De parte de Indymedia Argentina January 25, 2022 8 puntos de vista

La Secretar铆a de Trabajadores Migrantes y Refugiados/as de la Uni贸n de Trabajadores y Trabajadoras de la Econom铆a Popular (UTEP) repudi贸 en茅rgicamente las nuevas declaraciones xen贸fobas y de aporofobia del pol铆tico macrista Miguel 脕ngel Pichetto, actual Auditor General de la Naci贸n. 鈥淓l Conurbano no puede seguir creciendo con pobres latinoamericanos que no paran de entrar. Hay que cambiar la ley migratoria y el pensamiento cultural de los argentinos鈥, vomit贸 el funcionario.

Pichetto, empleado p煤blico, 鈥渦tiliza los espacios comunicacionales destilando odio y racismo鈥, se帽alaron desde la UTEP. 鈥淓se racismo que se convierte en muerte, tal es el caso de la migrante boliviana, Marcelina Meneses y su peque帽o hijo, Joshua, asesinados en la formaci贸n del ferrocarril Roca en enero del 2001, crimen de odio hoy impune鈥, recordaron.

Compartimos el comunicado completo:

Repudiables declaracaciones xen贸fobras y antimigratorias de Pichetto

Repudiamos en茅rgicamente las recientes declaraciones xen贸fobas y de aporofobia del Auditor General de la Naci贸n, Miguel 脕ngel Pichetto, quien en reciente entrevista a un medio, el ex candidato de la f贸rmula presidencial (2019) de Juntos por el Cambio, vuelve una vez m谩s a arremeter contra quienes hemos migrado a 茅ste pa铆s: 鈥淓l Conurbano no puede seguir creciendo con pobres latinoamericanos que no paran de entrar. Hay que cambiar la ley migratoria y el pensamiento cultural de los argentinos鈥.

Sus declaraciones est谩n centradas a un min煤sculo grupo acomodado de la sociedad, que se han acostumbrado a esclavizar a personas migrantes.

Es com煤n escuchar a Pichetto expresarse de los migrantes, siempre estigmatizando, y queriendo cargar la culpa sobre nuestras espaldas, por la situaci贸n econ贸mica y social de la Argentina.

脡ste se帽or, empleado p煤blico, utiliza los espacios comunicacionales destilando odio y racismo. Ese racismo que se convierte en muerte, tal es el caso de la migrante boliviana, Marcelina Meneses y su peque帽o hijo, Joshua, asesinados en la formaci贸n del ferrocarril Roca en enero del 2001, crimen de odio hoy impune.

Fernando B谩ez Sosa, hijo de migrantes paraguayos, es una v铆ctima de esos discursos de odio. Una patota de rugbiers lo mat贸 en 2020 por ser 鈥渘egrito y pobre鈥.

Hacemos un llamado al Instituto Nacional Contra la Discriminaci贸n, la Xenofobia y el Racismo (INADI) para tomar medidas condenatorias ante las declaraciones xen贸fobas del funcionario p煤blico.

#MigrarNoEsUnDelito

Secretar铆a de Trabajadores Migrantes y Refugiados/as 鈥 UTEP