el derecho de vivir en un ambiente sano y libre de contaminaci贸n. Porque defender el ambiente sano y el territorio no es delito禄, finaliza el comunicado.

En un video difundido en la cuenta de Facebook de la Asamblea de vecinos Rawson Playa Natalia Cartolano detall贸 m谩s sobre las circunstancias en las que recibi贸 las amenazas y cont贸 que realiz贸 las denuncias pertinentes en la Comisar铆a de la Mujer: 芦vengo a presentar una denuncia por amenazas y aprietes, primero en la puerta de mi casa y despu茅s en la Vecinal, porque me tuve que ir por miedo. Se acercaron a la puerta de mi casa. Yo justo les dije que ten铆a un taller en la Vecinal. Yo iba con mi hijo menor de edad. Yo dej茅 las puertas abiertas y entraron los tres. Yo no llegu茅 ni siquiera a cerrar las cortinas. Me amenazaron por el tema de los piletones, me dijeron un mont贸n de cosas. La discusi贸n se fue de las manos禄, relat贸, y agreg贸: 芦entraron tres varones, yo estaba sola con mi hijo dentro de la cocina de la Vecinal. Un momento de much铆sima tensi贸n. La verdad que tuve mucho miedo禄, expres贸.