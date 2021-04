Hasta la fecha Mumia no ha tenido la cirugía.

Por Carolina Saldaña

Al saber que habría una urgente conferencia de prensa ayer 15 de abril, el mismo día que Mumia Abu-Jamal tenía programada la cirugía de corazón, muchas personas hemos querido saber ¿Cómo está Mumia? ¿Cómo se siente? ¿Tuvo la cirugía? ¿Cómo le fue? ¿Cuál es la mejor manera de seguir apoyándolo?

La Conferencia sobre la cirugía fue moderada por Marc Lamont Hill–profesor, activista, autor, presentador en muchos medios de comunicación y co-autor con Mumia del fascinante libro, El Aula y la Celda (The Classroom and the Cell). Nadie mejor para llegar a las raíces de esta nueva situación. Dijo Marc: “Estamos aquí para salvar una vida y pelear por la justicia”.

La primera persona entrevistada fue la jefa del movimiento internacional de Mumia y Ministra de Confrontación de la Organización MOVE, Pam Africa. La acompañó la esposa de Mumia, Wadiya Jamal, quien durante 4 días había preguntado en FB: ¿Dónde está mi esposo Mumia Abu-Jamal?

Pam agradece a todo el mundo su apoyo y reporta que por fin las autoridades permitieron que Mumia hablara por teléfono con Wadiya, quien también pudo hablar con algunos doctores.

Dice Wadiya: “Yo sabía que algo estuvo mal. Lo puse en FB: ¿Dónde está mi esposo? Estoy cansada de esto. Tengo miedo. El viernes pasado él estaba caminando en un parque pero sintió dolor y se sentó. Ha estado en la enfermería, en el hospital encadenado a su cama. Tendrá cirugía. Mumia siempre cuenta la verdad. Perdón Marc, me siento un poco nerviosa.

“Eres familia, Wadiya,” dice Marc. “Estás rodeada de amor. Estas cosas le están pasando a Mumia no simplemente por estar en prisión durante mucho tiempo, sino por qué está en prisión”.

“Y es porque es reportero Investigador” responde Wadiya. “No simplemente dice la verdad, sino que descubre por qué pasan las cosas”.

Pam Africa agrega que el viernes pasado Mumia estaba caminando en un parque y se sentó en un banco porque había empezado a jadear. Un anciano que caminaba con bastón lo vio y le dijo: “Yo he tenido 15 problemas cardiacos. Estás mal. Vete a la enfermería”.

Al principio Mumia pensó, “No. Lo puedo manejar”. Pero se puso peor, se fue a la enfermería, y lo llevaron al hospital.

Pam aclara que hasta la fecha Mumia no ha tenido la cirugía cardiaca. Al examinarlo encontraron que tres arterias se estaban cerrando—una de ellas hasta 89-99%.

Gracias a la intervención del abogado Bob Boyle, los doctores llamaron a Wadiya el viernes. Mumia también pudo llamarle para expresar su amor. Él también quiere que toda la gente que lo apoya sepa que él ha sentido su amor.

Dice Wadiya: “Cada persona puede hacer algo por él. Nada es demasiado pequeño. Nosotros hemos necesitado a Mumia y ahora él nos necesita.”

Wadiya también recuerda que fue Mumia quien la llevó a conocer a MOVE. Cabe mencionar que como un prólogo a la Conferencia de Prensa, se reproducen video clips de Merle, Janine y Janet Africa. Merle murió en prisión por negligencia médica. A Janine y Janet no les cabe la menor duda sobre la gravedad de la situación de Mumia, porque recuerdan bien las muertes de Merle y Phil Africa en prisión y la muerte de Delbert unos pocos meses después de salir. Dice Janine, “Hay que actuar por Mumia…El silencio no es seguridad”. Según Janet, “Mumia ha estado hablando en contra de la brutalidad, injusticia, racismo, y sexismo. Ahora lo quieren matar. ¡No lo vamos a permitir!”

En la Conferencia de Prensa, la profesora Angela Davis dice que el encarcelamiento avanza el proceso del envejecimiento, recordando que este 24 de abril, Mumia va a cumplir 67 años. También destaca el poder de la policía organizada en satanizar a Mumia. “Más racismo, más muerte,” dice. “Todavía tienen mucho poder, pero no tanto como antes. Entonces éste es el momento para intervenir”. La solidaridad colectiva que tenemos, dice, se debe en gran parte a los aportes lúcidos de Mumia. Él está para tener cirugía. No podemos permitir que lo encadenen a su cama. Él tiene el derecho de comunicarse con sus seres queridos. ¡LIBERTAD AHORA PARA MUMIA!

La Dra. Johanna Fernández nos recuerda que Mumia es parte de una generación de radicales negros castigados por su resistencia. Dice que el Estado quiere hacer un ejemplo de ellos para los futuros radicales: “Esto es lo que te va a pasar si peleas contra el terror del sistema”. Dice Johanna que Mumia no le fue permitido hacer llamadas telefónicas a sus seres queridas al enfrentar la cirugía. “Esto es cruel! Es una barbaridad! Es parte del legado de la esclavitud. Ahora mismo él está en un hospital, encadenado a su cama. Wetzel maneja un sistema de esclavitud con otro nombre… Esta depravación, barbarie y control por el Estado plantea cuestiones sobre la manera en que queremos vivir. Somos una comunidad y nos tenemos que cuidar”.

La joven Erica Caines de Black Lives for Peace habla de la influencia de Mumia sobre el movimiento actual. En lugar de escuchar a las demandas masivas por la libertad de Mumia durante muchos años, el estado de Pensilvania, incluyendo el “progresista” Fiscal de Filadelfia, se ha negado a liberarlo. Mumia es castigado por no haber muerto, dice. Es una fantasía buscar soluciones de justicia dentro de un sistema de injusticia. La joven comenta que la voz invaluable de Mumia y su claro análisis de las circunstancias de la gente negra dentro de Estados Unidos se puede escuchar en Prison Radio o leer en uno de sus muchos libros.

El abogado Bob Boyle destaca que el movimiento ha salvado la vida de Mumia en el pasado y tiene que responder otra vez para asegurar que este sistema racista y bárbaro no lo asesine ahora. Afirma que “la historia jurídica del encadenamiento a una cama hospitalaria es espantosa. Durante años ha sido usado en contra de mujeres embarazadas al dar a luz”. El abogado señala que la presión pública ha tenido algunos resultados positivos. En el estado de Nueva York, por ejemplo, acaban de aprobar una ley en contra del confinamiento en solitario. Insiste en que hay que seguir presionando para que dejen de encadenar a Mumia a su cama en el hospital. Asevera que “para tener una cirugía exitosa, cualquier persona debe tener una actitud positiva”. Pregunta: “¿Qué tan difícil sería levantar el teléfono para avisar a su familia de su situación?”

Jamal, el nieto de Mumia, recalca que no podemos permitir que el Fiscal Larry Krasner impida la justicia…Plantea que hay que hacerlo sentir muy incómodo. “Mumia es un educador, periodista y estudioso. La verdad que dice es una luz que brilla en la oscuridad. Él sigue siendo nuestra voz. No podemos dejar de presionar a las autoridades para quitarle las cadenas en su cama de hospital y para permitir que hable con su familia. Su libertad es la única justicia que el pueblo aceptará”.

Mike Africa, hijo, cuenta que cuando Phil Africa se desmayó en su celda, Delbert avisó a su familia MOVE. “Las autoridades no quisieron decirnos dónde estaba, pero Carlos Africa y yo fuimos al hospital donde lo vimos encadenado a su cama con un guardia armado afuera de su habitación. Alguien en esa situación no tiene defensas. Hicimos todo lo que pudimos hacer, pero no era suficiente. Ahora hay que seguir luchando por Mumia o podríamos perder a nuestro hermano. Tendrá cirugía de corazón. Nuestros corazones están con él, y el corazón de Mumia –Wadiya– está aquí”.

El Dr. Ricardo Alvarez afirma que Mumia está vivo debido al amor y trabajo de tantas personas, y la dignidad de Mumia es un ejemplo para todos. En su caso hay evidencia documentada del daño que ha sufrido. “Cuando Mumia cayó en un coma diabético en el año 2015, por ejemplo, hubo negligencia en el monitoreo de su nivel de glucemia. En la enfermería de la prisión, le habían recetado esteroides, los cuales suben el nivel de azúcar en la sangre”. El doctor afirma que ahora es probable que Mumia tenga cirugía de corazón abierto, y tiene el derecho a comunicarse con sus seres queridos antes. Y el maltrato a Mumia no se limita a la negligencia médica. La noche de su arresto, fue baleado, brutalmente golpeado y pateado. Sin embargo, en lugar de reconocer la violencia del Estado contra Mumia, el Fiscal de Filadelfia, Larry Krasner, echa la culpa a Mumia por resistirse a la detención. El Dr. Álvarez concluye que el único posible tratamiento para Mumia es su libertad.

Mark Lewis Taylor, el consejero espiritual de Mumia e integrante de Educadores por Mumia, dice que se despertó ayer, 15 de abril, sin saber dónde estaba Mumia. Fue a buscarlo. Primero fue a la prisión Mahanoy, donde su entrada fue bruscamente rechazada por un empleado que usaba un cubrebocas con la bandera de “Blue Lives Matter”, insignia del poder policiaco y supremacía blanca. Luego fue a dos hospitales, y en el segundo en Allentown, un trabajador le dijo que Mumia estaba ahí. El consejero afirma que “el Estado pretende aislar a Mumia” y que “la atomización resulta en exterminación. Entonces cuando luchamos contra su aislamiento, estamos luchando contra su exterminación”. Mark plantea que nuestra primera demanda debe ser la de quitarle a Mumia las cadenas. Cita un estudio de la Asociación Médica Americana que destaca que el encadenamiento “viola la privacidad de una persona y puede resultar en baja efectividad terapéutica”.

Al terminar la Conferencia de Prensa, Gabe Bryant destaca que “tenemos ánimos de llevar a nuestro hermano a casa”. Sabemos que podemos hacerlo, dice, porque ayudamos a liberar a Albert Woodfox, Robert King, Sekou Odinga, y Herman Bell, sólo por mencionar los más recientes. “El Estado quiso extinguirlos, pero el pueblo dijo NO!” Gabe alienta a todos a “hacer lo correcto” y buscar información en Let Mumia Out y el Jamal Journal. Habla de los planes para acciones en Filadelfia el próximo fin de semana. El viernes 23 de abril, tendrán un evento cultural para honrar a todas y todos los presos políticos, con la participación de Rage Against the Machine y otros grupos. El sábado por la tarde tendrán un gran mitin afuera de la sede de gobierno de Filadelfia, con presencia de gente de muchas ciudades y la participación de Immortal Technique, M-1, y Fred Hampton, hijo. El domingo 25 habrá un evento en el Parque Malcolm X, para honrar al preso político de Filadelfia, Russell Maroon Shoatz, y a Walter Wallace, asesinado por la policía en Filadelfia el octubre pasado. “Nuestro trabajo es urgente,” dice Gabe. “Trabajando juntos lo podemos convertir en realidad!”

Imagen gracias a Colibrí

Se puede ver la Conferencia en You Tube: Mumia to Undergo Heart Surgery. Emergency Press Conference.

https://www.youtube.com/watch?v=kqmN3o8lZ6U