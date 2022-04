Reseña del libro “Lucha contra el capacitismo” en el blog de la Agência de Notícias Anarquistas (A.N.A.)

Lançamento: “Lucha contra el capacitismo. Anarquismo y capacitismo”, de Itxi Guerra:

O sistema capacitista é aquele que discrimina, violenta e assassina pessoas deficientes pelo fato de serem deficientes. Ela surge do sistema capitalista ao conceber pessoas de acordo com sua capacidade de produzir lucros através de sua força de trabalho. Este fanzine procura relacionar esta opressão ao especismo, ao patriarcado e ao sistema prisional, analisando como esta violência está sendo reproduzida e como podemos acabar com ela através do anarquismo e da ternura.

Extraído de: https://noticiasanarquistas.noblogs.org/post/2021/12/09/espanha-lancamento-lucha-contra-el-capacitismo-anarquismo-y-capacitismo-de-itxi-guerra/