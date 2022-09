–

SOMBRAS é um projeto militante que pretende dar conta e jogar luz às lutas das mulheres e outras identidades não normativas omitidas pelo feminismo hegemônico. O relato oficial das ondas do feminismo baseia seus postulados e perspectivas no pensamento ilustrado, negando assim outras formas de ocupar o mundo, de opor-se e resistir às ordens estabelecidas que existiram e existem. Com Sombras pretendemos deslumbrar e recuperar a memória e a luta das outras: as rebeldes, as loucas, as putas, as não brancas, as discas, as pobres, as rasteiras, as obreiras, as migrantes, guerrilheiras, oradoras, escritoras e ativistas. Definitivamente, as de um proletariado tão maltratado como disposto a seguir resistindo.

SOMBRAS I Prensa Política: Armadas con la Pluma y la Palabra.

Utopistas, socialistas e anarquistas, e uma ou outra sufragista, se aglomeram neste primeiro exemplar para dar mostra de suas lutas e preocupações: pobreza, trabalho, educação, amor livre, aborto, maternidade, matrimônio, prostituição, antimilitarismo, assim como a aliança internacionalista em um tempo que avançava para uma Guerra de Classes das mais cruentas e disciplinares.

