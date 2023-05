–

De parte de Grup Antimilitarista Tortuga May 15, 2023 511 puntos de vista

Más abajo, traducción al castellano

Res més s’hi val

Maleïdes siguen les guerres i aquells que les provoquen,



Perquè no hi ha raó ni entranya que disculpe



el seu rierol d’odi,



l’hecatombe d’infanteses,



la sembra de cadàvers sense cementeri.



Maleït l’estratega que dibuixa una creu al mapa



nimbat per galons de fel.

Maleïdes siguen les armes i aquells que les fabriquen,



des del punyal primitiu al fong apocalíptic.



Amb elles fan negoci senyorots lluents



que gaudeixen de sopar amorosament en família



i s’eixamplen la piscina amb cada país devastat.



Maleïda siga la miríada d’inversors, com a cucs



descomponedors sobre un cos que alena encara.



Maleït aquell que dedica la seua ciència



a augmentar el potencial de mort.

Maleïdes siguen les indústries de la guerra.



Sota la cuirassa de cada equip de combat tremola un fill de mare,



batega un cor que fou de xiquet.



Maleït siga l’uniforme que dissuadeix de carícia,



que petrifica l’abraçada,



que alienitza la tendra humanitat.



Pensava en el seus nadons qui va cosir eixa guerrera,



qui va prémer aquell cargol,



qui dissenyava els carros blindats?



Maleïdes siguen les guerres que ensorren els ponts



entre l’obrer humil i el civil massacrat.

Maleïdes siguen les guerres i tots els seus còmplices.



Aquell que a recer de tribuna pública



injecta verí a l’ignorant,



la veu que esperona injúries,



l’antena que ressona el desastre.



Per complaure el gringo



rodaren el cim, captiu ja per lustres,



mentre a l’altra banda del món,



cegues davant l’alegria i desnonades de la infantesa,



desnaturalitzades criatures, autòmats en legió,



sense saber per què, mataven.

Allibereu la muntanya, protegiu la infància,



bastiu l’alegria.



Res més s’hi val.

Demétria d’Alcanyiç



Maig 2023.

Otra cosa no vale

Malditas sean las guerras y quienes las provocan,



pues no hay razón ni entraña que disculpe



su reguero de odio,



su hecatombe de infancias,



su siembra de cadáveres sin cementerio.



Maldito el estratega que señala una cruz sobre el mapa



ornado en galones de hiel.

Malditas sean las armas y quienes las fabrican,



del puñal primitivo al hongo apocalíptico.



En su negocio se lucran espléndidos señores



que gustan cenar amorosamente en familia



y amplían su piscina con cada país devastado.



Maldita sea la miríada de inversores, como gusanos



descomponedores sobre el cuerpo que aun respira.



Malditos quienes dedican su ciencia



a aumentar el potencial de muerte.

Malditas sean las industrias de la guerra.



Bajo cada equipo de combate tiembla un hijo de mujer,



late un corazón que fue de niño.



Maldito sea el uniforme que disuade de caricia,



que petrifica el abrazo,



que aliena al humano.



¿Pensaba en sus niñitos quien cosió esa guerrera,



quien apretó aquella tuerca,



quien diseñó aquellos tanques?



Malditas sean las guerras que quiebran los puentes



entre el obrero humilde y el civil masacrado.

Malditas sean las guerras y todos sus cómplices.



Quien amparado en tribuna pública



inyecta al ignorante veneno,



la voz que espolea el atropello,



la antena que repercute el desastre.



Por complacer al gringo



cercaron la cumbre, cautiva por lustros,



y al otro lado del mundo,



ciegas a la alegría y desahuciadas de su infancia,



desnaturalizadas criaturas, autómatas en legión,



sin saber por qué, mataban.

Liberad el monte, proteged a la infancia,



edificad la alegría.



Otra cosa no vale.

Demétria d’Alcanyiç



Mayo 2023.