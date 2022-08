–

De parte de Amigos De Mumia (Mexico) August 31, 2022 198 puntos de vista

Mumia Abu-Jamal and Stephen Vittoria. Murder Incorporated: Empire, Genocide and Manifest Destiny. Book Three. Perfecting Tyranny. (Asesinato Incorporado: Imperio, Genocidio y Destino Manifiesto. Volumen Tres. Perfeccionando la Tiranía.) Prison Radio: San Francisco. 2021.)

Reseña sumaria: Carolina Saldaña

Perfeccionando la Tiranía es el tercer volumen de la trilogía escrita por el preso político Mumia Abu-Jamal y el cineasta, Stephen Vittoria. Habíamos visto en el Volumen Uno la realidad del colonialismo, genocidio, esclavitud y supremacía blanca al establecer el Imperio, y en el Volumen Dos las guerras abiertas y encubiertas como su pasatiempo favorito para garantizar su expansión, consolidar su poder, y adquirir cada vez más riquezas. En el Volumen Tres llegamos a entender como la tiranía se perfecciona.

Dedicado por los autores a la juventud, hay siete capítulos: Tribuno del Pueblo o Sirviente al Poder, Los Verdaderos Guerreros de la Droga, Las Mujeres del Mundo vs el Imperio, La Guerra Más Larga contra la Libertad Negra, Poder Supremo en el Imperio de la Ley, Stasi 2, y el NO de Woody Guthrie y Gil Scott-Heron.

Angela Davis escribe que los temas dominantes del libro son los de la ideología y los medios de comunicación; el comercio del opio en la producción de la riqueza; las mujeres como una potencia política; la guerra sin fin contra la libertad negra; la ley y la política; y el ascenso del estado de seguridad.

En la Introducción, Jennifer Black y Miranda Hanrahan afirman que este libro es peligroso. Los imperios mantienen su poder a través del silencio de sus víctimas. Al romper este silencio, Mumia propina un golpe devastador al imperio que lo enjaula, revelando los secretos más sucios y vergonzosos de Estados Unidos. Con su co-autor, también destaca la disidencia social contra la tiranía y despotismo.

El editor J. Alan Lebanowski comenta que Perfeccionando la Tiranía desafía la aceptación de algunos aspectos de la llamada °superioridad estadounidense°: una prensa libre, un judiciario independiente, la libertad individual, y los derechos iguales para mujeres y gente de color.

En su Prólogo, Abu-Jamal y Vittoria hablan de las advertencias del periodista y autor Chris Hedges, y el comediante y crítico social George Carlin, entre otros, sobre el ascenso, duración y caída del Imperio Estadounidense.

Explica Chris Hedges que “nuestro sistema totalitario invertido rinde homenaje a la fachada de la política electoral, la Constitución, las libertades civiles, la libertad de la prensa, la independencia del sistema jurídico, y las tradiciones y lenguaje del patriotismo estadounidense. Pero este sistema ha efectivamente tomado control de todos los mecanismos de poder y como resultado ha dejado impotente al ciudadano”. Hedges sostiene que Donald Trump es el resultado de un largo proceso en el deterioro de una fracasada democracia.

Dice George Carlin que el planeta no se va a ningún lugar pero nosotros, sí. “Empaquen sus cosas, gente. Ya nos vamos y casi no dejaremos huella –tal vez un poco de poliestireno. El planeta se va a quedar aquí y nosotros seremos olvidados. Sólo otra mutación fracasada. Un error biológico. Un cul-de-sac evolucionario. El planeta nos quitará como un enjambre de malas moscas, y se va a sanar, se va a limpiar porque esto es lo que hace…”

En Perfeccionando la Tiranía, cuentan Abu-Jamal y Vittoria, los capítulos nos enseñan cómo la nación se convirtió en el Imperio Estadounidense y se ha vuelta una enorme corporatocracía, una tiranía disfrazada como democracia. Cada capítulo detalla un mecanismo usado por el Estado en connivencia con los intereses adinerados y poderosos para imponer su crueldad.

Para leer la Reseña completa, vean: https://www.facebook.com/messenger_file/?attachment_id=521884256365930&message_id=mid.%24cAABa84a26iSJIbhUeWC8HMKZqMsE&thread_id=1759932566